Unterstützen Sie mit Observability as Code den Cloud-Betrieb

Mit der zunehmenden Verbreitung von DevOps haben Entwicklungs- und Betriebsteams begonnen, öfter zusammenzuarbeiten. Observability, also die Fähigkeit, das Verhalten eines Systems ganzheitlich zu überwachen und zu verstehen, ist ein neuer Ansatz zur Verwaltung von Daten und Anwendungscode.

Mit Observability as Code kodifizieren IT-Ops-Teams ihre Observability Workflows auf die gleiche Weise wie ihre Infrastruktur. So können Admins Probleme überwachen, erkennen und darauf reagieren.

Der jüngste Anstieg bei der Einführung von Infrastructure as Code (IaC) ist ebenfalls dem Wunsch nach schnellerer Bereitstellung und einfacherer Verwaltung geschuldet. Bei IaC-Angeboten erstellt und pflegt der Anbieter die Infrastruktur – virtuelle Machinen , Netzwerke und Load Balancer – anhand eines Codes, was den Konfigurationsprozess vereinfacht.

Der Bedarf an verbesserter Observability im Unternehmen

In der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt müssen Sie schnell auf Veränderungen in Ihrem Umfeld reagieren, um einen Wettbewerbsvorteil zu erhalten. Sie benötigen zeitnahe und genaue Informationen darüber, was in Ihren Systemen vor sich geht.

Herkömmliche Überwachungstools bieten zwar ein gewisses Maß an Transparenz, liefern aber oft nicht die Details, die Sie zum Beheben komplexer Probleme benötigen. In vielen Fällen kann Observability as Code Ihnen helfen, Ihre Systeme effektiver zu instrumentieren und einen besseren Einblick in ihre Abläufe zu gewinnen.

Codebasierte Observability-Software und -Plattformen bieten viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Überwachungstools, wie zum Beispiel Folgende