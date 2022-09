Mit 50 Jahren steht SAP an einem weiteren Scheideweg

Wie viele andere Unternehmen im mittleren Lebensalter befindet sich auch SAP in einer Midlife-Crisis, konfrontiert mit jugendlichen Wettbewerbern und herausgefordert durch eine sich verändernde Welt.

Während SAP ihr goldenes Jubiläum nutzt, um auf ihre Errungenschaften zurückzublicken, liegt die eigentliche Arbeit darin, die nächsten 50 Jahre zu meistern.

Der Wandel ist eine Konstante in der 50-jährigen Geschichte des Unternehmens, und SAP hat diesen Wandel in der Unternehmens-IT sowohl vorangetrieben als auch davon profitiert, als Unternehmen zu Kunden wurden, um mit den veränderten Bedingungen zurechtzukommen.

Einige Beobachter sind der Meinung, dass die Jahr-2000-Problematik Ende der 90er Jahre dazu beigetragen hat, den Kundenstamm für SAP R/3 zu erweitern, das ERP-Produkt, das SAP ERP Central Component (ECC) vorausging. Auf der anderen Seite wird SAP vorgeworfen, den anfänglichen Internet-Boom falsch eingeschätzt und sich nur langsam auf mandantenfähige Cloud-Computing-Modelle eingelassen zu haben.

Mit HANA leistete SAP jedoch auch Pionierarbeit bei In-Memory-Datenbanken, was zur Entwicklung der nächsten ERP-Anwendung S/4HANA führte, die 2015 veröffentlicht wurde. Der damalige CEO Bill McDermott nannte es das „wichtigste Produkt“ in der Geschichte des Unternehmens.

„Wie viele 50-jährige Berufstätige kann SAP auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken, auch wenn sich diese in den letzten 15 Jahren etwas verlangsamt hat“, sagt Holger Müller, Vice President und Analyst bei Constellation Research.

Eine neue Generation führt SAP nun in das nächste Jahrzehnt, und die Führung steht vor enormen Herausforderungen aber auch Chancen.

„Es ist wahrscheinlich die kritischste Zeit, die SAP seit ihrem Bestehen erlebt hat, da sie die Zukunft von ERP im 21. Jahrhundert definieren muss“, sagt Müller. „Dazu braucht es die richtige Mischung aus Altbewährtem, Differenzierungsmerkmalen und Innovation, ein Dreiklang, der vielen Anbietern von Unternehmenssoftware, selbst [relativ jungen], missglückt ist.“

Eine Geschichte der Disruption „Disruption ist in letzter Zeit ein allgegenwärtiger Begriff in der IT-Branche, aber er umfasst auch die Geschichte von SAP“, sagt George Lawrie, Analyst bei Forrester Research. Nachdem das kleine Startup-Unternehmen, das 1972 von einer Gruppe ehemaliger IBM-Softwareingenieure in Weinheim gegründet wurde, zu einem globalen Unternehmensriesen herangewachsen war, wurde es laut Lawrie anfällig für ein Dilemma, bei dem Unternehmen neueren, innovativeren Wettbewerbern zum Opfer fallen. SAP hat es weitgehend geschafft, vor den Disruptoren zu bleiben – und wurde bis zu einem gewissen Grad von seinem eigenen Kundenstamm aufgehalten. „SAP ist ein neugieriges Unternehmen, das sich nicht scheut, sich selbst zu verändern. Das zieht sich durch die gesamte Unternehmensgeschichte“, sagt er. „Alle sagen, es sei sehr behäbig und könne starr sein, aber sie verwechseln es mit den Unternehmen, die bei SAP kaufen.“ „Unternehmen mit großen IT-Abteilungen können verschlossen und prozessorientiert sein. Sie sind nicht in der Lage, Änderungen an großen Systemen wie ERP spontan vorzunehmen“, erläutert Lawrie. Die konservative Natur ihrer Kunden zwang SAP, neue Wege zu erfinden, um sie von größeren Umstellungen zu überzeugen, wie dem Wechsel vom Mainframe-basierten R/2 zu R/3, das ein Client-Server-Computing-Modell nutzte, was damals hochmodern war. „Als die Anwender von R/2 auf R/3 umstiegen, gab es viele Beschwerden, und die Leute fragten, was es mit dieser Client-Server-Sache auf sich habe“, sagt der Analyst. „Also musste SAP eine neue Methode erfinden und entwickelte eine dreistufige Architektur, die eine technische Lösung für das Funktionieren von Client-Server darstellte.“ Heute steht SAP vor einer ähnlichen Herausforderung, da sie ihre Kunden ermutigt, von ECC, das 2004 eingeführt wurde, auf S/4HANA zu migrieren, was von den Kunden ein radikales Umdenken und eine Neuentwicklung der Geschäftsprozesse erfordert, um die Vorteile von S/4HANA voll auszuschöpfen. Der notwendige Umbruch hat SAP jedoch auch anfällig für Konkurrenten gemacht, da Kunden dazu neigen, andere Optionen zu prüfen, wenn ein Anbieter auf eine Plattform der nächsten Generation umsteigt. Abbildung 1: Die Gala zum 50-jährigen Bestehen der SAP lockte am 29. Juli 2022 850 geladene Gäste in die SAP-Arena in Mannheim.

Gleichbleibend zuverlässige Software Laut dem Analysten Vinnie Mirchandani, Gründer des Blogs Deal Architect, war die Entwicklung von SAP in den letzten 50 Jahren aufgrund dieser großen Umstellungen „ziemlich bemerkenswert“. SAP ist vom Mainframe zum Client-Server, vom Client-Server zur Cloud und von der relationalen Datenbank zur In-Memory-Datenbank übergegangen und bewegt sich nun in Richtung vernetzte Dienste. Die gleichbleibende Zuverlässigkeit der SAP-Software ist einer der Hauptgründe, warum das Unternehmen in der Lage war, diese Übergänge zu bewältigen und einen Kundenstamm von rund 400.000 Kunden in verschiedenen Branchen und Regionen aufzubauen. „Vielen Unternehmen passieren große Pannen oder sie haben ein schlechtes Release, aber es ist schwer, ein SAP-Release zu finden, das wirklich schlecht war“, sagt er. SAP hat seine Produkte nicht immer schnell auf den Markt gebracht, und die Migration der Kunden hat einige Zeit in Anspruch genommen, da es sich bei den Projekten um große Unternehmungen handelt, so Mirchandani. Die von SAP entwickelte Technologie ist jedoch zuverlässig, was in der Unternehmenssoftwarebranche wichtig ist. „Sie ist das Rückgrat großer Unternehmen, und das Letzte, was sie wollen, ist, dass sie instabil oder unzuverlässig ist“, sagt er. „In gewisser Weise hat SAP Mitte der 1990er Jahre mit dem Zeitpunkt des Übergangs vom Mainframe- zum Client-Server-Computing den Jackpot geknackt, da er mit dem Trend zum Business Process Reengineering (BPR), dem Beginn des Dot-Com-Booms und den Sorgen um das Jahr 2000 zusammenfiel“, sagt Jon Reed, Mitbegründer von Diginomica, einem Analyseunternehmen für die Enterprise-Computing-Branche. Jedes Softwareunternehmen, das 50 Jahre überdauern kann, hat sich Respekt für seine Langlebigkeit verdient, so Reed, der darauf hinweist, dass ein Großteil der SAP-Software immer noch in ABAP, der wichtigsten Programmiersprache von SAP, geschrieben wird. „Man muss die Robustheit dieser Sprache respektieren“, sagt er. „Es spricht für die Tatsache, dass große Unternehmen in der Lage waren, geschäftskritische Systeme so lange mit dieser Software zu betreiben.“ Obwohl SAP in der Lage war, die Enterprise-Computing-Branche voranzutreiben und sich gleichzeitig an die sich ändernden geschäftlichen und technologischen Bedingungen anzupassen, glauben Beobachter wie Reed, dass das Unternehmen jetzt an einem Scheideweg steht – und dass ein ähnlicher Erfolg in den nächsten 50 Jahren keineswegs gesichert ist. Für Reed ähnelt SAP in mancher Hinsicht IBM, einem Anbieter, der einst die Computerwelt dominierte, heute aber trotz der Vielzahl von IBM-Produkten und -Dienstleistungen auf dem Markt um seine Relevanz kämpft. Abbildung 2: Die Geschichte von SAP. „Wenn man 20 Jahre vorspult, wird man immer noch eine Menge IBM auf dem Markt haben, und mit SAP ist es das Gleiche – diese Software wird nicht verschwinden, aber es stellt sich die Frage nach der Relevanz“, erläutert Reed. „Werden sie ein wirklich innovativer Anbieter sein, der mit Microsoft Azure und AWS konkurriert? Oder werden sie als etwas wahrgenommen, das einige Back-Office-Prozesse unterstützt, aber keinen Platz am Tisch der wirklich transformativen Gespräche hat?“

Veränderte Wahrnehmung von Innovation Der künftige Erfolg von SAP hängt davon ab, ob es dem Unternehmen gelingt, seine Kunden davon zu überzeugen, dass es ein Innovationszentrum ist, das die Herausforderungen moderner Unternehmen und Technologien meistern kann. „SAP konnte beispielsweise von der Dynamik von Trends wie BPR profitieren und ist in der Lage, Trends wie die digitale Transformation und ökologische Nachhaltigkeit in ähnlicher Weise als Treiber für die nächsten 50 Jahre zu nutzen“, sagt Joshua Greenbaum, Principal bei Enterprise Applications Consulting. Allerdings habe SAP mit der aktuellen Definition von Innovation zu kämpfen, die sich oft eher auf „coole Gadgets“ oder „One-Click-Funktionen“ auf einer Website konzentriere als auf schwerfällige Back-Office-Technologie. „Die derzeitige Wahrnehmung von ERP ist, dass es altmodisch ist – es ist die Sache, bei der man früher innovativ war, aber jetzt nicht mehr“, sagt Greenbaum. SAP tue aber genau das. Greenbaum verweist dabei auf die Haltung zur Nachhaltigkeit und die Einführung neuer Dienste wie das SAP Business Network, das die Zusammenarbeit im B2B-Geschäft revolutionieren könnte. „Das SAP Business Network ist äußerst innovativ und eine potenziell lukrative Wette für SAP“, ist Greenbaum überzeugt. „Mit einem ERP-System der alten Schule ist das nicht möglich, und SAP muss dafür Anerkennung bekommen, um das Problem der Innovationswahrnehmung zu lösen.“ Dennoch muss SAP einige Änderungen vornehmen, um relevant zu bleiben, zum Beispiel bei der Art und Weise, wie das Unternehmen seine Produkte vermarktet und verkauft. „SAP muss über den Verkauf von großen Themen wie Erfolg und Produktivität sprechen“, erklärt Greenbaum. „Sie stecken immer noch in der klassischen Unternehmenssoftware-Falle, Produkte so zu verkaufen, wie sie gebaut wurden, und nicht so, wie der Kunde sie nutzen möchte.“