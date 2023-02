Vier Tipps für das Planen einer DevOps-Implementierung

Fast alle Unternehmen, die heute die Cloud nutzen, wissen, dass DevOps große Vorteile hat und setzen es in irgendeiner Form in ihren Unternehmen ein. Aber nicht immer sind sie mit den Ergebnissen ihrer DevOps-Strategie zufrieden.

Egal, wo Sie in Ihrer DevOps-Reise stehen, können Ihnen die folgenden Tipps helfen, die gewünschten Erfolge zu erzielen.

1. Analysieren Sie die Anforderungen an Cloud, Rechenzentrum und Anwendungen

Jeder DevOps-Implementierungsplan muss die Rahmenbedingungen widerspiegeln, mit denen Ihre IT-Abteilung arbeitet. Insbesondere ist es wichtig, zwei Punkte zu verstehen:

Wie entwickelt sich die Cloud-Nutzung in Ihrem Unternehmen? Planen Sie großangelegte Cloud-Anwendungen oder ziehen Sie nur eine spezialisierte Cloud-Nutzung in Erwägung? Welche Richtung schlagen Sie bei der Virtualisierung des Rechenzentrums ein? Vielleicht planen Sie den umfassenden Einsatz von Containern, oder Sie sind mit virtuellen Maschinen (VMs) oder sogar Bare Metal In den meisten Fällen kommt aber eher eine Mischung dieser Varianten zum Einsatz.

DevOps ist in seiner umfassendsten Form am ehesten für Rechenzentren und Hybrid Clouds geeignet. Wenn Sie Ihre Bereitstellungsstrategie nicht ändern möchten, dann sollten Sie Tools von Cloud-Anbietern, wie zum Beispiel Managed-Hosting-Services in Erwägung ziehen. Andererseits legt die Hybrid-Cloud einen deutlichen Schwerpunkt auf die DevOps-Planung und neigt dazu, Container und Orchestrierung über Kubernetes gegenüber traditionellen DevOps Tools zu bevorzugen.

Im Rahmen dieses ersten Schritts sollten Sie sich auch Gedanken zur Anwendungsdynamik machen. Anwendungen, die Sie schnell und häufig an geänderte Geschäftsbedingungen anpassen müssen, erfordern in der Regel ein CI/CD-Framework. In solchen Fällen sollten bei Ihrer DevOps-Strategie die Flexibilität und Fehlerbehebung im Vordergrund stehen.

Um die Anforderungen Ihres Unternehmens zu verstehen, sollten Sie die Optionen für CI/CD-Pipeline-Verfahren und -Tools prüfen. Wenn diese für Ihr Entwicklungstempo zu aufwendig erscheinen, sollten Sie sich für einen einfacheren DevOps-Implementierungsplan entscheiden.