SUSE Linux – Die Geschichte eines Open-Source-Pioniers

In der sich ständig verändernden Welt der IT-Branche gibt es nur wenige Erfolgsgeschichten, die so beeindruckend sind wie die von SUSE-Linux. Seit seiner Gründung im Jahr 1992 hat sich SUSE von einer kleinen deutschen Softwarefirma zu einem weltweit beliebten Anbieter von Open-Source-Lösungen entwickelt. Mit einer Geschichte, die mehrere Unternehmensübernahmen und einen Börsengang umfasst, hat SUSE stets seine Wurzeln im Open-Source-Bereich beibehalten und dabei die Art und Weise, wie Unternehmen Software einsetzen, revolutioniert. In diesem Artikel werden wir die bemerkenswerte Geschichte von SUSE-Linux untersuchen, von seinen bescheidenen Anfängen bis hin zum Erwerb von Rancher Labs und seinem erfolgreichen Börsengang. Erfahren Sie in diesem Artikel, wie SUSE-Linux die Technologielandschaft nachhaltig geprägt hat.

Die Entwicklung von SUSE-Linux: Unternehmensübernahmen

Die Übernahme durch Novell (2003)

Im Jahr 2003 erwarb Novell, ein amerikanisches Softwareunternehmen, das sich auf Netzwerklösungen spezialisiert hatte, SUSE-Linux für etwa 210 Millionen US-Dollar. Novell erkannte das Potenzial von Open-Source-Software und sah in SUSE eine Möglichkeit, seine Position auf diesem Markt zu stärken und sein Produktportfolio zu erweitern. Die Übernahme wurde als ein entscheidender Schritt für Novell gesehen, um seine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Microsoft zu verbessern.

Während dieser Zeit arbeitete Novell daran, die Integration von SUSE-Linux in sein bestehendes Produktangebot voranzutreiben und die Entwicklung von SUSE als Unternehmenslösung zu fördern. Das Unternehmen investierte in Forschung und Entwicklung, um SUSE Linux Enterprise Server (SLES) zu einer leistungsfähigen und zuverlässigen Plattform für den Betrieb von Unternehmensanwendungen zu machen.

Die Übernahme durch Attachmate (2010)

Im Jahr 2010 wurde Novell, einschließlich SUSE, von Attachmate für etwa 2,2 Milliarden US-Dollar erworben. Attachmate war ein privat geführtes Technologieunternehmen, das sich auf die Verwaltung und Sicherheit von Unternehmenssoftware spezialisiert hatte. Die Übernahme führte dazu, dass SUSE als eigenständige Geschäftseinheit innerhalb von Attachmate geführt wurde. Diese Struktur gab SUSE die Freiheit, sich auf seine Kernkompetenzen zu konzentrieren und schneller auf Marktbedürfnisse zu reagieren.

Unter Attachmate erhielt SUSE zusätzliche Ressourcen und Unterstützung, um seine Position weiter auszubauen und sich auf die Entwicklung neuer Technologien und Lösungen zu konzentrieren. Während dieser Zeit arbeitete SUSE an der Verbesserung seiner Produkte und Dienstleistungen, und der Verbesserung der Unterstützung für Cloud-Computing-Umgebungen.

Die Übernahme durch Micro Focus (2014)

Im Jahr 2014 wurde Attachmate von der britischen Softwarefirma Micro Focus für etwa 1,2 Milliarden US-Dollar erworben. Micro Focus, ein Anbieter von Software- und IT-Dienstleistungen, erkannte die Bedeutung von SUSE-Linux im Open-Source-Ökosystem und setzte die Marke als eigenständige Geschäftseinheit fort. Die Übernahme ermöglichte SUSE, sich auf die Entwicklung neuer Technologien und Lösungen zu konzentrieren.

Unter Micro Focus setzte SUSE seine Bemühungen fort, innovative Open-Source-Lösungen für Unternehmen zu entwickeln. Das Unternehmen konzentrierte sich darauf, seine Kunden bei der Modernisierung ihrer IT-Infrastruktur zu unterstützen und die Vorteile von Open-Source-Technologien wie Linux, Cloud-Computing und Containerisierung zu nutzen. SUSE verbesserte auch seine Zusammenarbeit mit anderen Technologieanbietern und -partnern, um ein umfassendes Ökosystem von Lösungen und Dienstleistungen für seine Kunden bereitzustellen.

Der Verkauf an EQT (2019) und der Erwerb von Rancher Labs (2020)

Im März 2019 kaufte das schwedische Private-Equity-Unternehmen EQT SUSE von Micro Focus für etwa 2,5 Milliarden US-Dollar. Unter EQT wurde SUSE weiterhin als eigenständiges Unternehmen positioniert und konzentrierte sich darauf, seine Präsenz im Open-Source-Softwaremarkt weiter auszubauen. Mit der Unterstützung von EQT verfolgte SUSE eine Wachstumsstrategie, die sowohl organische Expansion als auch gezielte Akquisitionen umfasste.

Im Juli 2020 erwarb SUSE das Unternehmen Rancher Labs, das sich auf Kubernetes-Management-Software spezialisiert hatte. Die Akquise von Rancher Labs ermöglichte es SUSE, sein Angebot an Containermanagement- und Orchestrierungslösungen zu erweitern, um den wachsenden Markt für containerisierte Anwendungen besser bedienen zu können. Dieser Kauf unterstrich SUSEs Engagement für die Bereitstellung von Lösungen, die Unternehmen bei der Modernisierung und Skalierung ihrer IT-Infrastrukturen unterstützen.

Die Zusammenarbeit von SUSE und Rancher Labs führte zur Entwicklung von integrierten Lösungen und Dienstleistungen, die die Anforderungen von Unternehmen in Bezug auf Sicherheit, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit erfüllen. SUSE und Rancher Labs arbeiteten gemeinsam daran, ein umfassendes Angebot für Unternehmen zu schaffen, das von der Bereitstellung von Kubernetes-Clustern bis hin zum Verwalten von Anwendungen in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen reicht.

Die Zeit nach der Übernahme von Rancher Labs und der Börsengang

Integration von Rancher Labs und strategische Ausrichtung

Nach der Übernahme von Rancher Labs im Jahr 2020 arbeiteten SUSE und Rancher Labs eng zusammen, um ihre jeweiligen Technologien und Fachkenntnisse zu kombinieren. Die Integration von Rancher Labs in SUSE ermöglichte es dem Unternehmen, sein Angebot an Container-Management- und Orchestrierungslösungen zu erweitern und größere Anteile am wachsenden Markt für containerisierte Anwendungen zu gewinnen.

SUSE konzentrierte sich darauf, ein umfassendes Portfolio von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmen bereitzustellen, das von der Bereitstellung von Kubernetes-Clustern bis hin zur Verwaltung von Anwendungen in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen reicht. Die gemeinsame Expertise von SUSE und Rancher Labs in den Bereichen Open Source, Cloud-Computing und Containerisierung trug dazu bei, das Unternehmen als einen der führenden Anbieter von Unternehmenslösungen im Open-Source-Bereich zu positionieren.

Der Börsengang von SUSE

Im Mai 2021 ging SUSE an die Frankfurter Wertpapierbörse und feierte seinen erfolgreichen Börsengang. Der Börsengang war ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens und eine Bestätigung seiner Wachstumsstrategie und seines Engagements für Open-Source-Technologien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5 Milliarden Euro zum Zeitpunkt des Börsengangs war SUSE eines der größten börsennotierten Open-Source-Softwareunternehmen.

Der Börsengang bot SUSE die Möglichkeit, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen, um seine Wachstumsstrategie weiter voranzutreiben, in Forschung und Entwicklung zu investieren und seine Präsenz auf globaler Ebene auszubauen. Das Unternehmen setzte seinen Fokus auf die Bereitstellung von innovativen Lösungen für Unternehmen, die ihnen helfen, ihre IT-Infrastruktur zu modernisieren und die Vorteile von Open-Source-Technologien zu nutzen.

Zukunftspläne und strategische Vision

In der Zeit nach dem Börsengang und der Übernahme von Rancher Labs verfolgt SUSE eine klare strategische Vision, die auf Innovation, Wachstum und Kundenzufriedenheit ausgerichtet ist. Das Unternehmen plant, seine Position als führender Anbieter von Open-Source-Lösungen für Unternehmen weiter auszubauen, indem es in neue Technologien investiert und seine Präsenz in Schlüsselmärkten erweitert.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung von Cloud- und Container-Technologien, um den Anforderungen von Unternehmen gerecht zu werden, die auf der Suche nach flexiblen, skalierbaren und kosteneffizienten Lösungen sind. SUSE wird weiterhin eng mit seinen Technologiepartnern zusammenarbeiten, um ein umfassendes Ökosystem von Lösungen und Dienstleistungen bereitzustellen, das die Anforderungen von Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungsfällen erfüllt.

Insgesamt zeigt die Geschichte von SUSE, dass das Unternehmen in der Lage war, sich im Laufe der Jahre erfolgreich an Veränderungen im Markt und in der Technologielandschaft anzupassen. Mit der Integration von Rancher Labs und dem Börsengang hat SUSE seine Position als führender Anbieter von Open-Source-Lösungen für Unternehmen weiter gestärkt.

SUSEs zukünftiger Erfolg wird wahrscheinlich von seiner Fähigkeit abhängen, weiterhin innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den Bedürfnissen seiner Kunden entsprechen, und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit Technologiepartnern und der Open-Source-Community zu fördern. Auf diese Weise kann das Unternehmen sicherstellen, dass es eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der IT-Infrastruktur und der Open-Source-Technologie spielt.