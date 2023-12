IT Security: Bewährte Verfahren zum Umgang mit Logfiles

Die Aufzeichnung von Ereignissen, die in einer IT-Umgebung auftreten, ist das Herzstück einer jeden Sicherheitsstrategie. Der beste Weg, um sicherzustellen, dass diese Ereignisse nachverfolgt und gespeichert werden, ist die Implementierung eines umfassenden Regelwerks für die Sicherheitsprotokollverwaltung.

Dieser Prozess ist so wichtig, dass das Center for Internet Security die Protokollverwaltung als eine der kritischen Sicherheitskontrollen aufführt. Sie ist deshalb so wichtig, weil Unternehmen, die es versäumen, Systemereignisse zu sammeln, zu speichern und zu analysieren, Angriffen schutzlos ausgeliefert sind. Dies ist auch der Grund, warum die Protokollverwaltung für die Einhaltung verschiedener Gesetze und Standards wie beispielsweise ISO 27001 , PCI DSS oder HIPAA erforderlich ist. Und auch beim IT-Grundschutz des BSI spielt das Thema Protokollierung eine entscheidende Rolle. Grundsätzlich müsssen bei jeder Art der Protokollierung die Vorgaben des Datenschutzes berücksichtigt werden.

Da die Protokolle von mehreren Endpunkten und unterschiedlichen Quellen und Formaten stammen, müssen sie normalisiert werden. Die Umwandlung der Informationen in ein einheitliches Format zur einfachen Suche, zum Vergleich und zur Lesbarkeit ist entscheidend. Die Systeme und Medien, die zur gemeinsamen Nutzung und Speicherung von Protokollen verwendet werden, müssen hochsicher sein und einen streng kontrollierten Zugriff ermöglichen. Darüber hinaus müssen sie in der Lage sein, große Datenmengen zu verarbeiten, ohne die Gesamtleistung des Systems zu beeinträchtigen.

Die Verwaltung von Sicherheitsprotokollen ist kein einfaches Unterfangen. Selbst wenn nur Ereignisse aufgezeichnet werden, die die wichtigsten Metriken abdecken, erzeugt bereits ein kleines Unternehmen dennoch eine große Menge an protokollierbaren Daten. Große Unternehmen können Hunderte von GByte an Protokollen erzeugen. Der Umgang mit dieser kontinuierlichen und umfangreichen Datenmenge stellt eine eigene Herausforderung dar.

Die Fehlerprotokollierung - das heißt die Erfassung von Fehlern, die vom System und den darauf laufenden Anwendungen erzeugt werden - ist ebenfalls wichtig. Die Daten können verwendet werden, um herauszufinden, was mit einem System oder einer Anwendung nicht in Ordnung ist, und um Trends zu erkennen, die auf fehlerhafte Geräte hinweisen könnten.

Eine Möglichkeit, die Vertrauenswürdigkeit von Protokollen zu gewährleisten, ist die Verwendung synchronisierter Systemuhren, die jedem Protokolleintrag einen genauen Zeitstempel geben. Dazu muss eine Referenzzeit von einer externen Quelle bezogen werden, die mit einem Netzwerkzeitprotokoll kombiniert wird, um die internen Uhren zu synchronisieren. Zeichnen Sie die Zeit eines Ereignisses immer in einem einheitlichen Format auf, zum Beispiel in koordinierter Weltzeit. Für zusätzliche Sicherheit fügen Sie eine Prüfsumme hinzu.

Sicherheitsprotokollregeln und Integrität der Protokolldaten

Strenge Regeln sollten festlegen, wie und wann Protokolle gelöscht werden, wobei durch entsprechende Kontrollen sichergestellt werden sollte, dass ausreichend Speicherplatz für Protokolle vorhanden ist. Andernfalls werden Ereignisse möglicherweise nicht aufgezeichnet oder vergangene Ereignisse werden überschrieben.

Es scheint zwar ein pragmatischer Ansatz zu sein, so viele Daten wie möglich zu erfassen und sie so lange wie möglich zu speichern, aber in der Realität ist das nicht machbar. Der Umfang der Protokollierung sollte dem Risiko entsprechen. Die nachstehende Tabelle ist ein Beispiel für umsichtige Konfigurationseinstellungen für die Protokollierung gemäß dem „Guide to Computer Security Log Management“ des NIST. Beachten Sie, dass bestimmte Gesetze und Normen andere Einstellungen als in dieser Tabelle vorschreiben können.

Abbildung 1: Bei der Definition und Konfiguration von Sicherheitsprotokollregeln muss der Grad der Auswirkungen auf ein System berücksichtigt werden.

Die Integrität der Protokolldaten ist von größter Bedeutung. Die Kontrollen müssen vor unbefugten Änderungen an den Protokolldateien schützen - der erste Schritt, den die meisten Angreifer unternehmen, besteht darin, die Protokolldateien zu verändern, um ihre Anwesenheit zu verbergen und eine Entdeckung zu vermeiden. Um sich dagegen zu schützen, sollten Protokolle sowohl lokal als auch auf einem entfernten Server aufgezeichnet werden, der sich außerhalb der Kontrolle der regulären Systemmanager befindet. Dieser Rahmen sorgt für Redundanz und bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, da die beiden Protokollsätze miteinander verglichen werden können und etwaige Unterschiede auf verdächtige Aktivitäten hindeuten.

Eine kostengünstigere Alternative zu einem speziellen Protokollserver ist das Schreiben von Protokollen auf einmal beschreibbare Medien, um zu verhindern, dass ein Angreifer sie überschreibt. Denken Sie daran, dass in Ereignisprotokollen sensible und personenbezogene Informationen erfasst werden können. Aus diesem Grund müssen auch angemessene Datenschutzkontrollen implementiert werden, zum Beispiel durch Anonymisierung oder Pseudonymisierung.