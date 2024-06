Tutorial: Wie man VMware VMs zu Proxmox überträgt

Um von VMware vSphere Hypervisor oder ESXi zu Proxmox zu wechseln, können Admins den integrierten Assistenten in Proxmox nutzen. Dieser verbindet sich mit ESXi beziehungsweise vCenter, liest die VMs aus und kann diese übernehmen. Die Quell-VMs bleiben dabei erhalten. Wichtig ist zu wissen, dass es sich dabei nicht um eine Live-Migration handelt. Die VMs auf ESXi müssen für die Migration ausgeschaltet sein. Nach der Übernahme können Admins die VMs auf Proxmox starten, sollten aber die Einstellungen überprüfen. An den Quell-VMs auf ESXi ändert der Proxmox-Assistent nichts.

Proxmox vor der Migration aktualisieren

Im Rahmen der Migration sollte zunächst die Proxmox-Umgebung auf den neuesten Stand gebracht werden. Ab Version 8.1.8 ist der Migrationsassistent integriert. Nach der Aktualisierung steht über Datacenter/Storage/Add unten im Fenster die Option ESXi zur Verfügung. Damit lässt sich der Datenspeicher von ESXi direkt an Proxmox anbinden. Dadurch können Administratoren schnell und einfach VMs aus ESXi über das Netzwerk auslesen und zu Proxmox übertragen.

Abbildung 1: Proxmox ermöglicht die Migration von ESXI-VMs zu Proxmox.

Zunächst erfolgt an dieser Stelle die Anbindung von ESXi oder vCenter. Dazu gibt man bei ID die frei wählbare Bezeichnung an, unter der ESXi nach der erfolgreichen Anbindung in der Proxmox-Oberfläche erscheinen soll. Über Server wird Name oder IP-Adresse des ESXi-Servers angegeben. Hier werden auch die Anmeldeinformationen zu ESXi eingetragen. Um die Zertifikate-Warnung zu deaktivieren, ist die Option Skip Certificate Verification hilfreich. Sind alle Daten eingetragen, erfolgt die Anbindung mit Add.

Abbildung 2: Die Verbindung zwischen Proxmox und ESXi wird auf einem einzelnen Fenster konfiguriert.

Hat alles funktioniert, erscheint der Speicher von ESXi in der Proxmox-Oberfläche bei Datacenter/Storage. Durch einen Klick auf den Namen zeigt die Proxmox-Oberfläche auf der rechten Seite die einzelnen VMs in ESXi an. In diesem Fall ist die Verbindung erfolgreich, es wurden aber noch keinerlei Aktionen durchgeführt.

Abbildung 3: Lassen Sie sich die VMware-VMs in der Proxmox-Oberfläche anzeigen.

Sobald die VMware-VMs im Fenster angezeigt werden, lässt sich nach der Markierung einer VM mit Import der Assistent zur Migration von VMs anstoßen. Wichtig ist, dass die VMs auf ESXi dabei ausgeschaltet sind. Im laufenden Betrieb ist eine Migration aktuell nicht möglich.