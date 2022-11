FinOps versus DevOps: Was ist der Unterschied?

Moderne Unternehmen konzentrieren sich auf die Verbesserung der Effizienz. Dies wirkt sich auf die Verfahren, Prozesse und Tools aus, die für die Konsolidierung und gemeinsame Nutzung von Ressourcen, die Rationalisierung von Abläufen und die Verwendung von Kennzahlen zur Messung der Unternehmensleistung erforderlich sind.

Im Wesentlichen geht es darum, die traditionellen Silos aufzubrechen, die Zeit und Geld verschwenden. Die Bestrebungen zur Verbesserung der Unternehmenseffizienz nehmen viele Formen an, die jeweils eine neue Disziplin fördern, die das Unternehmen zu verändern verspricht.

Der vielleicht stärkste Einfluss ist die Bedeutung von Operations oder Ops, welche die Prozesse, Praktiken und Werkzeuge für den Betrieb eines Unternehmens umfasst. In der Unternehmenssprache bezieht sich der Begriff Operations in der Regel auf die verschiedenen Abteilungen, Mitarbeiter und Bemühungen, die an der Führung eines Unternehmens beteiligt sind, einschließlich Finanzen, Buchhaltung, Vertrieb und Service.

In den letzten Jahren sind jedoch neue Initiativen auf den Plan getreten, die den Begriff Ops mit anderen Technologie- und Geschäftsbereichen verbinden. Zwei wichtige Beispiele sind DevOps und FinOps. Die Bedeutung dieser und anderer Begriffe können leicht verwirren. Daher sollten wir diese beiden Begriffe näher betrachten und die Unterschiede zwischen ihnen herausarbeiten.

Was ist FinOps und warum ist es wichtig? FinOps, eine Kombination der Begriffe Finance und Operations, entwickelte sich als Mittel, um die Qualität und Effizienz von Unternehmensinvestitionen und -ausgaben zu verbessern. Anstatt nur Kosten zu senken, versucht FinOps, eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zwischen Geschäfts-, Finanz-, Technologie- und Ingenieurteams zu schaffen. Anschließend wird versucht, das Cloud-Budget richtig zu bemessen, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Leistung, Qualität und Kosten für die Workloads und Dienste des Unternehmens zu erreichen. Obwohl die Logik und der Ansatz von FinOps auf nahezu jedes Geschäftsproblem anwendbar sind, wird FinOps hauptsächlich für den geschäftlichen Nutzen des Cloud-Einsatzes verwendet. Letztendlich ist FinOps ein Mittel, um die Komplexität der Cloud zu bewältigen. Eine Public Cloud umfasst zahllose miteinander verknüpfte Dienste und Ressourcen, die allesamt abrechenbare Kosten verursachen, die schwer zu verstehen und nachzuverfolgen sein können. Wenn ein Unternehmen einem beliebigen Entwickler, Abteilungsleiter oder anderen Akteur die Bereitstellung und den Betrieb eines Workloads gestattet, kann es schnell zu unerwartet hohen Kosten und problematischer Leistung kommen. FinOps wird durch die FinOps Foundation vorangetrieben und stützt sich auf eine iterative Reihe von Schritten, um diese Ziele zu erreichen: Inform, Optimize und Operate – zu Deutsch: Informieren, Optimieren und Betreiben. Das Informieren beinhaltet das Sammeln von Informationen für FinOps-Teammitglieder. Dazu können Kostenanalysen, Leistungsmetriken und Korrelationen zu Geschäftsabläufen und Betriebseinheiten gehören. Einfach ausgedrückt: Was läuft in der Cloud, wie gut funktioniert es, und was kostet es?

Beim Optimieren geht es darum, die Kosten richtig zu bemessen. Das kann so einfach sein wie das Abschalten nicht benötigter Cloud-Ressourcen oder -Services. Es kann auch ein Reengineering beinhalten, um eine leistungsfähigere und kostengünstigere Infrastruktur für eine Arbeitslast bereitzustellen.

Betreiben beschreibt eine Reihe von Prozessen und Best Practices, die unter anderem für die Ausführung von Workloads in der Cloud, die Festlegung von Benchmarks für Metriken, die Erstellung von Cloud-Budgets und die Prognose künftiger Cloud-Kosten verwendet werden. Durch den Einsatz eines sachkundigen FinOps-Teams zur Konsolidierung von Cloud-Diensten und zur Aushandlung von Kosten mit Dienstanbietern kann das Unternehmen Workloads effizienter, mit besserer Leistung und – manchmal – zu niedrigeren Kosten betreiben.

Was ist DevOps und warum ist es wichtig? DevOps, eine Verschmelzung der Begriff Development und Operations, beinhaltet eine Reihe von Grundsätzen, Best Practices und Tools, die die Softwareentwicklung beschleunigen sollen. Außerdem soll die Software den Benutzern schneller und in besserer Qualität zur Verfügung gestellt werden als bei herkömmlichen Softwareentwicklungsparadigmen. Ein typischer DevOps-Zyklus umfasst eine Reihe von Schritten, wie zum Beispiel Codierung, Erstellung, Test und Bereitstellung. Oft werden zusätzliche Schritte eingefügt, um die Erstellung und das Testen durch Automatisierung, Versionskontrolle, Analysen und Berichte zu unterstützen. Abbildung 1: Die Anforderungen der FinOps Foundation an das Cloud-Kostenmanagement. DevOps zeichnet sich durch seinen iterativen und stark kollaborativen Charakter aus. Anstatt zu versuchen, ein komplettes Softwareprodukt in einem einzigen Zyklus zu erstellen, versucht DevOps, ein Produkt in einer fortlaufenden Reihe von inkrementellen Schritten oder Zyklen zu erstellen, zu testen und bereitzustellen. Die Zyklen selbst können schnell sein – manchmal mehrere pro Tag – obwohl es wahrscheinlicher ist, dass ein Zyklus von der Planung bis zur Bereitstellung mehrere Wochen dauert. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Entwicklern, Geschäftsführern, Produktbeteiligten und sogar Benutzern. DevOps verfolgt regelmäßig einen Shift-Left-Ansatz, der die Softwarequalität verbessern soll, indem Builds früher im Entwicklungsprozess evaluiert und getestet werden. Dadurch können mehr Fehler erkannt und korrigiert werden, solange sie noch schnell und kostengünstig behoben werden können, als zu einem späteren Zeitpunkt. DevOps zeichnet sich besonders dadurch aus, dass es den Betrieb – oder die Softwarebereitstellung und -verwaltung – als integralen Bestandteil des Entwicklungszyklus einbezieht. DevOps hebt bewusst die traditionellen Silos zwischen Entwicklern und IT ab und ermöglicht es den Entwicklern, die tatsächliche Bereitstellung von Software für das Unternehmen zu steuern. Dies ist ein weiterer entscheidender Vorteil von DevOps, da sich das IT-Personal auf den Betrieb und die Wartung der Infrastruktur konzentrieren kann, anstatt sich um routinemäßige Softwarebereitstellungen und -aktualisierungen zu kümmern.

DevOps versus FinOps Oberflächlich betrachtet, scheinen sich DevOps und FinOps deutlich zu unterscheiden. Schließlich bezieht sich DevOps auf die Softwareentwicklung und die IT-Abläufe, die mit der Produktion und dem Einsatz eines Softwareprodukts verbunden sind, während FinOps sich auf die Kosten- und Leistungseffizienz der Cloud-Nutzung im gesamten Unternehmen konzentriert – also auf den effektiven Einsatz eines Softwareprodukts in der Cloud. Abbildung 2: Vier wichtige DevOps-Grundsätze Doch die beiden Konzepte sind sich ähnlicher als sie Unterschiede aufweisen. Beide Konzepte haben folgende Attribute gemeinsam: verkürzte Markteinführungszeit

Kosteneindämmung und -management

Verbesserung von Qualität und Leistung

weniger Probleme oder vereinfachte Fehlersuche

iterativer Ansatz während des gesamten Lebenszyklus

hochgradig kooperativ Beide Konzepte beziehen sich auf die Bereitstellung von Software für das Unternehmen. Bei DevOps wird die Software intern entwickelt und traditionell im lokalen Rechenzentrum bereitgestellt – obwohl die Cloud sicherlich ein attraktives Bereitstellungsziel für DevOps-Projekte sein kann. Bei FinOps ist die Software, die in der Cloud laufen soll, bereits berücksichtigt, unabhängig davon, ob sie intern entwickelt oder kommerziell erworben wurde. Allerdings ist die Cloud-Infrastruktur sicherlich das beabsichtigte Einsatzziel. Man kann argumentieren, dass der Betrieb eines DevOps-Projekts, das für die Cloud bestimmt ist, in die Zuständigkeit eines FinOps-Teams fallen kann.