Wie man die IP-Adresse unter Linux ermittelt

Linux ist ein sehr leistungsfähiges Betriebssystem. Das gilt sowohl für Server als auch für Desktops. Verwenden Sie Linux auf einem Desktop, könnten Sie das auch komplett ohne die Kommandozeile tun.

Es gibt jedoch viele praktische Tools, die Sie im Terminal-Fenster nutzen können. Dazu gehört, wie Sie Ihre IP-Adresse herausfinden.

Nehmen wir an, dass Sie eine Desktop-Version von Linux nutzen, inklusive Desktop-Umgebung und aller Funktionen, die dafür verfügbar sind. Benutzt Ihr Desktop DHCP, dann bekommt Ihre Maschine eine IP-Adresse von einem Server oder einem Router aus Ihrem Netzwerk.

Selbst mit einer GUI finden Sie es möglicherweise herausfordernd, die IP-Adresse zu ermitteln. Ist diese Adresse statisch oder manuell konfiguriert, können Anwender das Netzwerkkonfigurations-Tool der Distribution öffnen und die IPv4- oder IPv6-Adresse herausfinden.

Diese DHCP-Adressen sind mit einer GUI nicht immer einfach zu ermitteln. Mit der Kommandozeile finden Sie die entsprechenden IP-Adressen aber schnell.

Die IP-Adresse mit dem Befehl 'ip' finden

Früher wurde der Befehl ifconfig benutzt, um die IP-Adresse zu finden. Es war Teil des Pakets net-tools. Der Befehl ip hat ifconfig allerdings ersetzt. Er zeigt das Routing an und sie können es damit auch manipulieren. Damit lassen sich auch Netzwerkgeräte sowie Schnittstellen und Tunnel konfigurieren.

Der Befehl ip bietet diverse Optionen an. Sie benötigen allerdings nur a, was die Kurzform für all ist. Sie können auch entweder address oder addr benutzen. Es liefert die gleichen Ergebnisse.

Um die IP-Adressen aufzulisten, die Ihren Netzwerkschnittstellen zugeordnet sind, führen Sie folgenden Befehl aus.

ip a

Die Ausgabe würde in etwa so ausfallen:

wlo1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000 link/ether 20:79:18:ab:3f:6a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff altname wlp0s20f3 inet 192.168.1.62/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute wlo1 valid_lft forever preferred_lft forever

Wie Sie sehen, kann man aus einem einzigen Eintrag mehr Informationen herauslesen.

Nehmen wir an, Sie wollen die Informationen für eine einzelne Schnittstelle abfragen. Bleiben wir bei unserem Beispiel mit wlo1. Es gibt nun zwei Optionen:

a für all

show, um die Informationen für ein spezielles Gerät abzufragen

Möchten Sie nur die Informationen für die Schnittstelle wlo1 abfragen, sieht der Befehl wie folgt aus.

ip a show wlo1

Die Ausgabe dieses Befehls könnte immer noch mehr Informationen enthalten, als Sie benötigen. Sie bekommen Daten sowohl für IPv4 als auch IPv6. Möchten Sie sich nur über die IPv4-Adresse informieren, sollten Sie folgenden Befehl ausführen:

ip -4 a show wlo1

Möchten Sie nur IPv6 prüfen, dann so:

ip -6 a show wlo1

Der früher benutzte Befehl ifconfig funktioniert weiterhin, gilt aber als veraltet. Unter bestimmten Umständen ist der Befehl aber weiterhin verfügbar und damit können Sie auch die IP-Adresse herausfinden.