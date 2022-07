Hybride Desktop-Netzwerke mit Endpoint Central verwalten

ManageEngine Endpoint Central (ehemals Desktop Central) ist eine Software für das zentrale Verwalten von Endpunkten in einem Netzwerk. Nicht nur können Sie mit diesem Tool Updates betriebssystemübergreifend ausrollen, Sie haben auch die Möglichkeit, Rechner aus der Ferne zu verwalten und zentral zu konfigurieren.

Die Voraussetzung für das Verteilen von Updates ist, dass auf den Endpunkten der zugehörige Agent installiert ist. Wenn Sie nur Betriebssysteme ausrollen möchten, brauchen Sie den Agenten nicht. Sie interagieren mit dem Programm über eine Weboberfläche.

Über die Kachel Tools finden Sie Funktionen und Dienste, mit denen Sie Rechner im Netzwerk steuern. Dazu gehören auch Chats mit den Anwendern, Wake on LAN oder verschiedene System-Tools. In der Übersicht der Computer bei Agent\Computer sind alle verbundenen Computer in der Umgebung zu sehen. Hier können Sie auch eine Remoteverbindung mit Endgeräten aufbauen oder MDM -Profile (Mobile Device Management) hinterlegen.

Wie funktioniert die automatische Installation von Updates mit Endpoint Central?

Um fehlende Updates auf den Rechnern im Netzwerk zu finden, müssen Sie diese zunächst an Endpoint Central anbinden. Navigieren Sie dazu zum Menüpunkt Agent. In der Liste wählen Sie die Domäne und geben die zugehörigen Anmeldeinformationen ein. Ist der Computer angebunden, installieren Sie den Agenten von Endpoint Central. Danach melden sich die PCs und Macs über den Agenten an Endpoint Central an. Mehr Informationen zum Prozess finden Sie auf der Seite Wie füge ich Computer in Endpoint Central hinzu, die ich verwalten möchte.

Als nächstes sollten Sie überprüfen, ob der Endpoint-Central-Server das Recht hat, Updates beim Hersteller herunterzuladen. Die zugehörigen Funktionen finden Sie unter Administrator\Patch-Einstellungen\Proxy-Einstellungen. Zusätzlich legen Sie bei Patch-Datenbank-Einstellungen fest, wann die Lösung nach Updates suchen soll.

Abbildung 4: Konfigurieren der Patch-Einstellungen in Endpoint Central

Sie steuern das Verteilen der Patches im Menüpunkt Patch-Verwaltung und dann Verteilung. Mit der Funktion Patch-Bereitstellung automatisieren können Sie das Ausrollen von Patches für Windows, macOS und Linux in der Zukunft planen.

Abbildung 5: Konfigurieren der automatischen Verteilung von Patches mit Endpoint Central.

Die zugehörigen Einstellungen erlauben es Ihnen, Updates präzise zu steuern. Hier lassen sich Gewichtungen definieren, Ziele festlegen und auch Benachrichtigungen einrichten.