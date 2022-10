Grundlagenwissen: Disaggregiertes Storage

Disaggregierter Speicher (englisch: Disaggregated Storage) ist eine neue Storage-Option, die es sich lohnt, näher zu betrachten.

Sicherheit und Data Privacy gehören zu den besonders vielversprechenden Funktionen von disaggregiertem Storage. Unternehmen zeigten sich bisher zögerlich bei der Übernahme der neuen Technologie, doch die Leiter von Rechenzentren sollten sich potenzielle Anwendungsfälle von dieser aufkommenden Speichertechnologie näher ansehen. Unternehmen, die unterschiedliche IOPS-Anforderungen für bestimmte Workloads besitzen, können dieses Storage als Lösung betrachten, um ihre Rechen- und Speicherbedürfnisse ohne wachsende Managementkosten abzusichern.

Disaggregiertes Storage lässt sich als eine Art von zusammengesetzter ( Composable ) Infrastruktur beschreiben, die Unternehmen in die Lage versetzt, über eine Netzwerkstruktur wie zum Beispiel NVMe -oF auf logische Speicherpools zuzugreifen. Damit können Unternehmen Compute- und Storage-Operationen elastisch und unabhängig erweitern, was Hochverfügbarkeit leichter erreichbar macht.

Die Disaggregation fügt zu HCI eine weitere Abstraktionsschicht hinzu und versetzt Anwender damit in die Lage, unabhängig Compute- und Storage-Kapazitäten zu skalieren. HPE, NetApp und VMware bieten HCI-Optionen an, die diese Form von Wahlfreiheit ermöglichen.

Wie sich Disaggregiertes Storage zu Composable Infrastruktur verhält

Zusammensetzbarer oder Composable Storage ist ein Nebenprodukt von HCI, das Unternehmen erlaubt, IT-Infrastruktur in der Form von On-demand-Services (Dienstleistung je nach Nachfrage) zu kaufen.

Composable Speicher teilt die Hardwarekomponenten in gemeinsam genutzte Pools auf. Wenn ein Workload zusätzliche Compute-, Networking- oder Storage-Anteile benötigt, werden sie vom Pool zur Verfügung gestellt und dynamisch in den Service eingefügt. Nach Beendigung der Aufgabe werden die Ressourcen wieder in den Pool eingegliedert. Die Möglichkeit der dynamischen Zusammenstellung von Workload-Ressourcen hat Auswirkungen auf die Rechenspeicherung, wodurch die Datenoperationen näher an die Verarbeitung herangerückt werden.

HPE war einer der Pioniere, die die Kategorie von Composable Infrastructure mit seinem Produkt HPE Synergy durchsetzten. Andere Produkte in dieser Richtung von größeren Herstellern umfassen Dell EMC PowerEdge MX, Lenovo ThinkAgile CP und NetApp Astra Data Store.