5 Best Practices für die Protokollierung von Azure Functions

Wie bei jeder Softwareanwendung kann die Überwachung und Diagnose von Problemen in Azure Functions komplex sein. Deshalb ist die Protokollierung als zuverlässiger Mechanismus zur Aufrechterhaltung des Zustands und der Reaktionsfähigkeit der Anwendung unerlässlich.

Die Protokollierung ist ein wichtiger Bestandteil des Lebenszyklus jeder Anwendung, insbesondere in der serverlosen Welt. Eine effektive Protokollierung bietet tiefe Einblicke in die Fehlerbehebung und die Funktionsweise von Anwendungen. Es hilft Benutzern auch, den Pfad und die Ergebnisse von Funktionsausführungen zu verfolgen, Fehler zu identifizieren und die Leistungsmerkmale von Funktionen zu verstehen.

Wenn Entwickler die Protokollierung von Azure Functions betrachten, sollten sie die folgenden fünf Schlüsselbereiche genauer unter die Lupe nehmen:

: Mit dieser Strategie wird ein konsistentes Protokollierungsformat beibehalten, das die Lesbarkeit und Analyse des Protokolls verbessert. Log-Ebenen : Diese helfen Entwicklern bei der Verwaltung verschiedener Ereignisschweregrade während des Debuggens.

Strukturierte Protokollierung implementieren Verwenden Sie die strukturierte Protokollierung, um die Protokollierung von Azure Functions zu verbessern. Diese Methode beinhaltet die Formatierung und Speicherung von Protokollereignissen in einer organisierten Weise, die leicht durchsucht und analysiert werden kann. Jede Protokollnachricht ist ein strukturiertes Datenobjekt, in der Regel im JSON-Format, und kein reiner Textstring. Dieses Format erleichtert die Abfrage und Analyse von Protokolldaten, was zu einer effizienten und effektiveren Fehlersuche führt. Mit strukturierten Protokollen ist es einfacher, Ereignisse zu korrelieren, Muster zu erkennen und Anomalien zu entdecken. Mit strukturierten Protokollen durchsuchen Entwickler schnell große Mengen von Protokolldaten, filtern Protokolle nach bestimmten Eigenschaften und analysieren Trends im Zeitverlauf. Um eine strukturierte Protokollierung in Azure Functions zu implementieren, können Sie die ILogger-Schnittstelle verwenden. Mit dieser Schnittstelle nutzen Entwickler semantisches Logging, um strukturierte Daten zu Protokollnachrichten hinzuzufügen. Betrachten Sie zum Beispiel eine traditionelle Protokollierungsanweisung wie die folgende: log.LogInformation("Function processed a request"); Mit strukturiertem Logging könnten Sie stattdessen Folgendes schreiben: log.LogInformation("Function processed a request at {RequestTime} with {RequestData}", DateTime.UtcNow, requestData); In diesem Beispiel sind RequestTime und RequestData strukturierte Daten, die leicht abgefragt und analysiert werden können. Die strukturierte Protokollierung ist nicht nur deshalb so leistungsstark, weil sie einfach zu verwenden ist, sondern auch weil sie Protokolldaten in wertvolle Erkenntnisse umwandelt. Mit der strukturierten Protokollierung zeichnen Sie Ereignisse in Azure Functions auf und schaffen eine wertvolle Informationsquelle, die für die Entwicklung und Optimierung von Anwendungen genutzt werden kann.

bedeutet, dass ein Fehler aufgetreten ist, die Funktion aber noch ausgeführt werden kann kritisch: für schwerwiegende Fehler, die die weitere Ausführung des Prozesses verhindern könnten Durch die richtige Verwendung dieser Protokollebenen verbessern Entwickler die Effektivität ihrer Protokollierungsstrategie. Informations-, Warn- und Fehlerprotokolle sind in einem gesunden Produktionssystem am häufigsten anzutreffen. Aufgrund ihrer Ausführlichkeit werden Debug- und Trace-Protokolle oft nur während Entwicklungs- oder Fehlerbehebungssitzungen aktiviert. Die gewählte Protokollierungsstufe wirkt sich auf die Systemleistung und -diagnose aus. Eine umfangreiche Protokollierung, insbesondere auf der Trace- oder Debug-Ebene, generiert aussagekräftige Daten, die möglicherweise die Systemleistung und den Speicherplatz beeinträchtigen. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen der Aufzeichnung ausreichender Daten für die Diagnose und der Vermeidung einer Überlastung des Systems oder einer Überfüllung des Protokolls mit irrelevanten Informationen zu finden. Um das Filtern von Protokollen und das Auffinden notwendiger Informationen zu vereinfachen, sollten Sie beschreibende Tags und Meldungen verwenden, anstatt sich ausschließlich auf Protokollebene zu verlassen. Dieser Ansatz ermöglicht eine schnellere Identifizierung der Art der Protokollmeldung.

Integration mit Application Insights Application Insights ist ein benutzerfreundliches Tool, das einen umfassenden Überblick über die Leistung und Nutzung einer Live-Anwendung bietet. Seine leistungsstarken Analysefunktionen identifizieren Leistungsprobleme und helfen Entwicklern, das Benutzerverhalten für eine effektive Diagnose zu verstehen. Fügen Sie den Application-Insights-Verbindungsstring hinzu, um die Protokollierung von Azure Functions in Application Insights zu integrieren. Azure Functions sendet dann automatisch alle Protokolldaten an Application Insights, wo Sie sie mit der Kusto Query Language abfragen und analysieren können. Mit Application Insights gewinnen Sie tiefere Einblicke aus Ihren Funktionsprotokollen. Es erfasst Protokolldaten und liefert zusätzliche Telemetriedaten wie Anforderungsdaten, Antwortzeiten, Fehlerraten, Abhängigkeiten und Ausnahmen. Sie können auch Warnmeldungen einrichten, Protokolldaten in Diagrammen visualisieren und Protokolle mit anderen Telemetriedaten für eine umfassende Diagnose korrelieren. Abbildung 1: Integrieren Sie Azure Functions mit Microsoft Application Insights. Denken Sie daran, dass die wahre Stärke der Protokollierung nicht nur in der Aufzeichnung von Ereignissen liegt, sondern in der Nutzung dieser Aufzeichnungen, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen.

Zentralisierte Protokollierung einführen Bei der zentralen Protokollierung werden die Protokolle von verschiedenen Anwendungen, Funktionen und Diensten an einem einzigen, zentralen Ort zusammengefasst. Dadurch muss nicht mehr an verschiedenen Stellen auf die Protokolle zugegriffen werden, was den Prozess der Protokollanalyse rationalisiert. Weitere Vorteile sind unter anderem: vereinfachter Prozess der Protokollverwaltung

vereinfachte Korrelation von Ereignissen über mehrere Funktionen oder Dienste hinweg

mögliche Anwendung von Analysen auf alle Protokolldaten Azure bietet einen Protokollanalysedient, mit dem Benutzer Protokolldaten speichern und analysieren. Es ist auch möglich, externe Dienste wie Elastic Stack für erweiterte Analyse- und Visualisierungsfunktionen zu nutzen.