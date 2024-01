5 wichtige Trends für Videokonferenzen im Jahr 2024

Man schrieb das Jahr 1969, als die Vereinigten Staaten erstmals einen Menschen auf dem Mond landeten und damit das Selbstverständnis der Menschheit veränderten. Heute birgt die KI das gleiche Potenzial. Die Technologie dominiert fast jede Diskussion über das, was gerade passiert. In fünfzig Jahren werden wir das Jahr 2024 und die KI vielleicht auf die gleiche Weise bewerten wie 1969 und die Mondlandung.

Nehmen wir Videokonferenzen, die sich durch die KI grundlegend verändern werden. Bei der Prognose der fünf größten erwarteten Videokonferenztrends für 2024 wird jeder von ihnen durch KI unterstützt.

Noch vor ein paar Jahren hätte man diese Trends für Science-Fiction gehalten. Aber die Zukunft ist jetzt. Es handelt sich nicht um Technologien, die noch in der Entwicklung sind; die meisten von ihnen sind bereits verfügbar oder werden es bald sein. Werfen wir einen Blick darauf.

1. KI-gesteuerte Meeting-Zusammenfassungen Die Transkription von Besprechungen, teilweise mit Hilfe rudimentärer KI, ist nichts Neues. Was heute existiert, ist jedoch auf einer anderen Ebene und völlig neuartig. Die Kombination aus generativer KI und natürlicher Sprachmodellierung macht diese Zusammenfassungen weitaus nützlicher und überzeugender als die KI des Jahres 2022. Probieren Sie es selbst aus. Jeder, der ein kostenpflichtiges Zoom-Konto hat, kann es mit Zoom AI Companion testen. Der Copilot von Microsoft und der KI-Assistent von Cisco für Webex sind ebenfalls gegen Aufpreis erhältlich. Bei Zoom habe ich den Companion einfach über meine Online-Kontoeinstellungen aktiviert. Schon nach dem nächsten Meeting erhielt ich eine E-Mail mit meiner generativen KI-Zusammenfassung. Ich erwartete ein paar Aufzählungspunkte, aber was ich erhielt, war eine umfassende, präzise und leicht lesbare Zusammenfassung in natürlicher Sprache. Es war kaum zu glauben, dass sie nicht von einem qualifizierten menschlichen Assistenten geschrieben wurde, der mich und den Kontext meines Meetings verstand. Allein die Aufgaben am Ende der Zusammenfassung waren unglaublich hilfreich. Als ich die Zusammenfassung las, sah ich wichtige Punkte, die ich sonst für die Nachbereitung vergessen hätte. Es gab einen fast panischen Moment, als mir klar wurde, wie viel ich in meinen Besprechungszusammenfassungen verpasst hatte und wie viel effektiver ich all die Jahre hätte sein können. Für mich ist diese neue Generation von KI-Meeting-Zusammenfassungen ein Wendepunkt.

2. KI-basierte Unterstützung während des Meetings Die heutige KI ist nicht nur nach dem Meeting hilfreich, sondern auch während des Meetings. Ein gutes Beispiel dafür sind Minizusammenfassungen, die es den Teilnehmern ermöglichen, sich zu verspäten oder während der Besprechung ein paar Minuten auszusteigen. Eine weitere wichtige Funktion ist die Erstellung von Aktionspunkten in Echtzeit. Mit der weiteren Entwicklung von KI-Bots erwarte ich, dass sie mehr und mehr wie menschliche persönliche Assistenten funktionieren, die verstehen, was Nutzer innerhalb und außerhalb eines Meetings tun. Wenn zum Beispiel Mitarbeiter in einer Besprechung über ein Thema diskutieren, über das ein Teilnehmer kürzlich geschrieben hat, wird der KI-Assistent (ohne Aufforderung) diese Datei finden und zur Verfügung stellen, falls der Teilnehmer sie teilen möchte. Wenn jemand in der Besprechung vorschlägt, eine weitere Besprechung für Mittwoch zu planen, greift der KI-Assistent sofort auf den Kalender zu und informiert die Nutzer über ihre Verfügbarkeit. Abbildung 1: Microsoft Copilot bietet Unterstützung für Besprechungen wie Aktionspunkte und Notizen. Der beste Weg, über diese KI-Dienste nachzudenken, ist, sie zu personalisieren und so zu tun, als wären sie eine Person, die auf Ihrer Seite steht und Ihnen helfen möchte. Dies sind nicht die Bots der Vergangenheit, die einfach auf Aufforderungen reagieren. Sie können so tun, als ob sie verstehen was passiert, und sie werden Sie entsprechend unterstützen. Das ist es, was diese Technologie zu mehr als nur einem weiteren Tool zur Steigerung der Produktivität in Meetings macht.

3. KI-gestützte Multikameraregie Die meisten Unternehmen haben den neuen hybriden Arbeitsstil ohne größere Probleme angenommen. Die Arbeitnehmer haben bewiesen, dass sie zu Hause genauso produktiv sind wie in ihren Büros. Durch Team-Chat und Video bleiben wir in Verbindung und können mit unseren Kreativteams zusammenarbeiten. Trotz dieses Erfolgs hat die hybride Arbeitsweise ein ernstes Problem aufgeworfen: Die mangelnde Gleichwertigkeit von Meetings. Das Problem der Gleichwertigkeit bei Besprechungen ist einfach zu verstehen. Die meisten, die heutzutage von zu Hause aus per Video zugeschaltet wird, sehen großartig aus. Die Fernteilnehmer haben alle herausgefunden, wie man sich richtig in Szene setzt, damit sie auf den Bildschirm passen wie ein Nachrichtensprecher im Fernsehen. Mitarbeiter, die sich im Besprechungsraum des Büros befinden, sehen dagegen klein aus. Das liegt daran, dass die Kameras in Besprechungsräumen in der Regel den ganzen Raum erfassen. In der Galerieansicht einer hybriden Besprechung sind die Personen von zu Hause aus in voller Größe zu sehen, während die Personen im Besprechungsraum winzig wirken. Dies verschafft denjenigen, die von zu Hause aus arbeiten, einen Vorteil, denn das Bild ermöglicht es ihnen, effektiver zu präsentieren und zu kommunizieren. Die Gleichwertigkeit in Meetings ist nicht nur eine Frage der Eitelkeit, wer auf dem Bildschirm gut aussieht. Vielmehr geht es um eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Anfängliche Versuche, dieses Problem zu lösen, beinhalteten in der Regel die Aktivierung einer Sprachverfolgungssoftware auf der Kamera des Besprechungsraums. Die Kamera zoomt mithilfe einer (vergleichsweise einfachen) künstlichen Intelligenz auf denjenigen, der gerade spricht. Dies war sicherlich eine Verbesserung gegenüber der statischen Weitwinkelaufnahme, aber die Teilnehmer verloren dabei die Sicht auf alle anderen im Raum. Das sind nicht mehr die Bots von früher, die einfach auf Aufforderungen reagieren. Man kann so tun, als ob sie verstehen, was passiert, und sie werden einen entsprechend unterstützen. Die neueste Generation von Produkten, die das Problem der Gleichwertigkeit bei hybriden Meetings lösen sollen, nutzt KI, um als Videoregisseur zu fungieren und mehrere Kameras im Raum zu steuern. Die KI ist so intelligent, dass sie nicht nur Personen im Bild erkennt, sondern auch weiß, welche Kamera die einzelnen Teilnehmer im Raum am besten einfängt. Selbst wenn sich Personen bewegen oder den Raum betreten/verlassen, kann sie in Echtzeit alle Kameras im Raum so einstellen, dass sie das Gesicht jedes Teilnehmers klar erfassen. Die Software kann dann das Bild jeder Person digital zuschneiden und neu einrahmen, um ein persönliches Panel zu erhalten, wenn es in der Zoom-, Teams- oder Webex-Galerie-Einstellung angezeigt wird. Das Endergebnis ist, dass bei der KI-gesteuerten Regie mit mehreren Kameras das Bild aller Teilnehmer einheitlich ist. Sie können nicht erkennen, wer zu Hause und wer im Besprechungsraum ist, da jedes Panel ein perfekt eingerahmtes Gesicht enthält.

4. KI-Monitoring für mehr Produktivität Ich habe das bisher nur in Demos gesehen, aber dieser Trend bei Videokonferenzen bietet ein großes Potenzial. Während eines Meetings kann die KI das Verhalten, den Stresspegel, die Körperhaltung und die Stimmlage der Teilnehmer beobachten. Durch die Analyse dieser Hinweise kann sie in Echtzeit Feedback geben, um das Engagement zu verbessern, Pausen anzuregen, wenn der Stresspegel steigt, und Korrekturen der Körperhaltung für eine bessere Konzentration vorzuschlagen. Mit anderen Worten: Die KI hilft den Teilnehmern, produktiver zu sein und ein Ausbrennen zu vermeiden. Sie wird auch ihren Präsentationsstil analysieren, um sie zu effektiveren Kommunikatoren zu machen. Es ist, als hätte man einen persönlichen Schauspielcoach. Ich betrachte diese Fortschritte als revolutionär. Es handelt sich nicht nur um Werkzeuge, die jedem helfen werden, produktiver zu sein, sondern um solche, die die Art und Weise verändern werden, wie Menschen arbeiten.