Wie unterscheiden sich Cybersicherheit und Cyberresilienz?

Der Umfang und die Geschwindigkeit von Cyberangriffen werden in absehbarer Zeit nicht nachlassen. Unternehmen müssen heute bereit und in der Lage sein, ihre Daten im Falle eines Angriffs zu schützen, und gleichzeitig darauf vorbereitet sein, mit den Auswirkungen einer Systemkompromittierung umzugehen.

Cybersicherheit und Cyberresilienz sind zwei Begriffe, die in diesem Zusammenhang verwendet werden. Grund genug, sich mit beiden Begriffen intensiv zu beschäftig und zu klären, warum beide für jede Sicherheitsstrategie eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung sind.

Was bedeutet Cybersicherheit?

Cybersicherheit ist einer der am häufigsten verwendeten Begriffe in der IT. Er wird unter anderem wie folgt definiert: „Cybersicherheit ist der Schutz von mit dem Internet verbundenen Systemen, wie Hardware, Software und Daten, vor Cyberbedrohungen. Sie wird von Einzelpersonen und Unternehmen angewandt, um sich vor unbefugtem Zugriff auf Rechenzentren und andere Computersysteme zu schützen.“

Standards und Rahmenwerke für die Cybersicherheit legen fest, wie man sich auf Angriffe und Schwachstellen vorbereitet und darauf reagiert. Eine solide Cybersicherheitsstrategie und ein entsprechendes Programm helfen den betroffenen Unternehmen, den Schaden durch Datenschutzverletzungen, Schwachstellen, Malware-Angriffe wie Ransomware oder Phishing, Insider-Bedrohungen, menschliches Versagen und andere Angriffe durch böswillige Hacker zu verringern. Umsichtige Investitionen in Cybersicherheitssoftware, Hardware und Perimeterschutzsysteme – zum Beispiel Firewalls und Intrusion-Prevention-Systeme - können einen potenziell geschäftsschädigenden Angriff in ein leicht zu bewältigendes kleines Ereignis verwandeln.