Cloud-Automatisierung skalieren: worauf Sie achten müssen

Das digitale Zeitalter hat eine direkte Verbindung zwischen IT-Betrieb, digitalen Services und Umsatzgenerierung geschaffen.

Laut einem Bericht der Enterprise Strategy Group (ESG) betrachten 59 Prozent der Unternehmen Daten als ihr Geschäft, das heißt, sie genieren ihre Einnahmen direkt aus digitalen Produkten und Dienstleistungen. Dazu gehören auch Unternehmen, die auf IT-Services angewiesen sind, um effektiv zu kooperieren und zu arbeiten, sowie um mit Kunden in Kontakt zu treten und sie zu unterstützen. Für moderne Unternehmen ist der IT-Betrieb gleichbedeutend mit Umsatzchancen, und ein beschleunigter IT-Betrieb bedeutet noch mehr Umsatzchancen.

Eine effiziente Ausführung des IT-Betriebs schafft Wettbewerbsvorteile auf dem Markt. In Anbetracht dieses Zusammenhangs hat fast jede Unternehmensführung ein ureigenes Interesse daran, die Betriebsabläufe und letztlich auch die Innovation zu beschleunigen. Wie können Unternehmen mit diesem Ziel vor Augen ihre IT-Differenzierung über einen längeren Zeitraum hinweg aufbauen und aufrechterhalten?

Um die Antwort darauf zu finden, ist es wichtig, Folgendes zu bedenken:

Unternehmen können keinen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil erzielen, indem sie einfach mehr Geld ausgeben oder mehr Mitarbeiter einstellen. Da die Budgets nicht unbegrenzt sind, muss das Ziel darin bestehen, die pro Euro erzielte Innovation zu maximieren. Eine Strategie, die darauf beruht, mehr Mitarbeiter einzustellen oder immer nur die Besten zu engagieren, ist nicht nachhaltig und immer schwieriger umzusetzen. In der ESG-Studie von 2022 über Technologieausgaben und Entscheidungsfindung gaben 54 Prozent der Unternehmen an, dass sie mit einem problematischen Fachkräftemangel in der IT- oder Cloud-Architektur und -Planung konfrontiert sind, und 27 Prozent berichteten von einem solchen Mangel in der Anwendungsentwicklung oder bei DevOps. Die Investition in die richtigen Mitarbeiter mit der richtigen Erfahrung ist ein kluger Schritt, aber da die meisten Unternehmen einen ähnlichen Ansatz verfolgen, ist es schwierig, dass dieser Schritt allein einen Wettbewerbsvorteil bringt.

Da die Budgets nicht unbegrenzt sind, muss das Ziel darin bestehen, die pro Euro erzielte Innovation zu maximieren. Eine Strategie, die darauf beruht, mehr Mitarbeiter einzustellen oder immer nur zu engagieren, ist nicht nachhaltig und immer schwieriger umzusetzen. In der ESG-Studie von 2022 über Technologieausgaben und Entscheidungsfindung gaben 54 Prozent der Unternehmen an, dass sie mit einem problematischen Fachkräftemangel in der IT- oder Cloud-Architektur und -Planung konfrontiert sind, und 27 Prozent berichteten von einem solchen Mangel in der Anwendungsentwicklung oder bei DevOps. Die Investition in die richtigen Mitarbeiter mit der richtigen Erfahrung ist ein kluger Schritt, aber da die meisten Unternehmen einen ähnlichen Ansatz verfolgen, ist es schwierig, dass dieser Schritt allein einen Wettbewerbsvorteil bringt. Die Einführung von Public-Cloud-Diensten ist für die Beschleunigung von Innovationen unerlässlich, aber die Nutzung der Cloud allein reicht nicht aus. Die Nutzung der Cloud ist heute allgegenwärtig. Die einfache Übernahme der Public Cloud ist eine Selbstverständlichkeit und stellt keine Unterscheidungsmerkmale mehr dar.

Kompetentes Personal und die richtigen Dienste und Infrastrukturen bilden die Grundlage. IT-Führungskräfte beginnen nun, sich intensiver mit der Implementierung von Automatisierung zu beschäftigen, um das Beste aus ihren Mitarbeitern und Technologien herauszuholen.

ESG hat eine Studie unter digitalen Unternehmen durchgeführt, die IT-, DevOps- und App-Entwicklungsexperten beschäftigen, die für die Bewertung, den Kauf, die Verwaltung und den Aufbau der Anwendungsinfrastruktur verantwortlich sind. Fast alle dieser Unternehmen (99 Prozent) gaben an, dass sie ihre Abläufe in den letzten drei Jahren beschleunigen mussten. Auf die Frage von ESG, welche Maßnahmen sie ergriffen haben, um dieser Anforderung gerecht zu werden, war die häufigste Antwort (47 Prozent) die Erhöhung der Investitionen in Automatisierung und AIOps.

Automatisierungsinitiativen und Open-Source-Projekte wie Ansible und Terraform erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, und die Unternehmen profitieren oft unmittelbar davon. Diese Vorteile können jedoch schnell schwinden, wenn Umgebungen in die verteilte Cloud skaliert werden, die mehrere Public Clouds, Rechenzentren und Edge-Standorte umfasst.

Der Grund dafür ist die Komplexität. Da sich Anwendungs- und Infrastrukturumgebungen über mehrere Standorte und Teams erstrecken, nimmt die Komplexität zu, was die Vorteile der Automatisierung einschränkt. Um sicherzustellen, dass Automatisierungsinitiativen auch in verteilten Umgebungen die Erwartungen erfüllen, müssen IT- und Anwendungsentwicklungsteams oft die richtigen Prozesse und Standardisierungen implementieren.

Wenn Sie in Ihrem Unternehmen Initiativen zur Automatisierung der IT-Infrastruktur vorantreiben, sollten Sie folgende drei Punkte beachten:

1. Automatisierung ist eine Praxis, kein Projekt. Der Übergang zur Automatisierung ist viel schwieriger, als es klingt. In den letzten zehn Jahren wurde die Innovationsbeschleunigung häufig dadurch erreicht, dass traditionelle IT-Verfahren und Genehmigungen den Entwicklern aus dem Weg geräumt wurden. Die Umstellung von einem bürokratischen Top-Down-Ansatz auf die Freiheit der Entwickler, ihre eigenen Tools auszuwählen und Cloud-Ressourcen autonom zu nutzen, hat zu großen Erfolgen bei der Beschleunigung der IT-Servicebereitstellung und der Entwicklungsgeschwindigkeit geführt. Doch jetzt, da die Entscheidungsfindung auf mehrere Zwei-Pizza-Teams von Entwicklern verteilt ist, kämpfen die Unternehmen mit der Ausuferung der Tools und der Komplexität bei der Skalierung von Automatisierungsbemühungen und Best Practices. Die Automatisierung muss im gesamten Unternehmen akzeptiert und übernommen werden, und es müssen die richtigen Prozesse vorhanden sein, um KPIs zu verfolgen, den Erfolg zu messen und bei Bedarf Änderungen vorzunehmen. Diese Prozesse dürfen jedoch den Betrieb nicht behindern. Sie müssen sich darauf konzentrieren, die Beschleunigungsgewinne auf dem richtigen Weg zu halten und diese Gewinne zu verbessern.

2. Zusammenarbeit ist die Regel, keine Ausnahme. In einer Anfang des Jahres 2022 durchgeführten Forschungsstudie stellte ESG fest, dass Unternehmen, die vor zehn oder weniger Jahren gegründet wurden, doppelt so häufig (60 Prozent gegenüber 29 Prozent) wie Unternehmen, die älter als 20 Jahre sind, über IT-Teams verfügen, die routinemäßig und proaktiv mit Entwicklern zusammenarbeiten. Bei älteren Unternehmen ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Zusammenarbeit auf einer projektbezogenen Basis erfolgt. Angesichts des Umfangs und der Komplexität moderner, verteilter Cloud-Anwendungsumgebungen ist das projektbezogene Denken nicht haltbar. Anwendungsumgebungen können sich schnell ändern und weiterentwickeln und die Zusammenarbeit muss konstant sein und von oben nach unten gefördert werden.

3. Bauen Sie eine Automatisierungspraxis auf, die verschiedene Personas berücksichtigt, zum Beispiel Anbieter und Verbraucher. Die Mitarbeiter, die die Infrastruktur bereitstellen, Systeme konfigurieren, Schutzrichtlinien einrichten und die Verfügbarkeit sicherstellen, haben andere Bedürfnisse und benötigen ein anderes Maß an Kontrolle als die Entwickler oder Besitzer von Anwendungen, die die Infrastruktur nutzen. Unternehmen sollten Praktiken entwickeln, bei denen Tools und APIs zum Einsatz kommen, die es den verschiedenen Personengruppen der Infrastrukturautomatisierung, den Anbietern und Verbrauchern, ermöglichen, sich auf ihre Bedürfnisse zu konzentrieren, die auf sie zugeschnitten sind. Pauschale Ansätze führen zu unangemessener Komplexität und behindern Bemühungen in großem Maßstab.

In Gesprächen von ESG mit IT-Führungskräften hat sich gezeigt, dass die Fähigkeit, die Infrastrukturautomatisierung von einem lokal begrenzten Projekt in eine globalere Praxis zu überführen, oft ein entscheidender Unterschied zwischen Unternehmen ist, die den Wert der Automatisierung maximieren, und solchen, die lediglich lokal begrenzte Vorteile erzielen. HashiCorp, das Unternehmen, das hinter Terraform steht, empfiehlt beispielsweise einen schrittweisen Ansatz für die Automatisierungspraxis, wobei der Schwerpunkt auf der Standardisierung und Skalierung der Automatisierungsabläufe liegt, um den größten Nutzen zu erzielen.

Um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, müssen sowohl der IT-Betrieb als auch die Innovation beschleunigt werden. Eine der wirksamsten Möglichkeiten, diese Beschleunigung zu erreichen, ist die Automatisierung der Infrastruktur. Eine erfolgreiche Automatisierung über die verteilte Cloud kann nicht nach unten delegiert werden. Es ist Aufgabe der Unternehmensführung, die Praktiken und Standards festzulegen, die erforderlich sind, um die Vorteile der Automatisierung zu erreichen und aufrechtzuerhalten, während das Unternehmen skaliert.

ESG ist eine Abteilung von TechTarget.