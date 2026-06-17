KI-Governance-Strategien für moderne UC Plattformen

Das rasante Wachstum von KI in Unified-Communications- und Collaboration-Tools stellt die traditionelle Herangehensweise an Governance vor neue Herausforderungen.

Da agentische KI, KI-Assistenten und andere Funktionen zunehmend in UC-Tools integriert werden, müssen Unternehmen neue Governance-Strategien für die Kontrolle der Datenhoheit, die Echtzeitüberwachung und andere Schutzmaßnahmen einführen.

Die Sicherheit generativer KI (GenKI, GenAI) ist zu einer Schlüsselkomponente der Governance für Kommunikation und Zusammenarbeit geworden. Fast 80 Prozent der Unternehmen, die derzeit über einen Governance-Plan verfügen oder bis Ende 2026 einen einführen werden, nannten GenAI als zweitwichtigste Komponente, so die Metrigy-Studie Workplace Collaboration and Contact Center: 2026, die unter 305 Unternehmen durchgeführt wurde. Weitere wichtige KI-bezogene Komponenten sind der Schutz vor Datenverlust sowie die Sicherung von KI-Bots und -Agenten.

Da KI jeden Aspekt der UC durchdringt, müssen Unternehmen sicherstellen, dass ihre Governance- und Compliance-Richtlinien entsprechend weiterentwickelt werden, um Risiken zu minimieren. Zu den wichtigsten Herausforderungen für IT-Führungskräfte gehören die folgenden:

Geeignete Inhaltskontrollen für Besprechungsdokumente wie Aufzeichnungen, Transkripte und Zusammenfassungen.

Governance-Kontrollen für KI-generierte Inhalte wie Dokumente und Videos.

Aufbewahrung interner und kundenbezogener Konversationen mit virtuellen KI-Assistenten.

Erfassung der Aktivitäten von KI-Agenten.

Kontrollen zur Datenlokalisierung und Datenhoheit.

Kontrollen für das Modelltraining.

Unterstützung bei der Löschung von Kundendaten.