Das Zusammenspiel von KI und Softwareautomatisierung

Künstliche Intelligenz (KI) wurde lange als ein Science-Fiction-Phänomen abgetan. Diese ist jedoch bereits seit Jahren in unseren Alltag integriert – ob durch die Sprachassistenz vom Smartphone oder personalisierte Werbung. Die Veröffentlichung des Chatbots ChatGPT von OpenAI im November 2022 ermöglicht nun die aktive Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) für alle. Der Chatbot nutzt Dialogsysteme, um menschliche Sprache zu verstehen und so eine der menschlichen Sprache ähnelnde Antwort zu erzeugen.

Innerhalb kurzer Zeit hat sich die generative KI vom Randbereich der Technologie zum Mainstream entwickelt. Sie hat Millionen von Menschen auf der ganzen Welt die jüngsten Fortschritte der KI vor Augen geführt und den Blick dafür geschärft, was mit dieser Technologie möglich ist. Das Tool kann einiges und mit zunehmender Nutzung wird es einen immer größeren Einfluss auf die Gesellschaft und auch Unternehmen haben.

Anschließend kann effizient mit KI-Systemen gearbeitet werden. Sie unterstützen den Menschen in seiner Arbeit, indem sie als Ausgangspunkt und Inspiration dienen. Das Ziel ist es, KI-Systeme als einen natürlichen Partner der menschlichen Intelligenz zu verstehen. Computer übernehmen komplexe Arbeitsprozesse und führen detaillierte Analysen durch. Um ihre Abläufe zu optimieren, Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern, müssen sich Unternehmen jetzt mit KI auseinandersetzen und in diese investieren.

Damit Unternehmen die Vorteile der KI ebenfalls vollständig nutzen können, müssen sie auf all ihre Daten zugreifen können. Der erste wichtige Schritt für Unternehmen ist also das Datenmanagement . Es werden ständig neue Daten erzeugt, aber nur selten wird deren volles Potenzial ausgeschöpft. Der Schlüssel zur Maximierung des Wertes von Daten liegt darin, sie zugänglich zu machen, egal wo sie sich befinden. Mit Automatisierung werden isolierte Daten zeitsparend gewonnen und zusammengeführt. Somit werden diese nutzbar gemacht.

Außerdem kann der Chatbot Testdaten und -codes erstellen. Die Testcodes kann das Tool in Sprachen wie Python , JSON , C oder XAML generieren.

Potenzial für Unternehmen

In Verbindung mit einer Softwareautomatisierung steigt das Potenzial des Tools weiter. ChatGPT bewertet beispielsweise die Stimmung von Kunden-Feedback. Dafür wird die folgende Aufforderung eingeben: „Bitte identifiziere die Stimmung dieses Feedbacks und ordne es als positiv, negativ oder gemischt ein.“ Der Softwarebot kann die Analyse anschließend in eine Feedback-Liste einpflegen. Auf der Grundlage des Stimmungsbildes können besonders nützliche Rückmeldungen verarbeitet werden. Negatives Feedback wird beispielsweise automatisch an das Produktentwicklungsteam weitergeleitet.

„Unternehmen müssen jetzt verantwortungsvolle KI-Lösungen suchen, die auf Prinzipien wie Fairness und Transparenz beruhen, um von deren Vorteilen profitieren zu können.“ Annette Maier, UiPath

Mit diesem Wissen können Unternehmen effizient und schnell Produktanpassungen vornehmen. Um die Kundenzufriedenheit zu sichern, wird mit den Daten gleichzeitig die Kommunikation verbessert. Gibt es eine negative Rückmeldung zu einem Produkt, wird mit ChatGPT eine angemessene Antwort verfasst. Der gesamte Prozess kann sogar durchgängig automatisiert werden. Geht ein negatives Feedback ein, gibt der Softwarebot die Aufforderung und den Text der E-Mail an ChatGPT weiter. Das Tool antwortet mit einer angemessenen Antwortnachricht. Diese wird vom Kunden-Support validiert, bevor die Antwort an den Kunden weitergegeben wird.

Zudem besteht die Möglichkeit den Support im Online-Chat durch die Kombination von Automatisierung und ChatGPT zu verbessern. Das Tool kann um eine Zufriedenheitsbewertung gebeten werden. Wenn dieser Wert unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, leitet der Softwarebot den Fall automatisch zur Überprüfung weiter. Auf diese Weise können Unternehmen die Ausbildung ihrer Support-Teams verbessern. Die Bewertung muss nicht als absolut korrekt angesehen werden, aber sie ist ein guter Anhaltspunkt, der wertvolle Zeit sparen kann.

Unternehmen müssen über ihre gesammelten Daten nachdenken. Denn, wenn KI mit diskriminierenden oder voreingenommenen Daten arbeitet, kann dies zu schlechten oder falschen Ergebnissen führen. Um dieses Problem in den Griff zu bekommen, wird das Vertrauen und die Akzeptanz von KI-Lösungen von entscheidender Bedeutung sein. Unternehmen müssen jetzt verantwortungsvolle KI-Lösungen suchen, die auf Prinzipien wie Fairness und Transparenz beruhen, um von deren Vorteilen profitieren zu können.

Über die Autorin:

Annette Maier, Area Vice President Central & Eastern Europe bei UiPath

Die Autoren sind für den Inhalt und die Richtigkeit ihrer Beiträge selbst verantwortlich. Die dargelegten Meinungen geben die Ansichten der Autoren wieder.