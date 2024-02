Zugriff auf die Protokolle der Intune-Verwaltungserweiterung

Die Intune-Verwaltungserweiterung bietet zusätzliche Funktionen für IT-Administratoren, die auf den bestehenden Inbox-Geräteverwaltungsfunktionen für Windows-Endpunkte aufbauen.

Wenn ein Unternehmen die Microsoft-Intune-Verwaltungserweiterung nutzt, ist es ratsam, die Protokolldateien für die Fehlerbehebung und die Untersuchung von Leistungsproblemen zu verfolgen.

Warum sind Logfiles wichtig?

IT-Administratoren müssen in der Lage sein, Fehler zu beheben, wenn etwas schiefläuft. Das klingt sehr umfassend und das ist es auch. Im Zusammenhang mit der Desktop-Verwaltung kann es sich zum Beispiel um eine fehlgeschlagene Anwendungsinstallation oder -konfiguration handeln. In all diesen verschiedenen Fällen ist es für den IT-Administrator wichtig, einen Ausgangspunkt für die Fehlersuche zu haben. Dieser Ausgangspunkt ist in den meisten Fällen das richtige Logfile. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Ereignisprotokoll oder um ein Logfile handelt, das speziell zu der betreffenden Anwendung gehört.

Der Grundgedanke ist, dass jede Anwendung, jeder Agent, jeder Dienst oder alles andere per Installationsvorgabe automatisch Informationen in das entsprechende Logfile schreibt. Das sollte nicht nur geschehen, wenn etwas schiefläuft oder fehlschlägt: Es sollte ein Protokoll für alle wichtigen Vorgänge auf dem Desktop vorliegen. Letzteres ist ebenfalls wichtig, da der IT-Administrator so den Ablauf der Anwendung verfolgen kann, um das potenzielle Problem besser zu lokalisieren. Administratoren nutzen all diese Informationen – sowohl wichtige Ereignisse als auch Fehler – für die Fehlerbehebung. Das macht Logfiles zu einer Schlüsselkomponente für die Fehlerbehebung.

Heutzutage bieten viele Anwendungen auch die Möglichkeit, so etwas wie eine ausführliche Protokollierung zu aktivieren. Dadurch ist die Anwendung in der Lage, detaillierte Informationen in die Protokolldatei zu schreiben, um eine detailliertere Fehlerbehebung zu ermöglichen.