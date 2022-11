So wählen Sie zwischen Cloud- und Bandspeicher als Archiv

Das Band spielt in Unternehmen nach wie vor eine Rolle, und zwar nicht nur, weil es eine bewährte Technologie für Backup und Archivierung ist. Das Band hat Eigenschaften, die es von anderen Medien abheben. Das gilt auch dann noch, obwohl immer mehr Unternehmen ihre Daten in die Cloud verlagern.

Magnetbänder gibt es bereits seit den 1950er Jahren, doch sie sind immer noch eine Schlüsselkomponente für die Datensicherung und -wiederherstellung sowie die Archivierung. Dies sind Anwendungen, bei denen der Offline-Speicher eher ein Vorteil als ein Nachteil ist.

Das Band eignet sich hervorragend für die Offsite-Sicherung, da das Medium selbst leicht und beim Transport robuster ist als eine Festplatte. Die Funktionsweise von Bändern, bei der die Daten vom Schreib-/Lesemechanismus getrennt sind, schafft ein natürliches Air Gap.

Dieses Air Gap ist ein Grund dafür, dass Bänder bei Speicher- und Disaster-Recovery-Anwendern weiterhin beliebt sind. Ein vollständig getrennter Datenspeicher ist widerstandsfähig gegen Probleme, die durch Codefehler oder andere Probleme mit Produktionsanwendungen verursacht werden.

Zunehmend greifen Unternehmen auch deshalb auf Bänder zurück, weil sie einen relativ hohen Schutz gegen Ransomware bieten.

Online- oder Nearline-Systeme sind für die gleiche Malware anfällig, die auch die Kernsysteme der Produktion angreift. Wenn der Bandspeicher gut verwaltet wird, sollte sie eine Kreuzinfektion durch Ransomware-Nutzdaten verhindern.

Die Medienkosten sind gering, sobald das Unternehmen die Hardware für das Bandlaufwerk gekauft hat. Die Betriebskosten sind ein weiterer Faktor, der für das Band spricht. Disk- und Flash-basierte Systeme benötigen Strom und Kühlung. Bänder halten in einer klimatisierten und feuchten Umgebung länger, können aber auch in einem Büro gelagert werden.

Um die Lücke zu schließen, müssen Unternehmen gestaffelte (tiered) Systeme verwenden - Kombinationen aus Flash, Online- und Nearline-Platten sowie Bändern – oder ganz andere Ansätze für das Disaster Recovery in Betracht ziehen. Dazu gehören die Spiegelung von Daten oder die synchrone Replikation zwischen primären und sekundären Speichersystemen und immer häufiger auch die Sicherung und Wiederherstellung in der Cloud.

Die Automatisierung verwandelt das Band in ein Nearline-Speichersystem. Dies eignet sich für Anwendungen, bei denen Unternehmen Daten über lange Zeiträume aufbewahren und nur gelegentlich darauf zugreifen müssen, oder bei denen große Mengen zusammenhängender Informationen gespeichert werden müssen, wie zum Beispiel Videodateien in der Rundfunkbranche oder wissenschaftliche Forschungsdaten. Die Daten des Large Hadron Collider des CERN werden beispielsweise auf Band gespeichert. Aber auch Bandbibliotheksysteme müssen manuell verwaltet werden.

Ist die Cloud der goldene Mittelweg?

Cloud-basierter Speicher scheint auf den ersten Blick die offensichtliche Alternative zu Bändern zu sein. Und in gewisser Weise ist sie das auch.

Goodwin von IDC weist darauf hin, dass die wichtigsten Anbieter von Backup- und Recovery-Tools sowie Archivierungsanbieter, darunter Unternehmen wie Acronis und Commvault, inzwischen entweder ein Cloud-basiertes Angebot haben oder die Nutzung der Cloud als Ziel vorsehen. Ziel ist es, die Offsite-Sicherung in der Cloud für den Benutzer transparent zu machen.

Die großen Cloud-basierten Speicheranbieter haben auch ihre eigenen Archivierungsdienste und bieten diese zunehmend als Alternative zu Bändern an. Allerdings nutzen die CSPs in den meisten Fällen ebenso Bandtechnologie im Hintergrund, was zu längeren Latenzzeiten auch in der Cloud führen kann.

Amazon Web Services hat Glacier, und Microsoft bietet Azure Archive an. Google Cloud bietet Nearline- und Coldline-Speicher zu Preisen ab 1US-Cent/GB pro Monat für Nearline und 0,4 US-Cent/GB pro Monat für Coldline Deep Archive. IBM bietet sein Cloud Object Storage Archive an, das mit 0,2US-Cent/GB zu den günstigsten in der Branche gehört.

Aber nicht alle Backup-Produkte lassen sich direkt in den Cloud-Speicher integrieren, und nicht alle funktionieren auf dieselbe Weise, was zu Problemen bei der Anwendungskompatibilität und beim Betrieb führen kann. Datenmanager müssen sicherstellen, dass ihre Geschäftsanwendungen, Backup-Produkte oder -dienste und Cloud-Anbieter kompatibel sind und die richtigen Service-Level-Garantien bieten.

Cloud-Dienste haben aber auch andere Nachteile. Der erste sind, überraschenderweise, die Kosten.

Obwohl die Kosten pro Gigabyte niedrig sind, fallen für Cloud-basierten Speicher monatliche oder jährliche Gebühren an. Diese können sich schnell summieren. Hinzu kommen zusätzliche Bandbreiten-Gebühren für den Zugriff auf die Daten oder deren Wiederherstellung.

Obwohl es schwer ist, eine allgemeine Aussage über alle Unternehmen zu treffen, rechnet das Speicherberatungsunternehmen ProStorage vor, dass Cloud-Speicher im Allgemeinen für Unternehmen rentabel ist, die langfristig bis zu 50 TB speichern. Darüber hinaus begünstigen Größenvorteile die Bandspeicherung. Dies liegt an den Vorlaufkosten für Bandspeicherhardware und den laufenden Kosten für große Datenmengen in der Cloud.

Ein weiterer Faktor, bei dem es nicht nur um Kosten, sondern auch um praktische Aspekte geht, ist die Zeit, die für die Übertragung großer Datenmengen in die Cloud benötigt wird.

Die Geschwindigkeit des Daten-Uploads über das öffentliche Netz bleibt ein Hindernis. Kleinere oder neuere Unternehmen oder Unternehmen, die bereits Cloud-basierte Anwendungen nutzen, werden es einfacher finden, Backups oder Archive in die Cloud zu verschieben. Für Unternehmen mit großen Datenmengen vor Ort ist die schrittweise Einführung von Cloud-Speicher oder der Betrieb neben Nearline-Festplatten und -Bändern praktischer. In manchen Fällen muss die Entscheidung nicht unbedingt ein „entweder-oder“ bedeuten, sondern eine komplementäre Kombination aus Cloud- und Bandarchiven.