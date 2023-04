Acht PowerShell-Kurse für Einsteiger und Fortgeschrittene

PowerShell ist eines der effektivsten Tools, die Administratoren für die Verwaltung von Windows-Systemen zur Verfügung stehen. Der Einstieg in PowerShell ist meistens nicht sehr schwer, aber wenn Sie es kompetent und effizient nutzen möchten, gibt es viele Tipps und Tricks, die Sie erlernen müssen. Ein Online-PowerShell-Kurs beschleunigt diesen Prozess, indem er die wichtigsten Themen priorisiert und sie in logischer Reihenfolge präsentiert.

Admins finden eine große Auswahl an PowerShell-Kursen von etablierten Anbietern vor. Bei der Zahl der Kurse auf dem Markt ist es nicht immer ganz leicht, den Durchblick zu bewahren. Um Ihnen die Kursauswahl zu erleichtern, stellen wir Ihnen hier eine Auswahl beliebter PowerShell-Kurse für unterschiedliche Erfahrungsstufen vor.

Windows kommt derzeit ab Werk mit PowerShell 5.1; PowerShell 7.3 ist jedoch die aktuelle Release-Version und seit Ende 2022 verfügbar.

Einige der hier aufgeführten PowerShell-Kurse sowie andere Online-Kurse geben die PowerShell-Version an, auf der der Kurs basiert. Informieren Sie sich vorab, welche Version sie verwenden möchten und ob der Kurs diese abdeckt.

Der Kurs gliedert sich in zwölf Abschnitte, die eine Einführung in die PowerShell, Informationen zu den verschiedenen verfügbaren Befehlen und deren Ausführung sowie Anleitungen zum Coden in der PowerShell für Automatisierung und Skripte.

Zusammenfassung des Kurses . Dieses Tutorial , das zu den am besten bewerteten PowerShell-Kursen von Udemy gehört, richtet sich an Administratoren, die lernen möchten, wie man PowerShell zum Durchführen von Verwaltungsaufgaben verwendet. Der Kurs ist breit gefächert und deckt PowerShell 5.1 ab. Wer sich für diesen Kurs anmeldet, sollte über ein grundlegendes Verständnis des Windows- Betriebssystems verfügen, sowohl der Desktop- als auch der Serverversion.

Zusammenfassung des Kurses. Von den Online-PowerShell-Kursen, die LinkedIn Learning – ehemals Lynda.com – anbietet, ist dies der beliebteste. Der Kurs richtet sich an Anfänger und fortgeschrittene PowerShell-Benutzer, die Windows-Systemadministratoren sind. Obwohl der Kurs auf der älteren Version der PowerShell – PowerShell 4 – basiert, deckt er dennoch alle grundlegenden Komponenten ab, zum Beispiel die Verwendung von Modulen und Snap-Ins sowie die allgemeine Syntax, um Administratoren, die neu in der sind, beim Erlernen der Skriptfunktionen zu helfen.

5. PowerShell: PowerShell: Scripting for Advanced Automation von LinkedIn Learning

Zusammenfassung des Kurses. Dieser Kurs, der ebenfalls von LinkedIn Learning angeboten wird, konzentriert sich auf die Automatisierung fortgeschrittener Verwaltungsvorgänge in einem Windows-Netzwerk. Diejenigen, die diesen Kurs besuchen möchten, sollten eine solide Grundlage in der Verwaltung von Windows-Umgebungen haben. Wie der Name schon sagt, richtet sich der Kurs an fortgeschrittene Benutzer.

Nach einer kurzen Einführung geht der Kurs auf die DSC-Automatisierung (Desired State Configuration) ein, gibt einen Überblick über DSC und erklärt, wie man DSCs einrichtet. Sie lernen, wie Sie mit DSC-Ressourcen arbeiten, DSCs pushen und Pull-Konfigurationen erstellen. Der Kurs geht dann über zu Just Enough Administration und erklärt JEA-Konzepte und bewährte Verfahren. In diesem Teil des Kurses lernen die Teilnehmer, wie man Rollenfähigkeitsdateien und JEA-Sitzungskonfigurationen erstellt und wie man JEA-Endpunkte registriert.

Der letzte Abschnitt des Tutorials beschreibt die Fehlerbehebung bei PowerShell-Skripten. Die Anleitung beginnt mit einem Überblick über PowerShell-Workflows und untersucht die Besonderheiten der Fehlerbehebung in PowerShell sowohl in der Konsole als auch in ISE. Der Abschnitt endet mit Informationen über das Tool PSScriptAnalyzer zur Qualitätskontrolle. Wie bei jedem Kurs für Fortgeschrittene, werden nicht alle Benutzer von diesen Informationen profitieren. Aber das Tutorial könnte eine wertvolle Ressource für Administratoren sein, die ihre PowerShell-Kenntnisse verfeinern möchten.

Dauer: 1 Stunde, 20 Minuten

Kosten: 39,99 Euro im Monat