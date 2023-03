Anwendungsfälle für Hyperautomatisierung im IT-Betrieb

Die Automatisierung von Prozessen spart Zeit und verringert die Monotonie. Aber manchmal ist eine einfache Automatisierung nicht genug.

Um die Effizienz und Zuverlässigkeit zu maximieren, wenden sich Unternehmen zunehmend der Hyperautomatisierung zu, einer Strategie, die innovative Methoden und Technologien einsetzt, um den Wert der Automatisierung zu verdoppeln.

Bei der Hyperautomatisierung geht es darum, Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung in Arbeitsabläufen zu identifizieren, die bereits teilweise automatisiert sind, aber noch weiter optimiert werden könnten. Letztendlich besteht das Ziel der Hyperautomatisierung darin, alle Aspekte jedes IT- oder DevOps-Prozesses in einem Unternehmen vollständig zu automatisieren.

Es ist umstritten, ob es möglich ist, eine vollständige Automatisierung, auch bekannt als NoOps, zu erreichen. Die meisten IT-Experten sind sich jedoch einig, dass es fast immer Möglichkeiten gibt, die Automatisierung und Optimierung von Entwicklungs- und Betriebsabläufen zu verbessern.

Anwendungsfälle für Hyperautomation Um zu verstehen, wie Hyperautomatisierung in der Praxis aussieht, sollten Sie sich diese Anwendungsfälle von Hyperautomatisierung ansehen.

Automatisieren Sie die Entwicklungsphase von CI/CD-Pipelines Viele Unternehmen haben heute die DevOps-Praxis der CI/CD-Pipelines übernommen, die die Softwareentwicklung effizienter machen, indem sie viele der für die Softwareerstellung erforderlichen Prozesse automatisieren. Das eigentliche Schreiben von Code ist jedoch eine Phase der CI/CD-Pipeline, die in der Regel noch manuell erfolgt. In den meisten Fällen setzen sich die Softwareentwickler noch immer hin und schreiben den Quellcode Zeile für Zeile von Hand. Ein Unternehmen, das Hyperautomatisierung anstrebt, könnte sich dafür entscheiden, den Codierungsprozess zu automatisieren, indem es Low-Code- oder No-Code-Entwicklungs-Tools einsetzt. Da diese Tools die Menge an Code minimieren, die Softwareingenieure manuell schreiben müssen, bringen sie die Entwicklung näher an die vollständige Automatisierung.

Sammeln, analysieren und reagieren Sie auf Daten mit AIOps-Plattformen Moderne IT-Ops-Teams verfügen über eine Reihe von Tools, um mühsame Aufgaben zu automatisieren. Sie können zum Beispiel mit Infrastructure as Code (IaC) automatisch Infrastrukturen bereitstellen und mit Observability-Tools Aspekte der Überwachung und Alarmierung automatisieren. Abbildung 1: AIOps-Plattformen beschleunigen die IT-Arbeitsabläufe, indem sie den Betriebsteams helfen, die immer größeren Datenmengen zu sortieren, die Unternehmen sammeln. Standard-IT-Automatisierungstools sind jedoch nur von begrenztem Wert, wenn komplexe Herausforderungen auftreten. Ein Beispiel dafür ist, wenn es keine sofort offensichtliche Ursache für einen Serverausfall gibt oder wenn IT-Techniker eine Reihe von Warnmeldungen erhalten und sich nicht sicher sind, welche sie priorisieren sollen. Diese Aspekte der IT-Ops-Arbeit können mit AIOps-Tools hyperautomatisiert werden. AIOps-Plattformen nutzen Modelle des maschinellen Lernens, um komplexe Erkenntnisse zu gewinnen. Menschen könnten sie aufgrund der riesigen Datenmengen, die sie durchforsten müssten, manuell nur schwer entwickeln. Der Einsatz von AIOps-Tools kann IT-Ops-Teams einen Schritt näher an die vollständige Automatisierung bringen.