Agenten-KI: Vom Hype zur funktionierenden Praxis

In den vergangenen Jahren wurde Künstliche Intelligenz (KI) von Hype‑Zyklen, Pilotprojekten und kühnen Versprechen dominiert. Copiloten scheinen überall zu sein, jede App verfügt über irgendeine Form von KI‑Funktion, und jeder Technologieanbieter behauptet, seine Technologie sei KI‑gestützt.

Glücklicherweise jedoch – selbst zu Beginn des Jahres 2026 – bewegt sich die Diskussion weg von den Hype‑Kreisen und hin zu KI, die tatsächlich funktioniert, Ergebnisse liefert und skalieren kann.

Ich habe das Privileg, mit Führungskräften aus Unternehmen in den Bereichen Banking, Gesundheitswesen, Versicherung und öffentliche Dienste zu arbeiten, die erkennen, dass dies ein Wendepunkt ist. Was als Nächstes kommt, ist KI, die sich von Vorschlagsmaschinen zu autonomen Systemen entwickelt, die über Workflows hinweg arbeiten, kontextbezogene Entscheidungsfindung ermöglichen und eine schnellere Zusammenarbeit zwischen Menschen unterstützen. 2026 wird das Jahr sein, in dem KI beginnt, Aufgaben in großem Maßstab auszuführen.

Umschulung ist die nächste Grenze verbesserter Produktivität Mit der zunehmenden Verbreitung agentenbasierter und agentischer KI verändert sich die Art und Weise, wie die menschliche Belegschaft arbeitet, und daher ist die Umschulung der bestehenden Belegschaft entscheidend. Ein häufiges Thema ist, dass der Einsatz von KI‑Coding‑Assistenten sich anfühlen kann, als hätte man Hunderte von Junior‑Entwickler, die ständig Feedback anfordern. Dies erfordert menschliche Aufsicht, ein Verständnis des Kontexts und gutes Urteilsvermögen – Fähigkeiten, die nicht immer in allen Teams verankert sind. Die Verbesserung der Fähigkeiten innerhalb bestehender Teams, um diese KI‑Fähigkeiten zu steuern, wird neue Schulungen erfordern, um sicherzustellen, dass jede erfolgreiche Einführung von KI nicht nur auf der Technologie beruht, sondern auch auf den Menschen, die wissen, wie diese intelligenten Agenten zu managen sind. Im Jahr 2026 geht es nicht darum, wie man promptet – es geht darum, wie man KI‑Workflows entwirft, steuert, absichert und optimiert, die echte Geschäftsergebnisse liefern. Dies ist eine Kompetenzlücke, die CIOs und Unternehmensverantwortliche schließen müssen.

KI braucht Energie – und viel davon Das Training von KI und der Betrieb großer Modelle im großen Maßstab treiben die Kapazitäten von Rechenzentren bereits an ihre Grenzen. Ohne angemessene Planung könnten wir mit Engpässen bei der Rechenzentrumskapazität und explodierenden Energiekosten konfrontiert werden, die durch KI‑Arbeitslasten verursacht werden. Die Energiekosten steigen weiter, und Vorstände beginnen, kritische Fragen zur Nachhaltigkeit aktueller KI‑Strategien zu stellen. Dennoch bin ich der Ansicht, dass dieser Druck Innovationen in der Energieeffizienz vorantreiben wird. Dazu gehören beispielsweise die Entwicklung kleinerer, effizienterer KI‑Modelle, intelligenterer Orchestrierungsschichten und eine gezieltere Nutzung von Rechenleistung. Durch den Aufbau agentenbasierter KI‑Systeme, die weniger tun, sich aber auf spezifische Aufgaben konzentrieren und eng in Unternehmensdaten integriert sind, werden diese deutlich effizienter sein als aufgeblähte Allzweck‑Implementierungen. KI, die geschäftlichen Mehrwert liefert, kann nicht immer auf Kosten eines übermäßigen Energieverbrauchs kommen. Unternehmensverantwortliche werden ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Energiebedarf finden müssen.

Die Ära des App‑Wechsels ist vorbei Geschäftsanwendungen werden eine Wertsteigerung erfahren, da Chat‑ und agentenbasierte Schnittstellen zu den primären Wegen werden, über die Nutzer mit Unternehmensdaten interagieren, und damit grundlegend verändern, wie Organisationen Erkenntnisse gewinnen. Dies könnte einige Softwareanbieter nervös machen, da sich die traditionelle App‑Oberfläche zu verändern beginnt oder sogar in den Hintergrund tritt. „Wirtschaftlicher Druck und die Kontrolle auf Vorstandsebene werden Firmen dazu zwingen, sich auf die Merkmale erfolgreicher KI‑Einführungen zu konzentrieren: klare geschäftliche Verantwortung, abgegrenzte Anwendungsfälle, starke Orchestrierungsschichten und ein Fokus auf Ausführung statt auf Experimentieren.“ Joseph Kim, Druid AI KI‑Agenten werden zur Frontend‑Ebene der Interaktion. Ein Mitarbeitender muss nicht mehr mehrere Geschäftsanwendungen öffnen, um Daten anzufordern, Genehmigungen auszulösen oder Datensätze zu aktualisieren – stattdessen wird er/sie einen intelligenten Agenten nutzen, der die Absicht versteht, verbundene Unternehmenssysteme navigieren kann und Aktionen autonom ausführt. Das bedeutet nicht, dass Geschäftsanwendungen verschwinden werden, aber der Wettbewerbsvorteil wird bei denen liegen, die Reibung reduzieren. Nicht durch den Ersatz von Systemen, sondern dadurch, dass KI‑Agenten diese miteinander verknüpfen, um effizienter zu arbeiten.