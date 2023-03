So schreiben Sie Protokollierungs-Funktionen mit PowerShell

Wenn Sie vorausschauend denken und in Ihren PowerShell-Skripten von Anfang an eine ordnungsgemäße Protokollierung implementieren, haben Sie es bei der Fehlersuche viel leichter.

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, diese Aufgabe anzugehen. In PowerShell bedeutet das, dass Sie die Ereignisse in Ihrer Umgebung auf dem Host, in einer Datei, im Windows-Ereignisprotokoll, in einer Datenbank, im Syslog unter Linux oder sogar in einer Kombination dieser Möglichkeiten protokollieren. Je mehr Optionen Sie kombinieren, desto mehr Flexibilität und Möglichkeiten haben Sie, aber desto komplizierter wird auch der Prozess zum Einrichten der Protokolle und die Fehlersuche.

Es hat sich bewährt, eine benutzerdefinierte PowerShell-Protokollierungsfunktion einzusetzen, die ihre Ausgabe dorthin leitet, wo Sie sie für Ihre Skripte und Funktionen benötigen. Auf diese Weise sammeln Administratoren die Informationen aus den Systemen und Geräten, die ihnen beim Lösen von Problemen helfen und finden sie alle am selben Ort. Die potenzielle Zeitersparnis bei der Fehlersuche ist kaum zu überschätzen.

Entscheiden Sie zunächst, wo Sie überall protokollieren möchten. Eine gute Ausgangsbasis ist das Protokollieren auf dem Host , in einer Datei und in einer Datenbank.

Definieren der Logik

Der nächste Teil unserer PowerShell-Protokollierungsfunktion konzentriert sich auf die Ausgabe.

$DateFormat = "%m/%d/%Y %H:%M:%S"

If (-Not $NoHost) {

Switch ($Level) {

"information" {

Write-Host ("[{0}] {1}" -F (Get-Date -UFormat $DateFormat), $Message)

Break

}

"warning" {

Write-Warning ("[{0}] {1}" -F (Get-Date -UFormat $DateFormat), $Message)

Break

}

"error" {

Write-Error ("[{0}] {1}" -F (Get-Date -UFormat $DateFormat), $Message)

Break

}

"debug" {

Write-Debug ("[{0}] {1}" -F (Get-Date -UFormat $DateFormat), $Message) -Debug:$true

Break

}

"verbose" {

Write-Verbose ("[{0}] {1}" -F (Get-Date -UFormat $DateFormat), $Message) -Verbose:$true

Break

}

}

}

If ($File) {

Add-Content -Path (Join-Path $Path 'log.txt') -Value ("[{0}] ({1}) {2}" -F (Get-Date -UFormat $DateFormat), $Level, $Message)

}

If ($SQL) {

If (-Not $Server -Or -Not $Database -Or -Not $Table) {

Write-Error "Fehlende Parameter"

Return

}

$connection = New-Object System.Data.SqlClient.SqlConnection

$connection.ConnectionString = "Data Source=$Server;Initial Catalog=$Database;Integrated Security=SSPI;"

If (-Not ($connection.State -like "Open")) {

$connection.Open()

}

$sqlCommand = New-Object System.Data.SqlClient.SqlCommand

$sqlCommand.Connection = $connection

$sqlCommand.CommandText = "INSERT INTO [$Database].dbo.$table ( DateTime, Level, Message ) VALUES ( @DateTime, @Level, @Message )"

$sqlCommand.Parameters.Add("@DateTime", [System.Data.SqlDbType]::VarChar, 255) | Out-Null

$sqlCommand.Parameters.Add("@Level", [System.Data.SqlDbType]::VarChar, 255) | Out-Null

$sqlCommand.Parameters.Add("@Message", [System.Data.SqlDbType]::NText) | Out-Null

$sqlCommand.Parameters['@DateTime'].Value = ( Get-Date -UFormat $DateFormat )

$sqlCommand.Parameters['@Level'].Value = $Level

$sqlCommand.Parameters['@Message'].Value = ($message | Out-String)

Try {

$sqlCommand.ExecuteNonQuery() | Out-Null

} Catch {

Write-Error "Unable to Insert Log Record: $($_.Exception.Message)"

}

If ($connection.State -like "Open") {

$connection.Close()

}

}

Der Code besteht aus drei verschiedenen Abschnitten, die so strukturiert sind, dass mehrere Protokollierungsvarianten möglich sind, zum Beispiel die gleichzeitige Ausgabe an drei verschiedene Quellen.

Host : Sie können die Ausgabe auf der Grundlage des gewünschten Levels generieren, zum Beispiel verbose, warning oder error. Wenn Sie den Schalter nohost definiert haben, dann überspringen Sie diesen Teil. Andernfalls ist die Standardeinstellung unserer Funktion die Ausgabe auf dem Host. Das Skript zwingt die Funktionen Write-Debug und Write-Verbose mit -Debug:US-Dollartrue und -Verbose:US-Dollartrue, die Ausgabe an den Host zu senden.

: Sie können die Ausgabe auf der Grundlage des gewünschten Levels generieren, zum Beispiel verbose, warning oder error. Wenn Sie den Schalter nohost definiert haben, dann überspringen Sie diesen Teil. Andernfalls ist die Standardeinstellung unserer Funktion die Ausgabe auf dem Host. Das Skript zwingt die Funktionen Write-Debug und Write-Verbose mit -Debug:US-Dollartrue und -Verbose:US-Dollartrue, die Ausgabe an den Host zu senden. File . Die Ausgabe in eine Datei ist die einfachste Variante. Das Skript fügt den Inhalt für jede neue Protokollzeile in eine Datei ein.

. Die Ausgabe in eine Datei ist die einfachste Variante. Das Skript fügt den Inhalt für jede neue Protokollzeile in eine Datei ein. SQL. Die komplizierteste Funktion ist die SQL-Funktionalität. Ein Großteil des Skripts besteht aus Standardcode, der die Verbindung einrichtet und den Einfügebefehl vorbereitet. Das Skript verwendet die SQL-Parametrisierung, um den Einfügecode sicherer zu machen.

Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel für eine Logs-Tabelle. Sie enthält die in der Einfügeabfrage definierten Felder, um die Datenbank zum Einfügen der Daten einzurichten.

CREATE TABLE [dbo].[Logs](

[DateTime] [varchar](255) NOT NULL,

[Level] [varchar](255) NOT NULL,

[Message] [ntext] NOT NULL,

);

Der Einfachheit halber hier der vollständige Code.

Function Write-Log {

[CmdletBinding()]

Param (

[Parameter(

Mandatory=$true,

ValueFromPipeline=$true,

Position=0)]

[ValidateNotNullorEmpty()]

[String]$Message,

[Parameter(Position=1)]

[ValidateSet("Information","Warning","Error","Debug","Verbose")]

[String]$Level = 'Information',

[String]$Path = [IO.Path]::GetTempPath(),

[String]$Server,

[String]$Database,

[String]$Table,

[Switch]$NoHost,

[Switch]$SQL,

[Switch]$File

)

Process {

$DateFormat = "%m/%d/%Y %H:%M:%S"

If (-Not $NoHost) {

Switch ($Level) {

"information" {

Write-Host ("[{0}] {1}" -F (Get-Date -UFormat $DateFormat), $Message)

Break

}

"warning" {

Write-Warning ("[{0}] {1}" -F (Get-Date -UFormat $DateFormat), $Message)

Break

}

"error" {

Write-Error ("[{0}] {1}" -F (Get-Date -UFormat $DateFormat), $Message)

Break

}

"debug" {

Write-Debug ("[{0}] {1}" -F (Get-Date -UFormat $DateFormat), $Message) -Debug:$true

Break

}

"verbose" {

Write-Verbose ("[{0}] {1}" -F (Get-Date -UFormat $DateFormat), $Message) -Verbose:$true

Break

}

}

}

If ($File) {

Add-Content -Path (Join-Path $Path 'log.txt') -Value ("[{0}] ({1}) {2}" -F (Get-Date -UFormat $DateFormat), $Level, $Message)

If ($SQL) {

If (-Not $Server -Or -Not $Database -Or -Not $Table) {

Write-Error "Fehlende Parameter"

Return

}

$connection = New-Object System.Data.SqlClient.SqlConnection

$connection.ConnectionString = "Data Source=$Server;Initial Catalog=$Database;Integrated Security=SSPI;"

If (-Not ($connection.State -like "Open")) {

$connection.Open()

}

$sqlCommand = New-Object System.Data.SqlClient.SqlCommand

$sqlCommand.Connection = $connection

$sqlCommand.CommandText = "INSERT INTO [$Database].dbo.$table ( DateTime, Level, Message ) VALUES ( @DateTime, @Level, @Message )"

$sqlCommand.Parameters.Add("@DateTime", [System.Data.SqlDbType]::VarChar, 255) | Out-Null

$sqlCommand.Parameters.Add("@Level", [System.Data.SqlDbType]::VarChar, 255) | Out-Null

$sqlCommand.Parameters.Add("@Message", [System.Data.SqlDbType]::NText) | Out-Null

$sqlCommand.Parameters['@DateTime'].Value = ( Get-Date -UFormat $DateFormat )

$sqlCommand.Parameters['@Level'].Value = $Level

$sqlCommand.Parameters['@Message'].Value = ($message | Out-String)

Try {

$sqlCommand.ExecuteNonQuery() | Out-Null

} Catch {

Write-Error "Einfügen der Log-Aufzeichnung unmöglich: $($_.Exception.Message)"

}

If ($connection.State -like "Open") {

$connection.Close()

}

}

}

}