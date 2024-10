Cloud Explorer: Die wichtigsten IT-Trends für den Mittelstand

Künstliche Intelligenz, Cyber-Security, Data & Analytics sowie Cloud-natives Computing sind vier der aktuell wichtigsten Zukunftstechnologien für den Mittelstand gemäß einer Cloud-Explorer-Digitalisierungsstudie. Die Studie befragt im Rahmen des Cloud-Solutions-Partner-Programms der Deutschen Telekom 56 IT-Dienstleister. Neben Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung beleuchtet sie die wichtigsten IT-Trends für den Mittelstand und die Rolle des Menschen im digitalen Wandel.

Künstliche Intelligenz als zentraler Umsatztreiber

Für rund 82 Prozent der in der Cloud-Explorer-Digitalisierungsstudie befragten Unternehmen spielen KI-unterstützte Services in Projekten ihrer Kunden eine wichtige Rolle. Astrit Dibrani, CEO der CloudAstro GmbH, sieht KI-Lösungen wie Microsoft Azure OpenAI sogar als zentrale Treiber für die künftige Geschäftsentwicklung in nahezu allen Branchen. Grundlage dieser Aussage ist die Beobachtung, dass KI-Technologien Unternehmen in die Lage versetzen, ihre Datenanalysen zu verbessern, Kundeninteraktionen zu personalisieren und Entscheidungsprozesse zu automatisieren.

Indem mittelständische Unternehmen fortschrittliche KI-Systeme integrieren, werden sie effizienter, verbessern ihre Serviceangebote und stärken ihre Marktposition. Um KI sinnvoll und wirksam zu nutzen, gilt es folgende Kriterien bereits beim Auswählen zu beachten: Benutzerfreundlichkeit, Skalierbarkeit, Kompatibilität mit bestehenden Systemen und Kosten. Um die am besten passenden Lösungen zu identifizieren, gilt es, die bestehenden Lösungen am Markt sorgfältig zu analysieren. Unterstützen können diesen komplexen Prozess praxiserfahrene Technologieanbieter.