Alles Data Management – oder was?

Unstrukturierte Daten sind heutzutage häufig kaum mehr beherrschbar. Die Menge an Daten wird immer größer, sodass viele Unternehmen auch immer mehr Speicherorte und -technologien benötigen. Zumeist haben Organisationen daher heterogene Speicherumgebungen im Einsatz, die aus Storage multipler Hersteller und Multi-Cloud-Umgebungen bestehen. Doch viele Tools zum Beispiel solche von Speicherherstellern, versprechen, die Masse an unstrukturierten Daten auch anders vernünftig verwalten zu können.

Andere Anbieter sichern Lösungen zur Datenverwaltung zu, die Daten analysieren und dadurch deren Organisation möglich machen. Dies scheint zunächst attraktiv zu sein. Doch sind die Lösungen untereinander vergleichbar? Vor allem bei verschiedenen Ansätzen sind Vorzüge und Nachteile schwer abzuschätzen. Hilfreich ist es daher, die vorhandenen Lösungen für Datenmanagement in Kategorien aufzuteilen.

Für Datenmanagementlösungen, die Ordnung in die Sammlung unstrukturierter Daten bringen sollen, gibt es vier Hauptkategorien. Jede diese Kategorien hat ihre eigenen Vorzüge, aber auch Nachteile: 1. Speicher - und Cloud-Speicher , 2. Backup -Lösungen, 3. Data-Value-Produkte und 4. herstellerneutrale Lösungen.

Datenmanagementlösungen in vier Kategorien

Zwar geben manche Anbieter an, dass ihre Speicherverwaltung auch in heterogenen Umgebungen läuft. Ein genauerer Blick auf diese Lösung kann das jedoch nicht bestätigen. Beinahe jede Lösung startet mit der Ablage von Daten auf dem eigenen Speicher. Dies läuft aber dem Konzept einer hybriden Umgebung komplett zuwider. Häufig ist diese Software ein Nebenprodukt neben Hardware oder Cloud , und damit meist unterfinanziert und nicht ausgereift.

Die Anbieter von Speicher- und Cloud -Lösungen sind auf eine gute Verwaltung der Daten innerhalb ihres Angebots spezialisiert. Das heißt aber auch, dass ihre Produkte der Organisation von Daten in komplexen Multi-Vendor- und Multi-Cloud-Umgebungen nicht ausreichend gewachsen sind.

2. Backup-Lösungen

Viele Backup-Anbieter haben großartige Lösungen für die Datenabsicherung und die Organisation einer großen Menge von Point-in-Time-Kopien. Diese können entweder auf die ursprünglichen Plattformen zurückgespielt werden oder sind für eine zügige Wiederherstellung direkt von der Backup-Appliance verfügbar.

Die Organisation strukturierter Daten profitiert von stabilen Funktionen der Backup-Lösungen. Unstrukturierte Daten erzeugen aber ungewöhnliche Herausforderungen, denen Backup-Lösungen weniger gewachsen sind. Auch in diesen Fällen erwarten viele Anbieter, dass die Daten auf ihrer Plattform abgespeichert werden, bevor der Prozess der Datenverwaltung beginnen kann. Hier gibt es aber noch ein größeres Problem: Wie der Name schon sagt, beginnen Backup-Lösungen beim Backup. Das heißt, es entsteht eine zeitlich begrenzte Kopie der Daten. Es sind also nicht die tatsächlichen Daten selbst, die sich ständig ändern.