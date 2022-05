Von der lästigen Pflicht zur leichten Migrations-Kür

Datenmanagementprojekte waren seit jeher eine undankbare, mühselige Aufgabe. Mühselig, weil es zwar einfach klingt, Daten von A nach B zu verschieben, Migrationsprojekte jedoch alles anders einfach als sind.

Ganz im Gegenteil, mit steigender Datenmenge, immer mehr verschiedener Datentypen und -quellen und immer komplexeren heterogenen Speichersystemen, haben sich Migrationen zu komplexen und langwierigen Projekten entwickelt.

Und selbst bei erfolgreicher Migration, etwa auf ein neues Unternehmens-Storage, wird das Erledigte von der Führungsebene kaum geschätzt. Denn für Unwissende ist eine Migration nicht mehr als „Copy and Paste“ auf dem Computer. Kurz gesagt: Datenmigrationen sind eine oft frustrierende Pflichtaufgabe nach dem Motto „High Risk, low reward“, bei der die IT keine Lorbeeren ernten kann – bei der das Risiko jedoch sehr hoch ist. Entsprechend unbeliebt sind Migrationsprojekte bei der IT oder den Storage-Admins, die solche Projekte bei dem exponentiellen Datenwachstum sehr regelmäßig auf der Jobliste haben.

Allein dieser wichtige Aspekt einer Migration stellt eine komplexe Aufgabe dar, an der viele Migrationsprojekte scheitern. IT-Abteilungen, die komplexe Migrationen sicher und schnell hinter sich bringen, haben sich ohne Frage bereits einen Stern im Fleißheftchen verdient. Doch über die Pflicht hinaus, gibt es zahlreiche Bereiche von Migrationen, durch die man durchaus glänzen könnte. Die Migrations-Kür, sozusagen. Was können solche Bereiche sein?

Traditionell sind Migrationen wie beschrieben eine eher ungeliebte Pflichtaufgabe, bei der potenziell einiges schiefgehen kann. Es wird vorausgesetzt, dass alle Daten identisch am Zielort ankommen. Sprich, dass die Datenintegrität im Rahmen des Projektes zu 100 Prozent gewährleistet wird. Gleichzeit soll das Projekt auch nicht lange dauern – denn der neue Speicher ist ja schon bereit – und bezahlt – und soll entsprechend auch sofort genutzt werden.

Die Datenanalyse bietet viele Vorteile

Speicherplatz ist sehr teuer und belastet das IT-Budget wie kaum ein anderer Infrastrukturteil. Insbesondere, da die Datenmenge in so gut wie jedem Unternehmen wächst und Unternehmen zu echten Datenhordern geworden sind, die niemals auch nur ein einziges Byte gelöscht haben. Viele Betriebe sind sich eben unsicher, was sie löschen können, etwa weil es zukünftig noch nützlich sein könnte, oder weil Bestimmungen es verlangen. Im Zweifelsfall werden alle Daten aufbewahrt – auch solche, die man gar nicht mehr benötigt. Im Jargon bezeichnet man diese Daten grob als „Kalte Daten“ (Cold Data).

Und je nachdem, was man als Cold Data definiert, können diese einen Großteil der kompletten Datenmenge ausmachen. Doch wie kann man solche Daten identifizieren? Dies beginnt mit der Datenanalyse, einem bei professionellen Migrationen eigentlich nicht optionalen Bestandteil bei der Planung jeder Migration.

Denn idealerweise muss man vor einer Migration genau wissen, was es denn zu migrieren gilt. So kann besser geplant, Fehler umgangen und eventuell auch Daten identifiziert werden, die es gar nicht lohnt, auf den neuen teuren Speicher zu migrieren. So lässt sich schon bei der Planung der Migration die Nutzung von teurem Speicherplatz auf dem neuen Storage vermeiden. Oder es werden bei der Analyse kalte Daten identifiziert, die daraufhin gelöscht werden können.

Dies kann auch den Nebeneffekt haben, dass man endlich auch Daten identifizieren kann, die laut DSGVO der Pflicht zur Datenlöschung unterliegen. So kann sich die Laufzeit eines bestehenden Speichers verlängern lassen, lange bevor man neues Storage anschafft. Die Datenanalyse ist also ein überaus wichtiger Bestandteil jeder professionellen Migration, die die Migration an sich vereinfacht, Unternehmen die Datenhoheit zurückgeben kann – und gleichzeitig viel Potenzial hat, Kosten für neues Storage einzusparen.