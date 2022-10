Datenklassifizierung: Was es ist und warum man es braucht

CIOs und IT-Manager, die an einem Projekt arbeiten, das in irgendeiner Weise mit Daten zu tun hat, sind immer dann erfolgreich, wenn das Unternehmen einen klaren Überblick über die Daten hat, die es besitzt.

Immer mehr Unternehmen verwenden Datenklassifizierungen, um Informationen auf der Grundlage ihrer Sensibilität und Vertraulichkeit sowie ihrer Bedeutung für das Unternehmen zu erfassen.

Daten, die für den Betrieb kritisch sind oder geschützt werden müssen – wie Kundendaten oder geistiges Eigentum – werden eher verschlüsselt, mit Zugriffskontrollen versehen und auf den robustesten Speichersystemen mit dem höchsten Redundanzgrad gehostet.

AWS beispielsweise definiert Datenklassifizierung als „eine Möglichkeit, Unternehmensdaten auf der Grundlage von Kritikalität und Sensibilität zu kategorisieren, um Sie bei der Festlegung angemessener Schutz- und Aufbewahrungskontrollen zu unterstützen.“

Datenschutzmaßnahmen können jedoch kostspielig sein, sowohl in finanzieller Hinsicht als auch in Bezug auf die Komplexität der Arbeitsabläufe. Nicht alle Daten sind gleich, und nur wenige Unternehmen verfügen über ein unerschöpfliches IT-Budget für Datensicherung.

Eine klare Policy für Datenklassifizierung sollte jedoch die Compliance sicherstellen und die Kosten optimieren – und sie kann Unternehmen dabei unterstützen, ihre Daten effektiver zu nutzen.

Wozu dient Datenklassifizierung?

Richtlinien und Policies zur Datenklassifizierung gehören zu den Grundlagen im IT-Werkzeugkasten. Unternehmen verwenden Policies als Teil ihrer Business-Continuity- und Disaster-Recovery-Planung, einschließlich der Festlegung von Backup-Prioritäten.

Sie verwenden sie, um die Einhaltung von Vorschriften wie EU-DSGVO, PCI-DSS und HIIPA zu gewährleisten. Diese Richtlinien sind von grundlegender Bedeutung für eine wirksame Datensicherheit, da sie Regeln für die Verschlüsselung, den Datenzugriff und dazu festlegen, wer Informationen ändern oder löschen darf.

Richtlinien zur Datenklassifizierung sind auch ein wichtiger Bestandteil der IT-Kostenkontrolle durch Speicherplanung und -optimierung. Dies wird immer wichtiger, da Unternehmen ihre Daten in der Public Cloud mit ihren verbrauchsabhängigen Preismodellen speichern.

Es ist aber auch wichtig, die richtigen Speichertechnologien auf die richtigen Daten abzustimmen, von Hochleistungs-Flash-Storage für Transaktionsdatenbanken bis hin zu Bandlaufwerken für die Langzeitarchivierung. Andernfalls können Unternehmen die Storage-Leistung und die damit verbundenen Rechen- und Netzwerkkosten nicht an die Kritikalität der Daten anpassen.

Da Unternehmen versuchen, mehr Wert aus ihren Informationen zu schöpfen, hat die Datenklassifizierung noch eine weitere Funktion – sie hilft beim Aufbau von Data-Mining- und Analysefunktionen.

„Das Thema Datenmanagement hat in den letzten Jahren in den Führungsteams vieler Unternehmen an Bedeutung gewonnen“, sagt Alastair McAulay, IT-Strategieexperte bei PA Consulting. „Hierfür gibt es zwei wichtige Gründe. Der erste Treiber ist ein positiver: Unternehmen wollen den Wert ihrer Daten maximieren, sie von einzelnen Systemen befreien und sie dort platzieren, wo sie von Analyse-Tools abgerufen werden können, um Einblicke zu gewinnen und die Unternehmensleistung zu verbessern. Der zweite Treiber ist ein negativer, bei dem Unternehmen entdecken, wie wertvoll ihre Daten für andere Parteien sind.“

Unternehmen müssen ihre Daten nicht nur vor dem Eindringen böswilliger Hacker schützen, sondern auch vor Ransomware-Angriffen, dem Diebstahl geistigen Eigentums und sogar vor dem Missbrauch von Daten durch vertrauenswürdige Dritte. Wie McAulay mahnt, können Unternehmen dies nur kontrollieren, wenn sie über ein robustes System zur Kennzeichnung und Nachverfolgung von Daten verfügen.