OpenTelemetry vs. Prometheus: So treffen Sie die Wahl

Eine schlechte Anwendungssichtbarkeit kann Unternehmen jedes Jahr große Summen kosten. Die Wahl des richtigen Observability-Tools ist nicht nur eine technische Entscheidung, sondern eine strategische Entscheidung, die sich auf Ihren Gewinn und Ihren Wettbewerbsvorteil auf dem Markt auswirkt.

Darüber hinaus spielt die Art des von Ihnen gewählten Tools – Open Source oder proprietär – eine wichtige Rolle dabei, wie flexibel, skalierbar, kostengünstig und benutzerfreundlich eine Observability-Strategie sein wird.

OpenTelemetry und Prometheus, beides Open-Source-Optionen, sind bei Unternehmen beliebt. Beide können die meisten Anforderungen an die Cloud-Observability erfüllen und bieten einen geschäftlichen Mehrwert, funktionieren jedoch auf unterschiedliche Weise. Je nach den Prioritäten des Unternehmens kann das eine oder andere Tool die bessere Wahl sein. Sie lassen sich jedoch auch erfolgreich miteinander kombinieren. Laut der 3rd Annual Observability Survey” von Grafana Labs gaben 71 Prozent der fast 1.300 Befragten an, beide Tools in irgendeiner Form zu nutzen.

Erfahren Sie, welche Observability-Option Ihren Anforderungen am besten entspricht und mit Ihrer Geschäftsstrategie übereinstimmt.

Was ist OpenTelemetry? OpenTelemetry ist ein Open-Source-Framework, das entwickelt wurde, um die Erfassung von Telemetriedaten wie Protokollen, Metriken und Traces zu standardisieren. Das Hauptziel des OpenTelemetry-Projekts ist es, sicherzustellen, dass Betriebsteams die Daten erfassen können, die sie zur Überwachung und Beobachtung von Anwendungen und Infrastruktur benötigen, unabhängig davon, für welche Observability- und Monitoring-Tools sie sich entscheiden. Dieses Framework bietet herstellerneutrale Tools und Protokolle, mit denen praktisch jede Art von Telemetriedatenquelle mit jeder Überwachungs- und Beobachtungssoftware verbunden werden kann, die die OpenTelemetry-Standards unterstützt – was bei den meisten Tools der Fall ist. OpenTelemetry bietet Vorteile für die folgenden geschäftlichen Prioritäten: Kostenoptimierung. Der herstellerneutrale Ansatz verhindert eine Bindung an einen bestimmten Anbieter, was die langfristigen Kosten senken und mehr Flexibilität bieten kann, wenn sich die geschäftlichen Anforderungen ändern.

Der herstellerneutrale Ansatz verhindert eine Bindung an einen bestimmten Anbieter, was die langfristigen Kosten senken und mehr Flexibilität bieten kann, wenn sich die geschäftlichen Anforderungen ändern. Skalierbarkeit: Da es nur sehr wenige Herausforderungen hinsichtlich der Skalierbarkeit gibt, kann es die Expansion des Unternehmens problemlos unterstützen.

Da es nur sehr wenige Herausforderungen hinsichtlich der Skalierbarkeit gibt, kann es die Expansion des Unternehmens problemlos unterstützen. Risikomanagement: Umfassende Transparenz über alle Datentypen hinweg senkt das Risiko erheblich, da IT-Teams Probleme erkennen, diagnostizieren und verhindern können, bevor sie sich auf Kunden oder Finanzen auswirken.

Was ist Prometheus? Prometheus ist ein Open-Source-Tool für Warnmeldungen, Überwachung und Beobachtbarkeit. Sein Zweck besteht darin, Metriken aus Anwendungen und Infrastruktur zu sammeln und sie dann in einem Zeitreihenformat zu speichern, in dem die Daten nach dem Zeitpunkt ihrer ursprünglichen Erzeugung geordnet sind. Laut Grafana nutzen 67 Prozent aller Unternehmen Prometheus in irgendeiner Form in der Produktion. Administratoren können Prometheus verwenden, um Zeitreihenmetriken zu untersuchen und Anomalien zu identifizieren, die auf Leistungs- oder Verfügbarkeitsprobleme hindeuten könnten. Sie können auch Warnmeldungen konfigurieren, um automatische Benachrichtigungen zu erhalten, wenn Metrikdaten bestimmte Bedingungen erfüllen – beispielsweise wenn ein Anstieg der CPU-Auslastung auftritt oder wenn die Latenzraten einen vordefinierten Schwellenwert überschreiten. Prometheus bietet Vorteile für die folgenden geschäftlichen Prioritäten: Kostenoptimierung. Prometheus ist nicht nur eine herstellerneutrale Option, sondern verursacht auch geringere Vorlaufkosten für die Metriküberwachung und sorgt für einen schnelleren ROI.

Prometheus ist nicht nur eine herstellerneutrale Option, sondern verursacht auch geringere Vorlaufkosten für die Metriküberwachung und sorgt für einen schnelleren ROI. Einfache Bedienung: Dank seines zweckgebundenen Designs ist es einfach zu bedienen und hat nur minimale Abhängigkeiten, was das Ausfallrisiko verringert.

Dank seines zweckgebundenen Designs ist es einfach zu bedienen und hat nur minimale Abhängigkeiten, was das Ausfallrisiko verringert. Reife und Zuverlässigkeit: Es handelt sich um eine ausgereifte Option, die bereits in verschiedenen Unternehmen erfolgreich implementiert wurde und bewährte Verfahren etabliert hat.

OpenTelemetry und Prometheus im Vergleich OpenTelemetry und Prometheus können ihre Ziele auf unterschiedliche Weise erreichen. Um besser zu verstehen, wie sich die Wahl auf das gesamte Unternehmen auswirkt, ist es wichtig, die technischen Details zu überprüfen. Im Folgenden sind die acht wichtigsten Bereiche aufgeführt, in denen sich die Angebote unterscheiden. 1. Art der Dienstleistung und Umfang Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei OpenTelemetry und Prometheus um grundlegend unterschiedliche Arten von Dienstleistungen. OpenTelemetry ist ein Observability-Framework und kein Observability-Tool. Es erleichtert die Erfassung von Observability-Daten, bietet jedoch keine direkten Funktionen wie Datenprüfung oder Alarmierung. Um diese Aufgaben auszuführen, müssen Benutzer OpenTelemetry in Verbindung mit einem Observability-Tool verwenden. Prometheus ist in erster Linie ein Observability-Tool. Es bietet auch native Integrationen für die Erfassung bestimmter Arten von Telemetriedaten – insbesondere Metriken – aus Anwendungen und Infrastrukturen. In diesem Sinne erleichtert es wie OpenTelemetry die Erfassung von Telemetriedaten. Sein Schwerpunkt liegt jedoch auf der Interpretation von Telemetriedaten und nicht auf deren Erfassung. Es ist möglich, OpenTelemetry als Datenerfassungs-Framework in Verbindung mit Prometheus zu verwenden, anstatt die nativen Datenerfassungsfunktionen von Prometheus zu nutzen. 2. Unterstützte Telemetriedatentypen OpenTelemetry kann Administratoren dabei helfen, alle wichtigen Arten von Observability-Daten zu sammeln – Metriken, Protokolle und Traces, die zusammen als die Säulen der Observability bezeichnet werden. Prometheus unterstützt nur Metriken. Um Protokolle und Traces zu sammeln und zu analysieren, müssen Benutzer Prometheus in der Regel mit zusätzlichen Tools kombinieren – beispielsweise Graylog für Protokolle und Jaeger für Traces. Eine Einschränkung besteht darin, dass es eine Handvoll Prometheus-Erweiterungen oder -Integrationen gibt, die die Erfassung anderer Datentypen ermöglichen. Beispielsweise kann der fluentd_exporter Protokolldaten exportieren. Sobald die Daten jedoch in Prometheus sind, werden sie als Metriken dargestellt. Selbst in diesem Fall ist Prometheus immer noch kein Tool zur Protokollsammlung oder -analyse. 3. Integrationen und Tool-Kompatibilität OpenTelemetry kann Telemetriedaten in praktisch alle gängigen Observability-Tools exportieren. Dies ist vorteilhaft für Benutzer, die mit mehreren Observability-Tools arbeiten oder die Freiheit wünschen, von einem Tool zu einem anderen zu migrieren, ohne die Datenerfassungspipelines neu konfigurieren zu müssen. Mit OpenTelemetry-kompatiblen Tools können Benutzer mit minimalen Neukonfigurationsanforderungen migrieren. Dies gibt Unternehmen auch die Freiheit, strategische Kaufentscheidungen ohne technische Komplexität zu treffen. Prometheus kann auch mit einer Vielzahl von Datenquellen integriert werden und Daten in einige andere Observability-Tools exportieren. Es ist jedoch nicht so flexibel wie OpenTelemetry. Die Datenerfassungstechnologien und -konfigurationen von Prometheus sind spezifisch für Prometheus. Benutzer, die von Prometheus zu einem alternativen Observability-Tool migrieren möchten, müssen ihre Datenpipelines von Grund auf neu konfigurieren – es sei denn, sie haben OpenTelemetry verwendet, um Daten an Prometheus zu liefern.

4. Datenbewegungsmodelle Eine weitere Überlegung ist, ob ein Unternehmen ein Push- oder Pull-basiertes Datenbewegungsmodell sucht. Push-basiertes Modell. Datenquellen können Daten automatisch in Observability-Tools exportieren.

Datenquellen können Daten automatisch in Observability-Tools exportieren. Pull-basiertes Modell. Datenerfassungs-Tools müssen neue Datenquellen finden, um mit dem Import von Daten zu beginnen, was die Datenerfassung verzögern kann. Prometheus ist ein Pull-basiertes Observability-Tool und importiert Metrikdaten aus den Anwendungen oder der Infrastruktur, die es überwacht. OpenTelemetry ist flexibler. Es unterstützt sowohl Pull- als auch Push-basierte Ansätze zur Datenerfassung. Allerdings hängt der Einsatz des jeweiligen Ansatzes vom Collector, von den Receivern/Exportern und der Architektur ab. Während ein Pull-basiertes Datenmodell in vielen Fällen gut funktioniert, kann die Möglichkeit, Daten zu pushen, von Vorteil sein. Push-basierte Datenübertragung kann dazu beitragen, dass Daten schnell in den Observability-Tools ankommen. Dies ist auch in Umgebungen von Vorteil, in denen zusätzliche Datenquellen dynamisch auftreten können, zum Beispiel wenn eine containerisierte Anwendung automatisch eine neue Containerinstanz startet. 5. Infrastrukturanforderungen OpenTelemetry und Prometheus können auf fast jeder Infrastruktur ausgeführt werden. Sie sind auch mit den gängigen Betriebssystemen wie Linux, Windows und macOS kompatibel. Allerdings ist die Infrastrukturkonfiguration für Prometheus in der Regel einfacher und unkomplizierter, da Prometheus über eine integrierte Datenbank verfügt. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, neben Prometheus selbst eine separate Speicherinfrastruktur bereitzustellen, außer bei groß angelegten Prometheus-Bereitstellungen. In diesem Fall kann es erforderlich sein, den Speicher mit externen Tools wie Thanos auszulagern. Die Einrichtung der Host-Infrastruktur für OpenTelemetry kann komplizierter sein. Benutzer müssen sicherstellen, dass ihre Server über die erforderliche CPU- und Speicherinfrastruktur verfügen, um OpenTelemetry-Datenerfassungspipelines zu hosten. Außerdem müssen sie ausreichende Speicherressourcen für das Hosting aller Protokolle, Metriken und/oder Traces bereitstellen, die sie aufbewahren möchten. 6. Benutzerfreundlichkeit Da OpenTelemetry und Prometheus unterschiedliche Arten von Observability-Angeboten sind, ist es schwierig, einen direkten Vergleich hinsichtlich ihrer Benutzerfreundlichkeit anzustellen. Im Allgemeinen ist Prometheus jedoch für die meisten Anwendungsfälle ein einfacher zu bedienendes Tool. Es ist relativ simpel, Prometheus zu implementieren, es über die verschiedenen von Prometheus unterstützten Exporter und Integrationen mit einer oder mehreren Datenquellen zu verbinden und dann mit der Erfassung und Analyse von Daten zu beginnen. Der Einstieg in OpenTelemetry kann schwieriger sein. Benutzer müssen genau entscheiden, welche Arten von Telemetriedaten sie erfassen möchten, und dann den OpenTelemetry Collector entsprechend konfigurieren. Möglicherweise müssen Benutzer mehrere Datenerfassungspipelines einrichten, um mehrere Arten von Daten zu erfassen und/oder mit mehreren Observability-Tools zu arbeiten. OpenTelemetry ist gut dokumentiert, aber Sie müssen mit einer steileren Lernkurve rechnen als bei Prometheus. Für IT-Verantwortliche, die hier das nötige Fachwissen mitbringen, sollte die Konfiguration jedoch einfacher sein. 7. Skalierbarkeit Die Skalierung von Prometheus ist eine Herausforderung, da sie in der Regel die Verwendung zusätzlicher Funktionen und Tools erfordert. Dazu gehört die Federation-Funktion, die es ermöglicht, mehrere Prometheus-Instanzen auszuführen. Ohne Federation können Benutzer nur eine Prometheus-Instanz bereitstellen, was dazu führt, dass die Menge der Daten, die sie verarbeiten können, durch die CPU-, Speicher- und Speicherressourcen des Host-Servers begrenzt ist. Die Skalierung kann auch die Integration von Prometheus mit Tools von Drittanbietern wie Thanos erfordern, die bei der Skalierung des Datenspeichers helfen. Die Skalierung von OpenTelemetry ist einfacher, da es keine inhärenten Beschränkungen hinsichtlich der Datenmenge gibt, die Benutzer sammeln oder verarbeiten können. Um mit mehr Daten zu arbeiten, als ein einzelner Server unterstützen kann, können Benutzer ihre OpenTelemetry-Observability-Pipelines einfach auf mehrere Server verteilen, ohne dass zusätzliche Tools oder Erweiterungen erforderlich sind. Allerdings muss bei der Skalierung das Backend beachtet werden, dass bei der Planung der Skalierbarkeit mit einbezogen werden muss. 8. Verwaltungs- und Supportdienste Da OpenTelemetry und Prometheus beide Open-Source-Tools sind, die nicht kommerziell genutzt werden, verfügen sie über keine integrierten Support-Optionen. In den meisten Fällen müssen Benutzer sie selbst einrichten und verwalten. Es gibt aber durchaus einige kommerzielle Anbieter, die Managed Services rund um Prometheus anbieten, beispielsweise Grafana, AWS oder Google Cloud. Es ist möglich, Softwaremanagement- und Support-Optionen für beide Tools zu finden, obwohl dies mit Prometheus im Allgemeinen einfacher ist. Mehrere Anbieter bieten Prometheus als Managed Service an, das heißt sie richten die Software für Benutzer ein und verwalten sie – oft auf ihrer eigenen Infrastruktur –, sodass sich Benutzer auf die Metrikanalyse konzentrieren können. Managed Services für OpenTelemetry sind schwer zu finden, aber Splunk und Alibaba Cloud bieten entsprechende Services. Viele OpenTelemetry-kompatible Observability-Tools sind als Managed-Service-Optionen verfügbar, aber die Planung und Implementierung der Observability-Pipelines, die Daten in diese Tools übertragen, liegt in der Verantwortung des Benutzers.

Welche Observability-Option sollten Unternehmen wählen? OpenTelemetry und Prometheus haben jeweils ihre Stärken und Schwächen. Keines der beiden Tools ist grundsätzlich besser als das andere. Es gibt jedoch Faktoren, die eines für bestimmte Cloud-Umgebungen, Admin-Teams oder Anwendungsfälle bevorzugen lassen. Im Allgemeinen ist Prometheus wahrscheinlich am besten für diejenigen geeignet, die einen sofortigen geschäftlichen Nutzen erzielen möchten, sowie unter den folgenden Umständen: Metriken sind die einzige Art von Telemetriedaten, die Benutzer analysieren müssen, oder Benutzer verwenden andere Observability-Tools, um Prometheus zu ergänzen.

Benutzer wünschen sich ein relativ einfaches, unkompliziertes Tool, das keine komplexe Konfiguration erfordert.

Pull-basierte Datenübertragung ist für die Arbeitslasten des Unternehmens ausreichend.

Der Datenerfassungsbedarf ist gering bis moderat, mit weniger als 1 Million Zeitreihenereignissen gleichzeitig.

Das Observability-Tool wird als Managed Service fungieren, ohne dass sich der Nutzer um die Einrichtung und Verwaltung kümmern muss. Ziehen Sie hingegen OpenTelemetry in Betracht, wenn das Unternehmen auf Wachstumskurs ist und Folgendes zutrifft: Die Nutzer wünschen sich ein ganzheitliches Observability-Tool, das Logs, Metriken und Traces abdeckt.

Telemetriedaten werden in mehrere Observability-Tools übertragen oder die Observability-Tools wechseln häufig.

Unbegrenzte Skalierbarkeit des Cloud-Observability-Tools ist eine Voraussetzung.

Die Benutzerteams verfügen über das Fachwissen und die personellen Ressourcen, um OpenTelemetry-basierte Datenübertragungspipelines zu erlernen und zu implementieren.

Benutzer möchten zwischen Pull- und Push-basierten Datenübertragungsmodellen wählen können.