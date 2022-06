Welche Vorteile SAP S/4HANA für Unternehmen bietet

SAP-Kunden stehen vor einigen schwierigen Entscheidungen. Sie haben folgende Möglichkeiten: Bei SAP ECC bleiben und hoffen, dass das Unternehmen eine Support-Option über das Jahr 2027 hinaus anbietet, sich auf die Migration zu S/4HANA vorbereiten oder auf ein anderes ERP-System umsteigen.

Die IT-Komplexität innerhalb von Unternehmen bremst oft S/4HANA-Migrationsprojekte aus. Doch für viele Unternehmen macht der Wechsel zu S/4HANA Sinn. Laut Statista meldete SAP für das erste Quartal 2022 über 19.300 Kunden für S/4HANA, gegenüber 16.400 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

SAP S/4HANA bietet viele Vorteile für Unternehmen, darunter Flexibilität, geringere Kosten und schnellere Analysen dank der In-Memory-Datenbank HANA. Nachfolgend finden Sie neun der wichtigsten Vorteile von SAP S/4HANA.

2. Integration von Akquisitionen in die ERP-Umgebung

In der Welt der Konsumgüter expandieren Unternehmen in neue Märkte und fügen ihrem Angebot ergänzende Produkte hinzu, indem sie kleinere Marken aufkaufen. Vor SAP S/4HANA mussten sie diese Akquisitionen in ihre ECC-Kernsysteme integrieren, was viel Zeit und viele Ressourcen in Anspruch nahm. Mit S/4HANA müssen Unternehmen laut Nataraj Akquisitionen nicht mehr zwangsläufig in ihr Kernsystem integrieren, sondern können sie in der SAP Public Cloud behalten.