Schatten-KI: Die stille Gefahr

Eine aktuelle Bitkom-Untersuchung zeigt, dass mittlerweile 41 Prozent der deutschen Unternehmen ab 20 Beschäftigten KI nutzen. Vor zwölf Monaten lag die Nutzung noch bei 17 Prozent. Mit dem rasanten Anstieg von KI-Lösungen in der Unternehmens-IT nimmt auch das Phänomen der Schatten-KI, also der ungenehmigten Nutzung von KI-Tools im Unternehmenskontext, massiv zu. Damit einher gehen hohe Datenschutz- und Sicherheitsrisiken.

Hohe KI-Nutzung, wenig Aufsicht In zahlreichen Unternehmen setzen die Mitarbeiter künstliche Intelligenz (KI) ein, ohne dass es eine festgelegte Strategie des Unternehmens oder eine Zustimmung zur Nutzung gibt. Typische unautorisierte Anwendungsbereiche sind zum Beispiel die Texterstellung oder die KI-Recherche. Selbst Google blendet inzwischen KI-generierte Antworten ein, ohne dass sich viele Nutzer darüber im Klaren sind. Die KI-Tools sind auch deshalb so weit verbreitet und verlockend, weil sie hohen Komfort und geringen Aufwand für gute Resultate bieten. Allerdings schafft die Schatten-KI inakzeptable Geschäftsrisiken für die Unternehmen. Wenn generative KI (GenAI) für geschäftliche Zwecke genutzt wird, sind die grundsätzliche Preisgabe von Daten, Datenschutz und Sicherheit die größten Risikofaktoren. Mitarbeiter geben oft sensible und vertrauliche Unternehmensinformationen wie Finanzdaten oder E-Mail-Verläufe zum Generieren von Texten, Erstellen von Zusammenfassungen oder Präsentationen an die KI weiter. Geraten diese Informationen in die falschen Hände, kann dies zu erheblichen Schäden führen. „Mit der wachsenden Verbreitung von Agentic AI im Unternehmenskontext ist aber davon auszugehen, dass sie leichter zu kontrollieren sein wird. In der Regel konfigurieren oder verwalten IT-Teams diese Anwendungen. Dadurch erhalten Unternehmen einen besseren Überblick über die Nutzung.“ Michael Hon-Mong, Kaseya Wenn Cyberkriminelle beispielsweise Zugriff auf die E-Mails eines Unternehmens erhalten, gewinnen sie Einblicke in das Nutzerverhalten, den Schreibstil und Kommunikationsmuster. Indem sie sich auf Basis der Informationen als Geschäftskontakte ausgeben oder auf echte Unterhaltungen antworten, können sie überzeugende Phishing E-Mails erstellen oder ausgefeilte Ransomware-Angriffe durchführen.

Agentic AI erhöht das Risiko Ein Unternehmen, das nicht weiß, auf welche KI-Tools seine Mitarbeiter zugreifen oder welche Daten sie teilen, hat keine Möglichkeit, mithilfe von Kontrollmechanismen die Risiken zu minimieren. Agentic AI, die autonome Entscheidungen trifft und diese dann umsetzt, verschärft das Problem. Sobald die Agentic AI in Arbeitsprozesse eingebettet ist und unabhängig arbeiten darf, könnte sie noch schwerwiegendere Schäden als die gängigen KI-Tools verursachen. Um Aufgaben ohne menschliche Interaktion auszuführen, benötigt Agentic AI direkten Zugriff auf Daten, Unternehmenssysteme und andere Anwendungen über Protokolle wie MCP (Model Context Protocol). Über diese Schnittstellen wäre die autonom agierende KI in der Lage, Änderungen an den Systemen eines Unternehmens vorzunehmen. So könnte sich ein KI-Tool mit einer Datenbank verbinden, um erweiterte Business-Intelligence-Abfragen zu ermöglichen und dabei große Datenmengen weiterleiten, die weit über das hinausgehen, was der Nutzer eigentlich teilen wollte. Mit der wachsenden Verbreitung von Agentic AI im Unternehmenskontext ist aber davon auszugehen, dass sie leichter zu kontrollieren sein wird. In der Regel konfigurieren oder verwalten IT-Teams diese Anwendungen. Dadurch erhalten Unternehmen einen besseren Überblick über die Nutzung.