Mehr als Schlagworte: KI und Machine Learning für die Cloud

Konzepte wie Cloud, KI und maschinelles Lernen werden aufgrund unterschiedlicher Definitionen und des Hypes leicht missverstanden. Da immer mehr Unternehmen auf die Cloud umsteigen, fragen sie Dienste wie KI und maschinelles Lernen an, oft ohne zu wissen, was sie eigentlich wollen.

Im Folgenden erfahren Sie, was KI und maschinelles Lernen (ML) sind, was sie leisten können und warum Unternehmen diese Cloud-Dienste nutzen sollten.

KI und ML im Vergleich KI ist ein Computer oder ein Computersystem, das kognitive Funktionen vom Lernen und Problemlösen nachahmt. Es wendet mathematische und logische Prozesse an, um zu simulieren, wie Menschen denken. Maschinelles Lernen ist eine Anwendung der KI, bei der ein Computer oder ein Computersystem komplexe mathematische Modelle verwendet, um einem Computer beim Lernen zu helfen, ohne dass der Benutzer eingreifen muss. Wenn das maschinelle Lernen mehr Daten sammelt, verbessern sich die Ergebnisse aufgrund des kontinuierlichen Lernens auf der Grundlage der eigenen Erfahrung des Systems. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass KI ein System ist, das wie ein Mensch denkt, sich anpasst oder handelt, während maschinelles Lernen einen Datensatz verwendet und daraus Wissen extrahiert, um ein Modell selbstständig lernen zu lassen.

Schauen Sie über Schlagworte hinaus Es ist schwierig, ein Produkt zu finden, das nicht in irgendeiner Form auf KI oder maschinelles Lernen verweist, damit die Anbieter eine Produktlinie oder Funktion anpreisen können. Wie können Unternehmen hinter diese Schlagworte blicken, um die Dienstleistungen zu erhalten? KI und maschinelles Lernen werden in den meisten Fällen als Cloud-Services bereitgestellt, nicht als Tools, die Unternehmen lokal installieren. Dieses Cloud-Modell ist notwendig, weil die Dienste einen großen Umfang an Ressourcen erfordern, obwohl die meisten Unternehmen sie wahrscheinlich nicht rund um die Uhr benötigen. Die meisten IT-Sicherheitsprodukte erwähnen, dass ihre Cloud-basierte KI-Technologie zum Schutz der Unternehmensumgebung beitragen kann. Ein Top-Sicherheitsprodukt verwendet zum Beispiel den Begriff fortschrittliches KI-Lernen, erklärt aber nicht, wie oder was diese Fähigkeit bewirkt. Höchstwahrscheinlich wenden diese Produkte maschinelles Lernen anstelle von echter KI an. Da maschinelles Lernen eine Untergruppe der KI ist, können die Beschreibungen der KI-Fähigkeiten von Anbietern unklar werden. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie lügen oder schlechte Produkte haben, aber die Marketingabteilungen könnten sich bei den Begriffen KI und maschinelles Lernen ein paar Freiheiten herausnehmen.

Vorteile von KI- und ML-Diensten KI- und Machine-Learning-Dienste können Unternehmen dabei unterstützen, Geld für die Cloud zu sparen. Der Einsatz von KI-Diensten wie maschinellem Lernen ermöglicht es Unternehmen, ihre Cloud-Nutzung zu analysieren und diese Daten zu verwenden, um automatische Skalierungsentscheidungen über die Zuweisung von Cloud-Ressourcen zu treffen, wodurch Geld gespart werden kann. Es mag kontraintuitiv erscheinen, Geld für einen zusätzlichen Service auszugeben, um Geld zu sparen. Aber ein Service für maschinelles Lernen kann im Laufe der Zeit größere Einsparungen bringen als auf kurze Sicht. Maschinelles Lernen kann auch mit Anwendungen in der Cloud zusammenarbeiten, um genauere Ergebnisse beim Data Mining oder bei Vorhersagemodellen zu erzielen. Beim maschinellen Lernen liegt der Schwerpunkt eher auf den Ergebnissen, wenn es um Cloud-Anwendungen oder Ergebnisse geht. KI hat einen viel breiteren Anwendungsbereich, aber es kann schwieriger sein, sie auf traditionelle Anwendungsfälle anzuwenden, mit Ausnahme der Sicherheit. Sicherheitsbedrohungen gibt es überall und immer mehr Anbieter nutzen Cloud-Sicherheitsplattformen, um ihre Systeme zu schützen. Es ist üblich, dass Anbieter ihre Sicherheitsprodukte nicht mehr als On-Premises-Lösung, sondern im Rahmen von Abonnementmodellen anbieten, was auch den Einsatz von maschinellem Lernen und KI in einer Weise ermöglicht, in der sie sich abheben können. Bei Sicherheitslösungen der nächsten Generation werden beispielsweise Firewalls und Antivirenprogramme häufig als Cloud-Ressourcen eingesetzt, um Ressourcen besser zu schützen. Dieses Modell ermöglicht es diesen Diensten, KI zu nutzen, um Zero-Day-Exploits auf eine Weise zu erkennen, wie es Virensignaturen nie konnten. Das hat dazu beigetragen, Cloud-Sicherheits-Tools der nächsten Generation zu entwickeln, die besser an die aktuelle Bedrohungslandschaft angepasst werden können.