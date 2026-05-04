Datensouveränität verändert UC-Anforderungen

Die Zeit, in der UC-Plattformen allein durch ihre Funktionen überzeugten, ist vorbei. Während Tools für Chat und Video heute zum Standard gehören, hat sich die Priorität der Unternehmen grundlegend verschoben. Der Fokus liegt nicht mehr auf der reinen Anwendung, sondern auf der absoluten Kontrolle über die eigenen Daten.

Angesichts wachsender Cyberrisiken und regulatorischen Drucks rücken Sicherheit, Flexibilität und Anpassbarkeit ins Zentrum der IT-Strategie. Dass es sich dabei nicht um einen bloßen Trend, sondern um eine geschäftskritische Notwendigkeit handelt, zeigen Marktdaten von Omdia, einem Unternehmen von Informa TechTarget: Sicherheit ist mittlerweile das zentrale Entscheidungskriterium bei der Wahl einer Kommunikationslösung.

Europa setzt auf Regulierung und Kontrolle Die Anforderungen in Europa unterscheiden sich deutlich von denen in anderen Regionen. Regulatorische Rahmenwerke prägen die Strategien von Unternehmen und Anbietern gleichermaßen. Folgende Vorgaben spielen dabei eine zentrale Rolle: EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) als Basis für Datenschutz und Datenkontrolle.

NIS2-Richtlinie zur Stärkung der Cybersicherheit kritischer Infrastrukturen.

EU Data Act mit Fokus auf Datenzugriff und Portabilität.

Rechtsprechung wie Schrems II, die internationale Datentransfers erschwert. Diese Regelwerke machen Datensouveränität zu einer verpflichtenden Anforderung. Besonders im öffentlichen Sektor und in regulierten Branchen ist sie Voraussetzung für den Einsatz von Cloud- und KI-Diensten. Im Gegensatz dazu verfolgen die USA einen fragmentierteren Ansatz. Dort existieren branchenspezifische Regelungen wie HIPAA sowie einzelstaatliche Gesetze, etwa in Kalifornien. Eine einheitliche, umfassende Regulierung fehlt jedoch.

Anbieter reagieren mit Datenresidenz und Hybridmodellen UC-Anbieter passen ihre Lösungen an die unterschiedlichen Anforderungen an. Ein zentraler Ansatz ist dabei die Kontrolle über den Speicher- und Verarbeitungsort von Daten. Typische Maßnahmen umfassen: Datenresidenz-Optionen zur regionalen Speicherung,

Hybrid-Cloud-Modelle zur Trennung sensibler und weniger kritischer Workloads sowie

Private-Cloud- und On-Premises-Bereitstellungen für maximale Kontrolle. Plattformen wie Microsoft Teams, Cisco Webex und Zoom bieten entsprechende Funktionen. Dennoch bleibt die vollständige Datensouveränität eine Herausforderung – insbesondere im Hinblick auf staatlichen Zugriff. Ein zusätzlicher Faktor ist der US CLOUD Act. Er erlaubt es Behörden unter bestimmten Bedingungen, auf Daten zuzugreifen, selbst wenn diese außerhalb der USA gespeichert sind. Für europäische Unternehmen erhöht dies den Druck, ihre Datenstrategien sorgfältig zu planen.

Spannungsfeld zwischen Skalierung und Kontrolle Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Skalierbarkeit und Kontrolle miteinander in Einklang zu bringen. Cloud- und KI-Technologien bieten Effizienz und Flexibilität, während lokale Modelle mehr Sicherheit und Compliance gewährleisten. Die wichtigsten strategischen Optionen sind: Verlagerung sensibler Daten in lokale oder private Umgebungen.

Nutzung der Public Cloud für weniger kritische Anwendungen.

Aufbau hybrider Architekturen zur Kombination beider Ansätze. Marktanalysen zeigen, dass insbesondere in Europa die Nachfrage nach regionalen UC-as-a-Service-Anbietern steigt. Gleichzeitig geraten große internationale Anbieter unter Anpassungsdruck.

Unterschiedliche Sichtweisen bei Anbietern Nicht alle Anbieter bewerten Datensouveränität gleich. Während einige sie als zentralen Wettbewerbsvorteil sehen, messen andere ihr weniger Bedeutung bei. Einige Anbieter argumentieren, dass Unternehmen in der Praxis häufig Kompromisse eingehen. Demnach wird Software auch dann eingesetzt, wenn keine vollständige Kontrolle über die Daten besteht, solange der geschäftliche Nutzen überwiegt. Diese Einschätzung spiegelt jedoch vor allem die Situation im US-Markt wider. In Europa ist Datensouveränität in vielen Fällen keine Option, sondern eine regulatorische Voraussetzung. Fehlende Kontrollmöglichkeiten können hier den Einsatz bestimmter Lösungen verhindern.