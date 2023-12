Multi-Cloud-Strategien: Das richtige Budget

In der heutigen Welt ist die Cloud nicht nur ein Service, den IT-Teams nutzen können – für einige wichtige Anwendungen ist sie der einzige Service, den sie nutzen. Da die von ihnen benötigten Anwendungen das erfordern, sind viele Unternehmen infolgedessen in die Cloud gewechselt. Diese Umzüge haben vielen Unternehmen eine Multi-Cloud-Strategie auferlegt.

Unternehmen, die Cloud-Dienste von mehreren Anbietern beziehen, müssen eine Reihe von Faktoren berücksichtigen: Beispielsweise wie sie mit verschiedenen Anbietern zusammenarbeiten und wie sie die Kosten für Produkte und Funktionen budgetieren und bewerten. Die Budgetierung von Multi-Cloud-Diensten kann zwar schnell komplex werden, aber IT-Teams vereinfachen den Prozess, indem sie festlegen, wer daran beteiligt sein muss und wie das Budget aufgestellt werden soll.

Wer ist an der Multi-Cloud-Budgetierung beteiligt?

Die Unternehmensleitung muss sich nicht aktiv am Budgetierungsprozess beteiligen. Sie können zwar Berichte erhalten und Fragen stellen, aber sie sollten nicht direkt in der Rechnungsstellung involviert sein. Es kostet Geld, Daten in die Cloud zu verschieben, abzurufen und zu nutzen. Möglicherweise sieht die Geschäftsleitung nur die anfänglichen Speicherkosten – die bei mehreren Clouds noch höher ausfallen – und versteht folglich die Gründe für diese Kosten nicht.

Was Unternehmen brauchen, ist ein Cloud-Buchhalter. Auch wenn es diese Rolle offiziell nicht gibt, kann ein leitender Ingenieur oder Architekt diese Budgetverantwortung übernehmen.

Was Unternehmen brauchen, ist ein Art Cloud-Buchhalter, also ein Cloud-Kostenverantwortlicher. Auch wenn es diese Rolle offiziell nicht gibt, kann ein leitender Entwickler oder Architekt diese Budgetverantwortung übernehmen. Der Mitarbeiter sollte über genügend technisches Wissen verfügen, um zu verstehen, wie sich eine Managemententscheidung auf Ressourcenanforderungen auswirkt. Der Verantwortliche sollte in der Lage sein, sowohl kurz- als auch langfristig zu denken und auch die Betriebskosten zu berücksichtigen. Außerdem benötigt diese Person ein gewisses Verständnis für Opex (Betriebskosten) und Capex (Investionsausgaben) sowie grundlegende Kenntnisse in der Buchhaltung. Und er sollte eine Schnittstelle zur kaufmännischen Leitung und der Buchhaltungsabteilung sein.

Cloud-Buchhalter brauchen kommunikative und technische Fähigkeiten, da sie Cloud-Konzepte wahrscheinlich auch Nichttechnikern erklären müssen. Wenn die Person zwar über die technischen und finanziellen Fähigkeiten verfügt, aber nicht mit den leitenden Angestellten kommunizieren kann, ist es wahrscheinlicher, dass das Management die Rolle übernimmt. Mit diplomatischem Geschick kann ein Cloud-Buchhalter zum Beispiel erklären, warum die Kosten aufgrund einer höheren Nutzung oder neuer Funktionen in die Höhe geschnellt sind.