SAP Sustainability Control Tower erleichtert ESG-Reporting

SAP hat seinen Sustainability Control Tower überarbeitet, um ihn umfassender und für Unternehmen einfacher einsetzbar zu machen. Der im Dezember 2021 vorgestellte SAP Sustainability Control Tower ist eine Cloud-Anwendung, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten (Environmental, Social und Governance, ESG) aus ERP- und HR-Systemen sammelt und sie so aufbereitet, dass sie für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften besser überprüfbar sind.

Die Anwendung wurde aktualisiert und enthält nun mehr vorkonfigurierte Inhalte, die neue ESG-Vorschriften in den USA und Europa berücksichtigen, sowie die Möglichkeit, die Anwendung durch die Integration mit SAP S/4HANA und anderen SAP- und Nicht-SAP-Systemen über APIs schneller bereitzustellen.

„Der aktualisierte SAP Sustainability Control Tower stellt eine deutliche Verbesserung dar, die den sich schnell verändernden Markt für ESG-Tools unterstreicht“, sagt Amy Cravens, Research Manager für den Bereich Governance, Risk and Compliance Technology bei IDC.

Die Aktualisierungen des Sustainability Control Tower ermöglichen es Unternehmen, tatsächliche ESG-Daten anstelle von Schätzungen abzuleiten, und die Plattform soll die Gesamtbetriebskosten senken und die Markteinführung beschleunigen, wodurch sie für eine breitere Basis potenzieller Kunden wettbewerbsfähiger wird.

ESG-Strategie wird wichtiger

Es gibt bereits einige Anzeichen dafür, dass Unternehmen mehr Ressourcen für ESG-bezogene Themen aufwenden. Eine im Juni 2022 von Deloitte durchgeführte Umfrage unter 335 Steuerverantwortlichen aus der ganzen Welt ergab beispielsweise, dass praktisch alle Befragten (99 Prozent) Strategien zur Bewältigung von ESG-bezogenen Veränderungen entweder umsetzen oder deren Umsetzung vorbereiten.

Die Umfrage ergab außerdem, dass fast drei Viertel der Befragten bereits ESG-bezogene Richtlinien für Finanzkennzahlen (73 Prozent) und das Wohlbefinden der Mitarbeiter (72 Prozent) eingeführt haben. Die überwiegende Mehrheit der Befragten gab an, dass es in ihrem Unternehmen einen aktiven Nachhaltigkeitsbeauftragten gibt (89 Prozent), und von diesen gaben alle Befragten an, sehr eng (72 Prozent) oder einigermaßen eng (28 Prozent) mit dieser Führungskraft zusammenzuarbeiten.

Eine Umfrage der Enterprise Strategy Group unter 400 IT-Fachleuten, die an Kaufentscheidungen beteiligt sind, ergab, dass ESG-Compliance-Programme für IT-Einkäufer wichtig sind.

In der Umfrage gaben insgesamt 81 Prozent der Befragten an, entweder über ein ausgereiftes ESG-Programm zu verfügen (30 Prozent), ESG-Initiativen teilweise umgesetzt zu haben (41 Prozent) oder die Umsetzung von ESG-Initiativen innerhalb des nächsten Jahres zu planen (10 Prozent). Darüber hinaus haben die ESG-Programme der IT-Lieferanten einen direkten Einfluss auf den Einkauf von IT-Produkten und -Dienstleistungen. Der Bericht zeigt, dass das ESG-Programm eines IT-Lieferanten einen erheblichen (45 Prozent) oder mäßigen (48 Prozent) Einfluss auf die Kaufentscheidung haben wird.