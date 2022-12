Wie man eine Webex-Teams-Integration angeht

Aktivieren Sie die Webex-Meetings-App von Cisco für Microsoft Teams und erteilen Sie den Nutzern die Erlaubnis, sie zu verwenden, in Abstimmung mit den oben beschriebenen Schritten des Webex Control Hub. Lassen Sie nun externe Apps in Microsoft Teams zu. Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, wählen Sie Cisco Webex Meetings aus, um diese Funktion für die übergreifende Zusammenarbeit zu aktivieren.

Eine Nachricht mit einer Genehmigungsanfrage von Cisco-Webex-Teams-Meetings wird an den Microsoft 365-Administrator gesendet. Diese Berechtigungsanforderung muss vom Teams-Administrator genehmigt werden.

Geben Sie an, welche Webseite von Webex Meetings für die Cross-Synchronisation von Meeting-Informationen zwischen den beiden Plattformen zugelassen werden soll. Dies geschieht in der Regel in Form von unternehmensname.webex.com.