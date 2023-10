DaaS und SaaS: Funktionen und Einsatz im Vergleich

IT-Teams und Führungskräfte müssen sich mit der Terminologie und den Funktionen dieser Dienste vertraut machen, da Anbieter von Unternehmenstechnologien Servicemodelle in den Vordergrund stellen.

Durch die Ähnlichkeit der Akronyme für as a Service wird dieser Prozess erschwert. Darunter fallen Desktop as a Service (DaaS), Software as a Service (SaaS) und viele andere. Um den Benutzern alle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sie zum Arbeiten benötigen, abonnieren Unternehmen in einigen Fällen einen, zwei oder mehrere dieser Dienste gleichzeitig.

Ein wichtiger Trend in modernen Unternehmen ist die Umwandlung von Investitionsausgaben in Betriebskosten, was häufig in Form des Kaufs dieser Dienste für die Benutzer geschieht. Um die IT-Abteilung für kompliziertere und spezialisierte Aufgaben zu entlasten, lagern diese Dienste das Hosting und einen Teil der Verwaltung aus, anstatt alle Aspekte von Anwendungen und Desktops intern zu verwalten.

Bevor Unternehmen diese Prozesse vollständig über einen Abonnementdienst auslagern, sollten sie unbedingt eine auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Strategie entwickeln. Dieser Prozess sollte damit beginnen, die Optionen klar zu definieren und die wichtigsten benutzerorientierten Technologien, DaaS und SaaS, einzubeziehen.

Was ist DaaS und wie funktioniert es?

DaaS ist eine beliebte Virtualisierungstechnologie, bei der ein Drittanbieter virtuelle Desktops hostet und an Kunden liefert. Diese virtuellen Desktops dienen den Benutzern als Arbeitsstationen, an denen sie auf Anwendungen, Daten, Dienste und andere arbeitsbezogene Ressourcen zugreifen.

Diese Technologie ist eine Alternative zu VDI, bei der Unternehmen virtuelle Desktops in einem internen Rechenzentrum hosten. Unternehmen können durch die Umstellung von VDI auf DaaS ihre Investitionsausgaben auf die Betriebskosten verlagern und alle IT-Arbeitsstunden und -kosten einsparen, die mit dem Aufbau, der Wartung und dem Betrieb von VDI in ihren eigenen Rechenzentren verbunden sind. DaaS-Anbieter bieten flexible Pläne an, bei denen Unternehmen die Anforderungen an ihre Desktops und den Umfang der Desktop-Verwaltung, für die der Kunde verantwortlich ist, selbst bestimmen können.

Wenn ein Unternehmen eine Abkehr von physischen Desktops mit lokalen Betriebssystemen in Betracht zieht, bietet DaaS auch einen vernünftigen Einstieg in die Desktop-Virtualisierung. Das Servicemodell ermöglicht es Unternehmen, die Vorteile der Virtualisierung – wie zum Beispiel einen einfacheren Fernzugriff für die IT-Abteilung und eine zentralisierte Verwaltung – zu nutzen, ohne die Vorlaufkosten für den internen Aufbau von VDI zu tragen. Außerdem verfügen kleinere Unternehmen möglicherweise nicht über die Ressourcen – oder die Notwendigkeit – eine komplette VDI-Umgebung in einem Rechenzentrum aufzubauen. DaaS eignet sich auch gut für kleinere Unternehmen, die schnell skalieren müssen.

Typische DaaS-Anwendungsfälle

DaaS kann helfen, eine Anwendung bereitzustellen, wenn ein Unternehmen 100 Fachleute und 50 Sachbearbeiter hat, die nur eine Anwendung in Verbindung mit ihren Anmeldedaten benötigen. Ein DaaS-Anbieter kann 100 Desktops mit der kompletten Microsoft 365 Suite und anderen Geschäftsanwendungen sowie 50 nicht-persistente Desktops mit der einzigen Anwendung für die Mitarbeiter bereitstellen. Auf diese Weise zahlen Unternehmen nur für die Lizenzen, den Speicherplatz und andere notwendige Ressourcen, während sie einen kompletten Arbeitsplatz erhalten. Außerdem können sich Unternehmen sicher sein, dass es keine anderen Programme und Anwendungen gibt, die von den Arbeitsaufgaben ablenken könnten.

Was ist SaaS und wie funktioniert es?

Anstatt eine Anwendung lokal auf einem Endpunkt auszuführen, stellt SaaS den Benutzern Anwendungen über das Internet zur Verfügung. Dieses Modell bietet viele der gleichen Vorteile wie DaaS, erfüllt aber eine ganz andere Aufgabe.

Unternehmen erwerben Lizenzen für die gewünschte Software – in der Regel gängige Geschäftsanwendungen – für alle Benutzer, die Zugriff auf diese Programme benötigen, und der SaaS-Anbieter stellt diese Anwendungen auf dem Endgerät bereit. Allerdings eignen sich nicht alle Anwendungen für SaaS.

Typische SaaS-Anwendungen

Am besten geeignet für SaaS sind universelle Anwendungen, die von vielen Benutzern benötigt werden, wie zum Beispiel Produktivitätssuiten. Microsoft 365 ist ein gängiges Beispiel für SaaS in Unternehmen, da die Mitarbeiter in der Regel mehrere Anwendungen innerhalb dieses Dienstes benötigen, zum Beispiel Outlook, Word und Excel. Um ähnliche Funktionen mit Gmail, Docs und Sheets bereitzustellen, können Unternehmen alternativ Google Workspace verwenden.

Benutzerdefinierte Anwendungen, die Unternehmen intern entwickelt haben, eignen sich nicht so gut für SaaS, da sich diese Anbieter in der Regel auf ihre Erstanbieter-Software konzentrieren. Das Gleiche gilt für ältere Anwendungen, die intern auf Kompatibilität getestet werden müssen und auf verschiedenen Plattformen möglicherweise nicht wie gewünscht funktionieren. Unternehmen könnten versuchen, solche Anwendungen zu containerisieren, sie virtuell zu hosten und über das Internet bereitzustellen, aber das ist kein SaaS – da handelt es sich eher um Anwendungsvirtualisierung.

Unternehmen, die sich für SaaS-Angebote entscheiden, können Anwendungen zentral verwalten und Updates und Patches sofort bereitstellen – mit minimalen Ausfallzeiten und ohne das Risiko, dass veraltete Software ausgeführt wird. Aktuelle Anwendungen bedeuten weniger Sicherheitsrisiken und eine schnelle Bereitstellung neuer Funktionen.

DaaS versus SaaS

DaaS und SaaS haben einige Gemeinsamkeiten, sind aber letztlich doch eher unterschiedlich als gleich. Wie ihre Namen schon andeuten, konzentriert sich Desktop as a Service auf die Bereitstellung eines Desktops, während Software as a Service sich auf Anwendungen konzentriert.

Unternehmen stellen DaaS und SaaS für Benutzer bereit. Dieser Ansatz ermöglicht sogar eine gewisse Synergie bei den IT-Managementaufgaben. DaaS und SaaS bieten in folgender Hinsicht ähnliche Vorteile:

Beide Dienste bieten die Vorteile der Virtualisierung ohne den erforderlichen Backend-Aufwand.

DaaS und SaaS sind beide hoch skalierbar für die erstmalige Bereitstellung oder bei Erhöhung und Verringerung des Personalbestands.

Über browserbasierte Portale kann die IT-Abteilung beide Dienste den Benutzern zur Verfügung stellen.

Die Bereitstellung aller Geschäftsressourcen in einem einzigen Browser-Portal hilft der IT-Abteilung, die Belastung durch nicht benötigte Anwendungen auf den Desktops zu minimieren. So kann außerdem die Datensicherheit gewährleistet werden: Alle Geschäftsdateien und -daten sind nur innerhalb der vom Unternehmen genehmigten Plattformen zugänglich. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass ein Unternehmen beide Dienste über einen Browser ausführen möchte.

Funktionieren DaaS und SaaS zusammen?

Um Desktops, Anwendungen und andere Dienste bereitzustellen, können DaaS und SaaS parallel bereitsgestellt werden und sich in einigen Fällen gut ergänzen.

Einige Beispiele für Umgebungen, die DaaS und/oder SaaS beinhalten:

lokales Desktop-Betriebssystem mit SaaS-Anwendungen

virtueller Desktop über DaaS mit SaaS-Anwendungen

virtueller Desktop über DaaS mit Anwendungen, die das Unternehmen selbst über eine Methode wie Application Layering hostet

Abbildung 1: Hier werden die Grundlagen des App Layerings gezeigt.

Wenn ein Unternehmen Benutzer hat, die viel unterwegs sind oder an Standorten mit unzuverlässiger Internetverbindung arbeiten, sollten IT-Teams diese Dienste vermeiden und lokale Anwendungen auf einem lokalen Desktop-Betriebssystem bereitstellen.

Nehmen wir eine Buchhaltungsfirma mit 1.000 Benutzern, die in einem großen Bürogebäude arbeiten und eine Produktivitätssoftware und ein Buchhaltungsprogramm benötigen, die als SaaS verfügbar sind. Die IT-Abteilung könnte sich vernünftigerweise auf DaaS und SaaS für die Bedürfnisse all dieser Benutzer verlassen. Wenn jedoch ein bestimmtes Team in diesem Unternehmen eine benutzerdefinierte Geschäftsanwendung benötigt, muss die IT-Abteilung diese Anwendung möglicherweise manuell bereitstellen, damit sie auf dem lokalen Gerät ausgeführt werden kann, oder eine Möglichkeit finden, diese Anwendung über alternative Hosting-Methoden virtuell bereitzustellen.

Stellen Sie sich nun ein Unternehmen mit 100 Benutzern vor, die in der Regel remote arbeiten. Die Entscheidung für DaaS und SaaS kann von der Stabilität des heimischen Internets eines Benutzers abhängen. Das könnte ein Fall sein, in dem Unternehmen Notebooks mit Windows oder macOS auf dem Endgerät bereitstellen sollten, während sie ihre Produktivitätsanwendungen über SaaS in einem Browser laufen lassen.