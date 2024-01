KI-Regeln in der EU: Innovation und Kontrolle im Einklang

Künstliche Intelligenz ist derzeit in aller Munde. Kein Wunder, ist sie doch im Begriff, die Arbeitswelt, wie wir sie kennen, maßgeblich zu transformieren.

Schon heute nutzen laut einer Onlinebefragung von Reuters/Ipsos 28 Prozent der US-amerikanischen Arbeitnehmer generative KI-Modelle, um sich den Arbeitsalltag zu erleichtern. Ob ihr Arbeitgeber ihnen das erlaubt hat, ist dabei für die meisten zweitrangig. Kein Wunder also, dass das Europäische Parlament mit Hochdruck am EU AI Act arbeitet, um klare rechtliche Rahmenbedingungen für die Entwicklung und Nutzung von künstlicher Intelligenz zu setzen.

Für Unternehmen stellt sich die Frage, wie stark die Regulierung von KI-Systemen ausfallen wird. Im globalen Vergleich machen derzeit China und die USA das Rennen bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Will Europa nicht weiter zurückfallen, muss den Unternehmen ausreichend Spielraum für Innovation gestattet werden.

Doch auch in den USA werden Stimmen laut, welche die Regulierung von KI fordern. Etwas überraschend kommen diese nicht nur aus der Politik und von Aktivisten, sondern auch von Vordenkern der KI wie Sam Altman, seines Zeichens Chef von OpenAI . Zusammen mit 376 weiteren KI-Experten unterzeichnete er einen Aufruf der amerikanischen Nichtregierungsorganisation Center of AI Safety , der vor den Gefahren von generativer KI warnte.

In Abstimmung mit den Mitgliedstaaten und der EU-Kommission haben sich die Gremien der EU im Dezember 2023 auf einheitliche Regeln geeinigt . Unternehmen haben daraufhin zwei Jahre Zeit, sich den neuen Richtlinien anzupassen und diese in nationales Recht umzusetzen.

Europa als Innovationsstandort stärken

Künstliche Intelligenz ist einer der größten Wachstumsmärkte der nächsten Jahre. Die USA und China haben das verstanden und liefern sich einen erbitterten Kampf um die Vorherrschaft im KI-Sektor. Denn auch bei internationalen Desinformationskampagnen wird KI eine entscheidende Rolle spielen – Stichwort Deepfakes. Europa scheint diese Entwicklung zu verschlafen. Das liegt zum einen an einer fehlenden europäischen Strategie und zum anderen am Mangel an relevanten heimischen Big Techs und Akteuren, welche diesen Kampf aufnehmen können. In harten Zahlen ausgedrückt, sieht man das bei der Bewertung von KI-Start-ups. In den Top 10 der am höchsten bewerteten Unternehmen befindet sich kein einziges europäisches.

Für Europa heißt das, dass Unternehmen, die KI-Systeme entwickeln, mehr unterstützt werden müssen. Dafür sind eine stärkere Förderkultur und klare rechtliche Rahmenbedingungen unumgänglich. Ein ausgewogener AI Act kann dazu beitragen, dass sowohl große Tech-Unternehmen als auch Start-ups und KMUs in Europa bleiben und hier innovative Technologien entwickeln.

Über den Autor:

​​Sead Ahmetović, CEO und Gründer von WeAreDevelopers, hat in den vergangenen 15 Jahren eine beeindruckende unternehmerische Erfolgsgeschichte aufgebaut. Mit WeAreDevelopers betreibt er mit seinem Team Europas führende digitale Karriereplattform für Software-Entwickler und unterstützt IT-Talente auf ihrem Karriereweg mit inspirierenden Inhalten und personalisierten Job-Angeboten. WeAreDevelopers organisiert zudem den weltweit führenden Kongress für Softwareentwickler und IT-Entscheider. Mit mehr als 12.000 Teilnehmern zieht der jährlich in Berlin stattfindenden WeAreDevelopers World Congress eine Vielzahl von IT-Experten und Superstars aus der globalen Tech-Szene an, um sich über aktuelle Trends und Innovationen auszutauschen. Für sein Engagement und seine Leistungen wurde Sead Ahmetović 2023 in die „Top 40 unter 40“ des Capital Magazins aufgenommen.

Die Autoren sind für den Inhalt und die Richtigkeit ihrer Beiträge selbst verantwortlich. Die dargelegten Meinungen geben die Ansichten der Autoren wieder.