So treffen Sie die Entscheidung zwischen DaaS und VPN

Der Fernzugriff auf Unternehmensressourcen ist für die Gewährleistung der Geschäftskontinuität unerlässlich. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, diese Anforderung umzusetzen. Zwei beliebte Konzepte sind Desktop as a Service (DaaS) und VPNs (Virtual Private Network), über die Nutzer Zugang zu ihrem Arbeitsplatz im Büro erhalten.

Beide erlauben Remote-Benutzern den Zugriff auf die Ressourcen On-Premises. DaaS und VPN unterscheiden sich jedoch in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, Leistung, Sicherheit und Verwaltbarkeit. IT-Administratoren sollten die Gemeinsamkeiten und Unterschiede abwägen, um herauszufinden, welche Variante am besten zu ihren Diensten passt.

Was ist DaaS?

Desktop as a Service bietet Endnutzern Zugriff auf einen virtuellen Desktop, der in der Cloud gehostet wird. Bei dieser Option haben IT-Administratoren die volle Verantwortung für die virtuellen Desktops, während der DaaS-Anbieter die Verwaltung der Hosting-Infrastruktur übernimmt. Wenn sich Endbenutzer einwählen, streamt der DaaS-Anbieter den Bildschirm des virtuellen Desktops über ein Netzwerk an ein Endgerät. Das Anzeigesignal des Desktops ist die einzige Information, die an die persönlichen Geräte der Endnutzer gesendet wird.

Benötigen sie beispielsweise Zugriff auf eine Anwendung, die eine SQL-Datenbankverbindung im Unternehmensnetzwerk erfordert, ist bei DaaS die Anwendung auf dem virtuellen Desktop installiert. Das Netzwerk, in dem er sich befindet, hat Zugriff auf die SQL-Datenbank. Der Endbenutzer muss sich lediglich bei dem DaaS-Angebot anmelden, den virtuellen Desktop starten und die Anwendung öffnen. Er erhält schnellen Zugriff auf die SQL-Datenbank, da sie sich im selben Netzwerk wie der virtuelle Desktop befindet.

Ein großer Vorteil ist die Zentralisierung bei DaaS. Das bedeutet, dass IT-Abteilungen alle Aspekte der Bereitstellung über eine einzige Verwaltungsoberfläche steuern können. Wenn Sie ein Update für Desktops oder Geschäftsanwendungen durchführen möchten, können sie es mit wenigen Handgriffen automatisch verteilen. Dank DaaS-Imagemanagement- und Virtualisierungssoftware müssen Sie die Aktualisierung nur einmal ausführen.

Zu den beliebten DaaS-Angeboten gehören Microsoft Azure Virtual Desktop, Citrix Managed Desktops, VMware Horizon Cloud und Amazon Workspaces.

Neben DaaS ist VDI (Virtuelle Desktop-Infrastruktur) eine weitere Möglichkeit, virtuelle Desktops bereitzustellen. Beide bieten Fernzugriff auf einen virtuellen Desktop und Unternehmensressourcen, doch es gibt einige wichtige Unterschiede zwischen DaaS und VDI. Bei VDI erstellt, pflegt und aktualisiert das Unternehmen die virtuelle Desktop-Umgebung. Bei DaaS übernimmt der DaaS-Anbieter diese Aufgaben für das Backend und in einigen Fällen für das Frontend.