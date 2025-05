Eine Einführung in die Cross-Cloud-Strategie

Üblicherweise besteht der Zweck der meisten Multi-Cloud-Architekturen darin, Unternehmen die Möglichkeit zu geben, eine Cloud für die Bereitstellung einer Reihe von Workloads zu nutzen, während andere Workloads in einer anderen Cloud ausgeführt werden.

Was aber, wenn Unternehmen denselben Workload gleichzeitig in mehreren Clouds hosten möchten? Hier kommt eine Cross-Cloud-Strategie ins Spiel. Cross Cloud oder auch Cloud-übergreifende Bereitstellung ist eine einzigartige Art von Multi-Cloud-Architektur, die besondere Vorteile bietet, die mit herkömmlichen Multi-Cloud-Ansätzen nicht möglich sind.

In diesem Artikel wird erläutert, was Cross Cloud bedeutet, wie es funktioniert und wie Sie mit einer Cross-Cloud-Strategie beginnen können.

Cross Cloud ist eine Art Cloud-Computing -Architektur, bei der ein Unternehmen eine oder mehrere Workloads über mehrere Clouds hinweg hostet. Mit anderen Worten: Bei einer Cross-Cloud-Strategie wird eine Anwendung gleichzeitig in mehr als einer Cloud ausgeführt.

Beachten Sie, dass diese Bereitstellungsmuster sich nicht gegenseitig ausschließen. Ein Unternehmen könnte eine Anwendung Cloud-übergreifend bereitstellen, indem es redundante Instanzen darüber betreibt und gleichzeitig ein Teil einer anderen Anwendung in einer Cloud und einen weiteren Teil in einer anderen Cloud bereitstellt.

2. Hosting verschiedener Teile einer App in separaten Clouds: Dieser Ansatz trägt zur Optimierung der Anwendungsleistung und Kosteneffizienz bei, indem jeder Teil der App in der Cloud bereitgestellt wird, die die beste Leistung oder die besten Kosten bietet.

1. Hosting redundanter Instanzen derselben App in mehr als einer Cloud: Diese Strategie ist nützlich, um die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von Anwendungen zu erhöhen, da die App in der anderen Cloud verfügbar bleibt, wenn eine der Clouds ausfällt.

3. Interoperabilität: In den meisten Fällen erfordern Cross-Cloud-Strategien Anwendungen, die Cloud-unabhängig sind und überall ausgeführt werden können.

Dies unterscheidet sich von einem Cross-Cloud-Ansatz, bei dem dieselbe Anwendung gleichzeitig in mehreren Clouds ausgeführt wird.

Cross Cloud kann als eine Art Multi-Cloud-Architektur betrachtet werden, da sie die Nutzung mehrerer Clouds beinhaltet. Allerdings unterscheidet sich Cross Cloud von dem, was man normalerweise unter Multi Cloud versteht.

Vorteile der Cross-Cloud-Strategie

Die Vorteile einer Cross-Cloud-Strategie variieren je nachdem, welche Art von Cloud-übergreifender Bereitstellungsarchitektur Unternehmen verwenden.

Wenn ein Unternehmen redundante Instanzen einer Anwendung in mehr als einer Cloud bereitstellt, besteht der Hauptvorteil in einer höheren Zuverlässigkeit.

Wenn verschiedene Teile der Dienste einer Anwendung in unterschiedlichen Clouds bereitgestellt werden, besteht der Hauptvorteil in einer höheren Flexibilität. Bei dieser Art der Cross-Cloud-Bereitstellung kann ausgewählt werden, welche Clouds welche Teile der Anwendung hosten.

Diese Flexibilität kann zu einer besseren Leistung und geringeren Kosten führen, da eine Cloud-Plattform möglicherweise besser auf die Anforderungen eines Teils der Anwendung zugeschnitten ist, während eine andere Cloud besser für den anderen Teil geeignet ist. Beispielsweise könnte ein Unternehmen über eine Anwendung mit Diensten verfügen, die in verschiedenen Programmiersprachen geschrieben sind. Ein Dienst ist in einer Sprache geschrieben, die von AWS Lambda, einem Dienst zum Ausführen serverloser Funktionen, nativ unterstützt wird. Ein anderer Dienst ist in einer anderen Sprache geschrieben, die von Lambda nicht direkt unterstützt wird.

Die einzige Möglichkeit für das Unternehmen, den Dienst auf Lambda auszuführen, besteht in der Verwendung einer Laufzeit-API, was jedoch komplizierter ist. Daher entscheidet sich das Unternehmen, den ersten Dienst auf Lambda zu hosten und den anderen auf einer anderen Cloud mit einer serverlosen Funktion auszuführen, die die Programmiersprache des Dienstes nativ unterstützt.