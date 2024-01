Netzwerkanalyse mit Scapy und Python

Scapy ist ein ideales Tool, um zum Beispiel gemeinsam mit Nmap, Metasploit oder Wireshark Netzwerke zu untersuchen, Schwachstellen zu finden, Pentests durchzuführen und Netzwerkpakete zu ändern.

Das in Python geschriebene Tool ist bereits seit über 20 Jahren in diesem Bereich etabliert, lässt sich umfangreich erweitern und Python-erfahrene Admins können sich sogar eigene Skripte damit schreiben, mit denen sich komplette Netzwerke scannen lassen. Durch diesen großen Umfang und weitreichende Möglichkeiten ist Scapy auch Bestandteil von Kali Linux, lässt sich aber unproblematisch auch auf anderen Linux-Systemen installieren. Der Einsatz unter Windows ist ebenfalls möglich. Dazu wird nur Python für Windows benötigt und anschließend die Integration von Scapy mit pip install scapy2.

Ein großer Vorteil von Scapy besteht darin, dass die Befehle direkt in der Scapy-CLI im Terminal eingegeben werden können, sich aber auch als Python-Skript nutzten lassen. Admins können daher im Terminal Netzwerke untersuchen oder sich auch kleine oder größere Python-Skripte mit Scapy schreiben.

Scapy in der Praxis

Zum Starten unter Kali Linux reicht die Eingabe von scapy im Terminal. Scapy ist dabei auch in der Lage Netzwerkverkehr mitzuschneiden und als PCAP-Datei zu speichern. Analysieren lassen sich diese Dateien anschließend zum Beispiel mit Wireshark. Scapy lässt sich in Python-Installationen auch mit pip install scapy installieren. Dadurch steht die Erweiterung für Python-Skripte auf allen Rechnern zur Verfügung, auf denen auch Python installiert ist.

Abbildung 1: Starten der Scapy-CLI über das Terminal in Kali Linux.

Nach der Eingabe des Befehls scapy startet die Scapy-CLI, in der sich bereits Scans von Netzwerken starten lassen. Um die ersten zehn Netzwerkpakete zu sniffen, reicht in der Scapy-CLI die Eingabe des Befehls „sniff(count=10)“. Anschließend zeigt Scapy eine Zusammenfassung der Protokolle an, mit denen diese zehn Pakete versendet wurden. Sollen dabei nur Pakete von bestimmten Protokollen erfasst werden, zum Beispiel UDP, geht das mit sniff(filter=“UDP“, Count=10) Mit clear lässt sich bei Bedarf der Inhalt des Bildschirms löschen.