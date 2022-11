Kusto Query Language: Was Admins wissen müssen

Es kann schwierig sein, Daten aus Microsoft-Cloud-Diensten zu durchsuchen. Die Kusto Query Language (KQL) erleichtert Ihnen das Aufspüren der gewünschten Informationen; dazu müssen Sie aber erst einmal lernen, diese zu verwenden.

KQL erlaubt schreibgeschützte Abfragen zum Verarbeiten und Zurückgeben von Daten aus einer Datenbank. Kusto Query Language erstellt komplexe analytische Abfragen und bietet eine hervorragende Leistung bei der Datenabfrage. Kusto Query Language wurde für die Cloud entwickelt, insbesondere für große Datensätze. Als IT- oder Sicherheitsadministrator ist es wichtig, dass Sie eine Abfragesprache für das Untersuchen von Protokollen, Problemen und Sicherheitsbedrohungen verstehen und verwenden.

Kusto Query Language lässt sich in bestimmte Anwendungen einbinden, was ihre Verwendung auf diese Produkte beschränkt. Im Gegensatz dazu führt PowerShell häufig Abfragen in jeder Anwendung mit den zugehörigen Modulen oder Endpunkten durch.

Für Abfragen in Azure-Ressourcen, Azure- oder Microsoft-365-Sicherheitsinformationen verwenden Sie den Azure-Ressourcendiagramm-Explorer oder das in die Anwendung integrierte Kusto Query Language Tooling.

StormEvents | where EventType == "Heavy Snow" | join ( StormEvents | where EventType == "Hail" ) on State | distinct State

StormEvents | where State in ("TEXAS", "NEBRASKA", "HAWAII") | where Source in ("Newspaper", "Emergency Manager", "Amateur Radio", "Storm Chaser") | summarize count() by Source, State

search State: "alaska" and EventType: "winter storm" search State: "alaska" or EventType: "winter storm"

search "alaska" and ("michigan" or "california")

Sie können mehrere Werte mit den Operatoren AND und OR kombinieren:

# SQL Statement SELECT * FROM Sales WHERE Manager = 'James Brown' # KQL Statement Sales | where Manager == 'James Brown'

Nachdem die Daten gefiltert und abgefragt wurden, exportieren Sie sie je nach Anwendung oder Skriptsprache in das gewünschte Format. Azure Data Explorer bietet eine einfache Option zum Exportieren in CSV innerhalb der Benutzeroberfläche .

Was sind einige Beispiele für KQL-Abfragen?

Wenn Sie viel Zeit damit verbringen, direkt in Azure oder Microsoft 365 zu arbeiten, werden Sie feststellen, dass fast alle Abfragemechanismen mittlerweile die Kusto Query Language verwenden. Sicherheitsprodukte wie Microsoft Sentinel, Azure Log Analytics und die Microsoft 365 Defender-Suiten setzen allesamt auf KQL.

Der Arbeitsablauf mit Kusto Query Language sieht folgendermaßen aus: Wählen Sie die Datenquelle, erstellen Sie einen Filter und exportieren Sie die Ergebnisse.

Wenn Sie beispielsweise alle Benutzeranmeldungen für einen bestimmten Zeitraum abfragen möchten, stellt Azure Log Analytics eine Verbindung zu Azure AD her, aus der Sie mit KQL die Tabelle SigninLogs auswählen. Als Nächstes definieren Sie Ihre Filter über Datum und Uhrzeit und legen dann die Ausgabe in eine Tabelle fest. Die endgültige Abfrage würde folgendermaßen aussehen:

SigninLogs

| where TimeGenerated between (datetime(2022-08-18) .. datetime(2022-09-12))

| summarize Logins=count() by UserPrincipalName

| order by UserPrincipalName asc

Um den Filter für dieselbe Anwendung zu verfeinern, ändern Sie die Abfrage wie folgt:

SigninLogs

| where TimeGenerated between (datetime(2022-08-18) .. datetime(2022-09-12))

| where LocationDetails contains "Virginia"

| where AuthenticationRequirement =~ 'singleFactorAuthentication'

| where UserDisplayName =~ "Liam Cleary"

| where AppDisplayName =~ "Azure Portal"

| project UserId, UserPrincipalName, UserType, Location

Jede Ebene filtert die Ergebnisse weiter, bis Sie den oder die gewünschten Datensätze erhalten.

Sie greifen auf demselben Weg auf dieselben Daten zu, die in anderen Diensten gespeichert sind. Die Abfragestruktur ist die gleiche, wenn Sie mit Sicherheitsinformationen aus Microsoft Sentinel arbeiten. Die folgende Abfrage überprüft zum Beispiel alle erfolgreichen Benutzeranmeldungen der letzten drei Stunden aus Virginia:

SecurityEvent

| where TimeGenerated > ago (3h)

| where LocationInformation has ("Virginia")

| where EventID == 4624

| summarize count() by Account

| order by Account asc

Um tiefer zu gehen und die laufenden Prozesse der letzten 10 Tage zu untersuchen, verbinden Sie mehrere Befehle mit dem Operator LET. Damit definieren Sie Variablen und erstellen ein Diagramm aus verschiedenen Abfragen:

let Processes = SecurityEvent

| where TimeGenerated > ago(10d)

| where EventID == "4688";

let TopProcesses = Processes

| summarize count() by Process

| top 10 by count_;

Processes

| where Process in (TopProcesses)

| summarize count() by bin (TimeGenerated, 3h), Process

| render timechart