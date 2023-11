Einrichten von generativen KI-Infrastrukturen

In den letzten Monaten hat die Begeisterung über die potenziellen Vorteile der generativen KI-Technologie dazu geführt, dass diese Technologie in den Unternehmen weltweit einen höheren Stellenwert erhält.

Einem aktuellen Forschungsbericht der Enterprise Strategy Group von TechTarget zufolge, Beyond the GenAI Hype: Real-world Investments, Use Cases, and Concerns gaben 42 Prozent der Unternehmen an, dass sie sich in einem Proof of Concept für generative KI befinden, wenn sie diese noch nicht in der Produktion eingesetzt haben. Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass generative KI bei den strategischen Geschäftsinitiativen insgesamt einen höheren Stellenwert halt als die Cloud, was unterstreicht, wie wichtig diese Projekte heute sind.

Mit anderen Worten: Es wird erwartet, dass die Akzeptanz generativer KI-Projekte enorm sein wird, und zwar im Gegensatz zu allem, was wir bisher im Bereich der Unternehmenstechnologie gesehen haben. Daher ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich Ihr eigenes Führungsteam derzeit in einem Zwiespalt befindet: Sie sind begeistert von den potenziellen Produktivitätsvorteilen der generativen KI, machen sich aber Sorgen über die Risiken für den Datenschutz.

Unabhängig davon, wie schnell sich KI in Ihrem Unternehmen durchsetzt, bedeutet die zu erwartende allgemeine Durchsetzungsrate, dass Ihr Unternehmen – wenn es bei der Einführung und Nutzung generativer KI-Produkte hinterherhinkt – der Konkurrenz einen größeren Vorteil verschafft.

Was ist in der Box? Unternehmen müssen schnell handeln, wenn es um generative KI geht, aber sie sollten dies auf eine Art und Weise tun, die es ihnen ermöglicht, klein anzufangen, schnell zu skalieren und die Risiken im Zusammenhang mit Datenschutz, Compliance und Sicherheit zu minimieren. Mit dieser Notwendigkeit im Hinterkopf hat Nutanix GPT-in-a-Box eingeführt. Das Produkt kombiniert die folgenden Elemente: 1. Nutanix Cloud Infrastructure hyperkonvergente (HCI) Technology, den AHV-Hypervisor, Nutanix Files Storage, Nutanix Objects Storage, Kubernetes und Nvidia GPU-Beschleunigung 2. Nutanix-Services helfen bei der Dimensionierung und Bereitstellung der Infrastruktur und des Software-Stacks, zusammen mit Lern-Frameworks und einem kuratierten Satz von Large Language Models (LLM). Diese Produktkombination kann zahlreiche Funktionen und Vorteile bieten, eine der wichtigsten ist allerdings die Einfachheit des Designs. Die Kontrolle über die KI-Infrastruktur und ihre liegt gänzlich bei den Unternehmen, insbesondere erweiterte Sicherheits- und Datenschutzangebote. Es ist wahrscheinlich, dass Unternehmen eine längere Einführungsphase benötigen werden, bevor generative KI in den Umgebungen reibungslos im Einsatz ist. Wenn Sie aber einen Vorsprung bei generativen KI-Initiativen haben wollen, sollten Sie keine Zeit damit verschwenden, die perfekte Infrastruktur für die ideale Anwendung in drei bis fünf Jahren zu entwickeln. Tatsächlich haben nur wenige – wenn überhaupt – Unternehmen eine Vorstellung davon, wie die ideale Anwendung aussehen wird.