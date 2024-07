Oracle-Datenbanken per PowerShell steuern und verwalten

Für den Zugriff auf Oracle-Datenbanken mit der PowerShell werden die Developer Tools für Visual Studio benötigt, genauer gesagt Oracle Data Provider for .NET (ODP.Net). Oracle stellt ODP.NET zum Download bereit.

Bestandteil von ODP.Net ist die DLL-Datei Oracle.ManagementDataAccess.dll. Diese befindet sich im Installationsverzeichnis der Developer Tools. Die DLL-Datei muss zunächst in die PowerShell geladen werden:

Der Pfad zur DLL-Datei muss an dieser Stelle korrekt gesetzt werden. Danach erfolgt das Ablegen des Connection Strings als Variable. Hier werden auch Benutzername (Id) und Kennwort (Password) gespeichert:

Mit folgendem Befehl wird die Verbindung wieder geschlossen:

Abfragen werden anschließend über OracleCommand-Objekte erstellt.

Alternative Verbindung zur Datenbank aufbauen

Die verschiedenen Daten lassen sich auch in unterschiedlichen Variablen definieren. So kann zum Beispiel die Anmeldung an der Datenbank ebenfalls in der PowerShell-Sitzung vorgenommen werden. Ein Beispiel für eine Verbindung ist:

Add-Type -Path "C:\odp \Oracle.ManagedDataAccess.dll" $user = Read-Host -Prompt "Datenbank-Benutzer angeben" $pass = Read-Host -Prompt "Kennwort" $datasource = Read-Host -Prompt "Datenbank"

Die Datenquelle ($datasource) ist die Oracle-Instanz, zu der eine Verbindung aufgebaut werden soll. Ausführliche Unterstützung, wie ein solcher Connection String aufgebaut ist, findet man auf der Seite Oracle Data Provider for .NET / ODP.NET connection strings.

Im Rahmen des Skriptes kann auch die Abfrage definiert werden:

$query = "SELECT * FROM data.user WHERE first_name = 'Thomas' ORDER BY last_name"

Damit sich die Abfrage ausführen lässt, müssen die Daten, die oben eingegeben und als Variable gespeichert wurden, an den Datenbankserver übertragen werden:

$connectionString = 'User Id=' + $user + ';Pass=' + $pass + ';Data Source=' + $datasource $connection = New-Object Oracle.ManagedDataAccess.Client.OracleConnection($connectionString) $connection.open() $command=$connection.CreateCommand() $command.CommandText=$query $reader=$command.ExecuteReader() while ($reader.Read()) { $reader.GetString(1) + ', ' + $reader.GetString(0) } $connection.Close()

Ein wichtiger Bestandteil für das Auslesen von Oracle-Datenbanken ist die Read-Methode. Microsoft beschreibt die Vorgehensweise dazu auf der Seite OracleDataReader.Read Method.