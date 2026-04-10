Wie sich Führungskräfte auf Quanten-KI vorbereiten

Der Einsatz von KI gewinnt in allen Wirtschaftsbereichen weiter an Dynamik. Doch die Komplexität der Algorithmen und die Anforderungen an die Rechenleistung erfordern beispiellose Erweiterungen der Rechenzentren und enorme Energiereserven, was Fragen hinsichtlich der Kosten und der langfristigen Nachhaltigkeit aufwirft.

Die Integration von Quanten- und KI-Technologien (QAI für Quantum AI) kann Unternehmen ein neues Niveau an Rechenleistung, Energieeffizienz und Cybersicherheit bieten, das sie benötigen. Quantencomputing liefert bereits Anwendungsfälle in der Praxis, die das klassische Computing übertreffen. Durch die Nutzung der Synergien zwischen Quanten, KI und High-Performance Computing (HPC) können Unternehmen Kompetenzen entwickeln, die diesen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie wir Informationen verarbeiten, zu ihrem Vorteil nutzen.

Die Einführung von QAI erfordert von IT- und anderen Führungskräften die Erstellung von Richtlinien, die Investitionen in Pilotprojekte, den Ausbau der Infrastruktur, Forschungspartnerschaften und die Weiterbildung der Belegschaft. Jetzt strategische Schritte zur Vorbereitung zu unternehmen, kann sich in Zukunft auszahlen. Doch Führungskräfte müssen zunächst die komplementäre Beziehung zwischen Quantencomputing, KI und HPC, die Vorteile und Herausforderungen der Einführung von QAI sowie die wichtigsten Strategien zur Vorbereitung und Schritte zur Umsetzung von QAI verstehen.

Grundlagen von Quanten-KI Quantensysteme verändern die Regeln der Datenverarbeitung durch einzigartige Eigenschaften wie Verschränkung, Superposition und Interferenz. Basierend auf der Physik der Quantenmechanik können Qubits gleichzeitig in mehreren Zuständen von Einsen und Nullen existieren (Superposition) und nutzen den wellenartigen Mechanismus der Interferenz zur Problemlösung. Quantencomputing bietet eine exponentielle Beschleunigung der Verarbeitung, die von der Standard-Chiptechnologie nicht erreicht wird, und verbessert die Inferenz und Fehlerkorrektur bei großen Sprachmodellen (Large Language Model, LLM) erheblich. Darüber hinaus gewährleistet Quantencomputing ein hohes Maß an erfolgreicher Fehlerkorrektur für LLMs, die oft anfällig für Fehler sind und ihre Glaubwürdigkeit beeinträchtigen können. Es ist jedoch keine Einbahnstraße. KI verbessert Quantenberechnungen, indem sie Störungen an empfindlicher Betriebshardware mindert. Qubits sind empfindlich und verschlechtern sich leicht durch Umgebungsstörungen (zum Beispiel Wärme, Strahlung und elektromagnetische Wellen). Die Quantenfehlerkorrektur behebt diese Verschlechterungen, ist jedoch auf langsame Dekodierungsalgorithmen angewiesen, um korrekte Ergebnisse zu erzielen. KI kann Decoder-Modelle des maschinellen Lernens (ML) nutzen, um diese Echtzeitkorrekturen zu beschleunigen und die Kalibrierung empfindlicher Quantenhardware zu automatisieren. Um Quanten-KI zu realisieren, benötigen Anwender Zugang zu HPC. Standard-HPC-Systeme können Quanten- und KI-Technologien miteinander verbinden und so sicherstellen, dass Quantenergebnisse zu verwertbaren Daten werden, mit denen LLMs trainiert werden. Mithilfe fortschrittlicher Chipsätze kann ein HPC-System Standardalgorithmen ausführen, um die Quantendaten zu analysieren und die Ergebnisse zu verfeinern. Beispielsweise kann ein Hersteller von Elektrofahrzeugen einen HPC-Cluster und KI einsetzen, um mithilfe von Quantenberechnungen Batteriedesigns der nächsten Generation zu entwickeln.

Das Potenzial von Quanten-KI Quanten-KI bietet eine fortschrittliche Optimierung grundlegender IT- und Geschäftsprozesse und wird sich auf jeden Sektor auswirken. Die Realisierung von QAI-Fähigkeiten kann zu niedrigeren Kosten für den KI-Einsatz führen, da Quantenberechnungen deutlich weniger Energie verbrauchen als das Modelltraining. Die für KI-Modelle erforderlichen Trainingsdaten verdoppeln sich alle fünf Monate, und die Größe der Datensätze verdoppelt sich alle acht Monate. Untersuchungen der Datenintegrationsplattform Rivery zeigen, dass das weltweite Datenvolumen Ende 2025 181 Zettabyte erreicht hat. Das entspricht 1 Sextillion Byte. Diese Abhängigkeit von riesigen Datensätzen für das KI-Training hat Auswirkungen auf den Unternehmensbetrieb, Infrastrukturinvestitionen, Hardware-Anschaffungen und den Energieverbrauch. Unternehmen können KI auch nutzen, um die Quantenverarbeitung zu verbessern und praktische Ergebnisse zu erzielen, die branchenspezifische Prozesse optimieren und wichtige Branchenziele erfüllen. Betrachten Sie hierzu folgende Anwendungsfälle aus verschiedenen Branchen: Die Auswirkungen von Quanten-KI auf die IT-Sicherheit sind ebenfalls erheblich und können die heutigen Cybersicherheitsprotokolle (zum Beispiel RSA, ECC und AES) überflüssig machen. Neue kryptografische Funktionen werden KI nutzen, um quantensichere Verschlüsselungsalgorithmen zu simulieren und zu testen, und die Quantenschlüsselverteilung bietet ein lückenloses Protokoll zur Sicherung der nächsten Generation realer Anwendungen und IT-Umgebungen.

Herausforderungen bei der Einführung von Quanten-KI Ob es sich um spezialisierte Quantenhardware, technologisches Fachwissen, Betrieb, Wartung oder Weiterqualifizierung handelt – QAI erfordert hohe Anfangsinvestitionen, wobei die Gesamtbetriebskosten mehrere Millionen Euro erreichen können. Dennoch haben Unternehmen Alternativen zu den exorbitanten Kosten maßgeschneiderter Lösungen, indem sie Cloud- und Drittanbieter nutzen, um ihre KI-Initiativen zu starten. Die Vorbereitung auf Quanten-KI umfasst umfangreiche Forschungs- und Prototypenentwicklung, die Gewinnung von Fachkräften und die Nachrüstung der Infrastruktur. Die erforderlichen Kompetenzen umfassen Kenntnisse in Quantenmechanik, Datenanalyse und maschinellem Lernen. Die relative Knappheit dieser Kompetenzen hat Auswirkungen auf Forschung, Einführung und Sicherheit. Es bleibt zudem abzuwarten, ob hohe Hardwarekosten und der Bedarf an Fachwissen manche Organisationen von realisierbaren Wegen zur QAI-Einführung ausschließen. Abbildung 1: Zwar bietet Quantencomputing Unternehmen eine Plattform für Innovationen, doch bringt es für die Beteiligten auch eine ganze Reihe von Herausforderungen mit sich.