Wie Sie Ihr Cloud-Team für den Erfolg rüsten

Die IT-Landschaft verändert sich in rasantem Tempo. Softwareanbieter und Kunden zwingen Unternehmen, Schritt zu halten. Die Frage ist nun: Kann Ihr Cloud-Team mithalten?

Vor einigen Jahren war es noch üblich, die Mitarbeiter zur jährlichen Schulung auf eine Fachmesse oder zu einem einwöchigen Kurs eines Anbieters zu schicken. Diese Denkweise ist jedoch überholt, da die Kunden Multi-Cloud-Umgebungen, KI und maschinelles Lernen nutzen. Jetzt müssen Unternehmen in ihre Cloud-Teams investieren und ihnen eine angemessene Schulung bieten, um sie auf den Erfolg auszurichten.

Die Ausbildung sollte nicht von den Mitarbeitern bestimmt werden. Die Unternehmensleitung sollte für die Schulungsinitiativen verantwortlich sein und den Input der Mitarbeiter erhalten. Wenn die Mitarbeiter versuchen, Fortbildungswünsche zu äußern, die Geschäftsleitung aber aus Kosten- oder Zeitgründen ablehnt, kann die Arbeitsmoral sinken. Wenn die Geschäftsleitung jedoch von Anfang an das Budget und die Zeit zur Verfügung stellt, sehen die Mitarbeiter, dass das Unternehmen die Weiterentwicklung der Mitarbeiter fördern möchte. Berücksichtigen Sie bei jedem Fortbildungsbudget die Kosten für Studienmaterial und Zertifizierungsprüfungen. Schulungen verursachen zwar Kosten, führen aber zu direkten Einsparungen in der Bilanz des Unternehmens.

Bedenken Sie, dass ein Helpdesk -Anfänger in kurzer Zeit zum Cloud-Administrator werden kann. Dieses Maß an internem Wachstum fördert die Personalentwicklung und zeigt, dass das Unternehmen in seine Mitarbeiter investiert. Schulungsmaßnahmen sind nicht immer einfach, aber die Unternehmen müssen erkennen, dass sie sich sowohl auf die Mitarbeiter als auch auf das Endergebnis positiv auswirken.

Ein traditionelles Argument gegen Schulungen ist, dass die Mitarbeiter die angebotenen Schulungen annehmen und sich einen neuen Job suchen werden. Das ist jedoch kein Grund zur Sorge, wenn das IT-Personal angemessen entlohnt wird. Es ist inzwischen allgemein bekannt, dass Schulungen die Mitarbeiterbindung und die Arbeitsmoral verbessern. Eine Investition in Mitarbeiter ist eine Investition in das Unternehmen.

All diese neuen Technologien bringen eine unangenehme Wahrheit mit sich: Ihre Mitarbeiter lernen nicht einfach während der Arbeit. Unternehmen müssen ihren Mitarbeitern das Budget und die Zeit zur Verfügung stellen, damit sie lernen können. Einige dieser Technologien sind nicht nur eine Weiterentwicklung bestehender Technologien, sondern eine Revolution in Bezug auf das, was sie sind und was sie für Ihr Unternehmen leisten können.

Ausbildung kann sich in Gewinn verwandeln

Eine Investition in IT-Personal kann für ein Unternehmen erhebliche Veränderungen mit sich bringen, nicht nur in Bezug auf neue Technologien. Nehmen wir zum Beispiel an, ein Unternehmen schult seine Mitarbeiter in Multi-Cloud-Strategien. Diese Mitarbeiter könnten schließlich den Cloud-Fußabdruck des Unternehmens so anpassen, dass ein bestimmter Betrag pro Monat eingespart wird, was sich in direkten monatlichen Betriebseinsparungen niederschlägt.

Während IT oft mit Investitionskosten in Verbindung gebracht wird, müssen Unternehmen bei diesen neuen Technologien auch auf betriebliche Einsparungen achten. Denken Sie an maschinelles Lernen und KI. Diese Technologien sind nicht nur für Großunternehmen gedacht, sondern für alle, und ihre Anwendungsbereiche werden immer größer. IT-Mitarbeiter, die sich in diesen Bereichen nicht auskennen, werden zu Kunden und internen Gruppen aufschließen, die sie bereits ohne Anleitung nutzen. Das führt zu unkontrollierten IT-Bemühungen und zum Widerstand der Mitarbeiter, wenn IT-Teams versuchen, darauf zu reagieren.

Die IT-Mitarbeiter haben zwar einige Wissenssilos, aber es ist wichtig, ein gewisses Maß an übergreifendem Wissen über neue Themen zu haben. Jeder sollte in Sachen Sicherheit geschult sein, nicht nur das spezielle Sicherheitsteam. Jeder muss sich auf die Sicherheit konzentrieren, aber es geht auch um ein Gleichgewicht zwischen angemessener Sicherheit und Kundenerfahrung.