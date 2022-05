SAP S/4HANA versus SAP ECC: fünf Hauptunterschiede

Ein grundlegender Wandel kann für Unternehmen einschüchternd sein, insbesondere, wenn es um veraltete SAP-ERP-Software geht. Untätig zu bleiben, mag als die sicherste Lösung erscheinen.

Viele Unternehmens- und IT-Führungskräfte befinden sich in einem Zustand der Lähmung, wenn das Jahr 2027 näher rückt – und damit das Ende der Mainstream-Wartung für SAP ERP Central Component (ECC). Viele stellen sich die Frage: Was würde eine Umstellung auf SAP S/4HANA erfordern? Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Umstellung? Wie sollten wir ihn am besten durchführen?

Der Prozess beginnt mit der Einführung des Intelligent Enterprise Framework von SAP – einer umfassenden Umstellung der Unternehmensprozesse auf eine digitalisierte Zukunft. Dies erfordert die Kombination von modernen Technologien mit definierten, belastbaren und nachhaltigen integrierten Geschäftsprozessen. Es erfordert die Zusammenführung von operativen und empirischen Daten. Außerdem müssen Kunden- und Mitarbeitererfahrungen in jede Bewertung einfließen. Es bedeutet, die Analytik in den Vordergrund des Entscheidungsprozesses zu rücken.

Um diese digitalisierte Zukunft erfolgreich zu gestalten, müssen Unternehmen heute vorausplanen, indem sie ihre Fähigkeiten erweitern, Technologien mit beispielloser Funktionalität einsetzen und die Chancen nutzen, die S/4HANA bietet. Was müssen sie tun, um das zu erreichen? Hier ein genauerer Blick auf einige Unterschiede zwischen SAP ECC und S/4HANA. Solche Vergleiche können helfen, den Weg in die Zukunft zu weisen und die vorhandenen Möglichkeiten aufzuzeigen.

Gemeinsamkeiten Die beiden SAP-ERP-Systeme weisen eine Reihe von Gemeinsamkeiten auf. Sowohl ECC als auch S/4HANA ermöglichen Geschäftsabläufe für Vertrieb, Beschaffung, Fertigung, Distribution, Service, Qualität, Rechnungswesen und Instandhaltung. Beide Systeme bieten die Zentralisierung der betrieblichen Informationen eines Unternehmens in einer einzigen Datenbank, die Standardisierung und Automatisierung von Routineaufgaben und eine einzige Quelle für betriebliche Berichte. ECC und S/4HANA sind beides modulare Systeme, die so konzipiert sind, dass Unternehmen die Teile verwenden können, die sie benötigen, und diese so konfigurieren können, wie es für ihre Geschäftsanforderungen sinnvoll ist. Alles in allem haben SAP S/4HANA und SAP ECC wahrscheinlich 90 Prozent ihrer Kernmerkmale und -funktionen gemeinsam. Bei technologischen Veränderungen gibt es jedoch zwangsläufig auch Unterschiede.

Unterschiede Abbildung 1 zeigt einige der Hauptunterschiede zwischen SAP ECC und SAP S/4HANA. Lassen Sie uns ein wenig tiefer eintauchen und die fünf größten Unterschiede beleuchten: Datenbank. SAP ECC kann auf Datenbanken von Drittanbietern wie Oracle, MaxDB und IBM ausgeführt werden. SAP S/4HANA kann nur auf SAP ECC kann auf Datenbanken von Drittanbietern wie Oracle, MaxDB und IBM ausgeführt werden. SAP S/4HANA kann nur auf SAP HANA , einer In-Memory-Technologie , ausgeführt werden. Kunden und Lieferanten. SAP ECC führt getrennte Kunden- und Lieferantendateien, selbst in den Fällen, in denen eine Organisation für beide Funktionen eine Partnerschaft mit einem Unternehmen eingeht. S/4HANA kombiniert gemeinsame Datenstrukturelemente in einem Geschäftspartnerdatensatz. Verschmelzung von Controlling (CO) und Finanzen (FI). In SAP ECC werden FI-GL-Konten auf CO-Primärkostenarten abgebildet. In S/4HANA wird die Struktur des Universal Journal verwendet, um sowohl GL-Konten als auch Kostenarten zu speichern. Neues General Ledger (GL). SAP ECC kann entweder auf einer klassischen GL-Struktur oder der neuen GL-Struktur laufen. S/4HANA verwendet nur das neue GL, das der neuen GL in ECC technisch ähnlich ist. Die Funktionalität der neuen GL wird jedoch in S/4HANA benötigt und ist eine Voraussetzung für die neue Anlagenbuchhaltung. Rabatte. Kundenrabatte über die bestehende SD-Rabattverarbeitung in ECC wurden durch das Abrechnungsmanagement über Konditionsverträge in S/4HANA ersetzt.