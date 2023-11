So vermeiden Sie hohe Multi-Cloud-Integrationskosten

Unternehmen, die sich für die Cloud Computing entscheiden, arbeiten oft mit mehreren Cloud-Anbietern zusammen, weil die geografische Abdeckung der Anbieter, die verfügbaren Funktionen unterschiedlich sind oder weil sie sich nicht binden wollen. Multi-Cloud ist in der Regel teurer, und die Art und Weise, wie mehrere Cloud-Lösungen miteinander und mit Rechenzentren integriert werden, kann die Kosten erheblich beeinflussen.

Der wichtigste Schritt bei der Prüfung der Multi-Cloud-Integration ist die Betrachtung der Arbeitsabläufe. Die meisten Unternehmen hätten wenig Probleme mit der Integration, wenn Multi-Cloud-Strategien nur die Hosting-Kosten betreffen. Das Problem ist, dass Cloud-Anwendungen Daten in Workflows bewegen, die Anwendungskomponenten miteinander verbinden. Wenn diese Workflows Cloud-Grenzen überschreiten, fallen fast immer Ein- und Ausstiegsgebühren an.

Vermeiden Sie hohe Multi-Cloud-Integrationskosten – in erster Linie aufgrund von Ingress- und Egress-Gebühren – durch sorgfältige Planung und bewährte Best Practices.

Regel 1: Verteilen Sie Komponenten nicht über verschiedene Cloud-Lösungen Unternehmen sollten die Komponenten einer Anwendung nicht über mehrere Cloud-Angebote verteilen. Diese Methode verursacht zusätzliche Kosten und die einzige Strategie zur Vermeidung dieser Kosten besteht darin, die Art und Weise der Bereitstellung von Anwendungskomponenten zu überdenken. Richtlinien für die Anwendungsbereitstellung sollten die Verteilung von Anwendungskomponenten über mehrere Clouds verbieten und eine besondere Begründung für einen Verstoß gegen diese Regel verlangen. Die Befolgung dieser Regel bedeutet, dass Unternehmen einige Anwendungen in mehreren Cloud-Umgebungen duplizieren müssen, damit die Arbeit nicht zwischen Cloud-Anbietern hin- und hergeschoben wird. Diese Duplizierung ist höchstwahrscheinlich erforderlich, wenn Unternehmen Multi-Cloud für die geografische Verteilung von Nutzern einsetzen, um entweder die Leistung zu optimieren oder Governance-Probleme zu lösen. Unternehmen, die sich aus Gründen der Funktionsoptimierung von Anwendungen für Multi-Cloud entscheiden, müssen möglicherweise die für die Anwendung am besten geeignete Cloud auswählen und eine suboptimale Funktionsunterstützung in Kauf nehmen, um die Cloud-Kosten zu verwalten. Das Hosting von Anwendungen in mehreren Cloud-Umgebungen erhöht die Hosting-Kosten. Daher sollten Unternehmen die Hosting-Kosten mit den Auswirkungen der Ingress- und Egress-Gebühren auf die Gesamtkosten vergleichen, um eine optimale Entscheidung zu treffen. Ingress- und Egress-Multi-Cloud-Kosten-Kontrollstrategien gehen am häufigsten aufgrund von Failover und Cloud Bursting schief. Ingress- und Egress-Multi-Cloud-Kostenkontrollstrategien gehen am häufigsten aufgrund von Failover und Cloud Bursting schief. Cloud Bursting liegt vor, wenn eine Komponenteninstanz als Reaktion auf einen Ausfall oder eine erhöhte Anwendungslast erstellt wird. In beiden Fällen ist es wichtig, Richtlinien und Verfahren festzulegen, um neue Instanzen von Anwendungskomponenten in derselben Cloud bereitzustellen, in der die Anwendung normalerweise gehostet wird. Wenn Unternehmen die Multi-Cloud in erster Linie zur Sicherung von Cloud-Ressourcen nutzen, sollten sie ein On-Demand-Preismodell für Backup-Ressourcen wählen, um nicht für unnötiges Hosting zu bezahlen.

Regel 2: Verwenden Sie keine Rechenzentren oder VPNs, um den Datenverkehr zwischen Cloud-Umgebungen zu leiten Bei der Verwaltung der Kosten für die Multi-Cloud-Integration sollten Sie das Rechenzentrum oder ein VPN nicht dazu verwenden, den Datenverkehr zwischen den Clouds zu leiten. Die Ingress- und Egress-Gebühren beziehen sich auf den Datenverkehr in und aus jeder Cloud. Für die Kosten spielt es keine Rolle, ob dieser Datenverkehr durch das Rechenzentrum als Zwischenstation fließt. Viele Multi-Cloud-Anwendungen werden nach wie vor über Rechenzentren oder VPNs abgewickelt. Auch wenn die Erstellung einer Route durch das Unternehmens-VPN oder das Rechenzentrum im Vergleich zu einer Cloud-to-Cloud-Verbindung keine Auswirkung auf die spezifischen Kosten hat, wirkt sie sich dennoch auf die Reaktionszeit der Anwendung und die Quality of Experience (QoE) aus. Die Benutzer werden sich dieser Regel allmählich bewusster und berichten, dass sie Verstöße gegen diese Regel bei der Neugestaltung von Anwendungen routinemäßig berücksichtigen.

Regel 3: Interagieren Sie mit Daten dort, wo sie gespeichert sind Bringen Sie die Arbeit zu den Daten, nicht den Datenzugriff zur Arbeit. Beim Design einer Anwendung sollte diese nicht auf Daten zugreifen, die an anderer Stelle gehostet werden. Der Grund dafür ist, dass das Parsen der Daten zu Datenverkehr führt, für den Ein- und Ausgangsgebühren anfallen. Unternehmen, die zur Verarbeitung einer Transaktion auf eine Datenbank zugreifen müssen, sollten den Teil der Anwendung hosten, in dem die Daten gespeichert sind. Das ist in der Regel das Rechenzentrum. Eine logische Folge dieser Regel ist, dass Unternehmen, die ihre Arbeit nicht zu den Daten verlagern können, die Daten dort speichern sollten, wo sie verwendet werden müssen. Nur wenige Unternehmen sind bereit, alle ihre unternehmenskritischen Daten in der Cloud zu hosten. Wenn also der Datenzugriff unerlässlich ist, besteht die beste Strategie darin, die Arbeit in das Rechenzentrum zu verlagern, in dem sie gespeichert sind. Wenn Reaktionszeit und QoE erfordern, dass der Datenzugriff in die Cloud-Verarbeitung integriert wird, ist es oft möglich, eine Zusammenfassung einer unternehmenskritischen Datenbank in die Cloud zu verschieben. In diesem Fall ist es wichtig, die Datenbank in alle Clouds der Multi-Cloud-Umgebung zu verschieben, in denen die Benutzer die mit diesen Daten verbundenen Arbeiten durchführen. Andernfalls steigen die Kosten für die Datenverlagerung. Fast alle Probleme bei der Multi-Cloud-Integration lassen sich nur durch sorgfältige Entscheidungen beim Anwendungsdesign und der Komponenten-Bereitstellung lösen.

Weitere Fragen der Integrationskosten Während die Gebühren für den eingehenden und ausgehenden Datenverkehr das größte Problem bei der Optimierung der Kosten für die Multi-Cloud-Integration darstellen, gibt es noch weitere Herausforderungen. Preisgestaltung der Anbieter Unterschiede bei den Kosten der Cloud-Dienste und -Funktionen in einer Multi-Cloud-Umgebung verursachen unerwartete Integrationskosten. Cloud-Anbieter berechnen die Nutzung, den Datenverkehr oder die Funktionen nicht auf dieselbe Weise. Die Gesamtkosten ändern sich, je nachdem, wo die Anwendungskomponenten ausgeführt werden. Achten Sie also auf die Unterschiede zwischen den Anbietern. Für Unternehmen kann es von Vorteil sein, verschiedene Cloud-Anbieter zu wählen, wenn die Kostenunterschiede erheblich sind. VPN-Konnektivität Die Anbindung an das Unternehmens-VPN kann Herausforderungen mit sich bringen. Es ist möglich, das Unternehmens-VPN über direkte Mietverbindungen oder über das Internet mit Unterstützung von Technologien wie einem Software-defined WAN (SD-WAN) auf die Cloud auszuweiten. Diese Verbindungen können einen Pfad zwischen Cloud-Umgebungen schaffen, wenn mehrere Clouds mit dem VPN verbunden sind. Aktualisierungen der Netzwerktopologie können diesen Pfad erkennen und potenziell nutzen. Die Verfügbarkeit des Pfads kann auch Situationen verschleiern, in denen Komponenten in verschiedenen Cloud-Lösungen Nachrichten austauschen, was Kosten für den Ein- und Austritt verursacht. Es ist ratsam, die VPN-Konnektivität sorgfältig zu verwalten und nur ausdrücklich autorisierten Datenverkehr vom VPN zu der Cloud zuzulassen.