Sovereign-Cloud-Angebote: Was IT-Entscheider wissen müssen

Digitale Souveränität ist vom politischen Schlagwort zu einem operativen Architekturthema geworden. Kaum ein Bereich der IT-Strategie wird derzeit intensiver diskutiert als die Frage, wie unabhängig Organisationen von globalen Cloud-Anbietern tatsächlich sein können.

Die Realität ist dabei komplexer als viele Marketingversprechen suggerieren. Große US-Hyperscaler haben in den vergangenen Jahren erhebliche technische Maßnahmen eingeführt, um Kontrolle, Transparenz und Compliance zu verbessern. Gleichzeitig bleiben strukturelle Grenzen bestehen, die nicht technisch lösbar sind.

Für IT-Entscheider bedeutet das: Moderne Cloud-Architekturen können Risiken deutlich reduzieren. Sie können sie jedoch nicht vollständig eliminieren – insbesondere dann nicht, wenn rechtliche Zugriffsmöglichkeiten durch ausländische Behörden bestehen.

Das strukturelle Problem ist kein Anbieterproblem

Die Diskussion über Cloud-Souveränität wird häufig auf einzelne Produkte oder Anbieter reduziert. Tatsächlich handelt es sich jedoch um ein systemisches Thema.

Alle großen US-Hyperscaler unterliegen amerikanischem Recht. Dazu gehören unter anderem Gesetze wie der CLOUD Act oder andere Sicherheits- und Strafverfolgungsgesetze, die Unternehmen unter bestimmten Bedingungen verpflichten können, Daten herauszugeben.

Wichtig ist dabei eine nüchterne Feststellung: Diese Zugriffsmöglichkeiten sind kein versteckter Mechanismus und keine technische Hintertür. Sie sind eine rechtliche Verpflichtung für amerikanische IT- und Cloud-Anbieter.

Das bedeutet, dass nicht der Speicherort der Daten im Konfliktfall entscheidend ist, sondern die Gerichtsbarkeit des jeweiligen Unternehmens.

Was sich technisch verbessert hat Die aktuellen Cloud-Plattformen bieten heute deutlich mehr Kontrollmechanismen als noch vor wenigen Jahren. Viele dieser Funktionen sind direkte Reaktionen auf regulatorische Anforderungen und Sicherheitsbedenken von Kunden. Typische Maßnahmen umfassen: regionale Datenverarbeitung und Datenspeicherung

kundenseitig verwaltete Verschlüsselungsschlüssel

detaillierte Protokollierung administrativer Zugriffe

isolierte Netzwerk- und Betriebsumgebungen

lokale Betriebs- und Support-Strukturen

flexible Deployment-Modelle bis hin zu Edge- oder Offline-Systemen Diese Funktionen sind real und wirksam. Sie erhöhen die operative Kontrolle über Daten und Systeme erheblich. Was sie nicht leisten können, ist ebenso entscheidend, denn diese Maßnahmen ändern nicht die rechtliche Zuständigkeit des Anbieters.

Der entscheidende Unterschied: Kontrolle ist nicht Souveränität In der Praxis werden drei Begriffe häufig synonym verwendet: Datenresidenz – Kontrolle – Souveränität. Diese beschreiben jedoch unterschiedliche Ebenen und IT-Entscheider müssen die Unterschiede kennen. Datenresidenz bedeutet, dass Daten in einer bestimmten Region gespeichert werden. Kontrolle beschreibt, wer Systeme betreibt und administriert. Souveränität hingegen ist eine juristische Kategorie. Sie bestimmt, welches Recht im Konfliktfall gilt. Diese Unterscheidung ist zentral, weil sie die Grenze dessen markiert, was eine technische Architektur überhaupt leisten kann. Ein Rechenzentrum kann isoliert werden. Eine Gerichtsbarkeit kann es nicht.

Warum rechtliche Zugriffsmöglichkeiten bleiben Viele Organisationen gehen davon aus, dass Daten vollständig geschützt sind, wenn sie: in Europa gespeichert werden

verschlüsselt sind

von lokalen Teams betrieben werden Diese Annahmen sind aber nur teilweise korrekt. US-Gesetze beispielsweise können Unternehmen verpflichten, Daten bereitzustellen, auch wenn diese außerhalb der USA gespeichert sind. Die konkrete Anwendung hängt von vielen Faktoren ab, etwa der Art der Daten, der Zuständigkeit eines Gerichts und internationalen Abkommen. Für IT-Strategien ist jedoch nicht entscheidend, wie häufig oder ob solche Zugriffe stattfinden. Entscheidend ist, dass sie rechtlich möglich sind.

Was das für Risiko- und Governance-Entscheidungen bedeutet Cloud-Souveränität ist kein binärer Zustand und auch kein Feature. Sie ist ein Risikoprofil. Organisationen müssen daher nicht entscheiden, ob eine Cloud souverän ist oder nicht. Sie müssen entscheiden, welches Risiko für ihre Daten akzeptabel ist. Typische Abwägungen sind: regulatorische Anforderungen

Sensibilität der Daten

betriebliche Effizienz

Innovationsgeschwindigkeit

Kosten und Skalierbarkeit

Abhängigkeit von einzelnen Plattformen Diese Faktoren stehen in einem direkten Spannungsverhältnis. Mehr Kontrolle bedeutet häufig: höhere Kosten

mehr Komplexität

geringere Flexibilität

Das eigentliche Risiko: ein falsches Sicherheitsgefühl Eines der größten Risiken in der aktuellen Debatte ist nicht nur mangelnde Sicherheit beziehungsweise wirklich umfassende souveräne Kontrolle. Es ist eine falsche Interpretation des Begriffs Souveränität. US CLOUD Act: Die wichtigsten Fakten im Überblick Der Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act) ist seit 23. März 2018 in Kraft und soll den Zugriff von amerikanischen Strafverfolgungsbehörden auf elektronische Daten bei internationalen Ermittlungen erleichtern. US-Gerichte können Unternehmen verpflichten, Daten herauszugeben — unabhängig davon, wo diese gespeichert sind. Der CLOUD Act betrifft: Cloud-Provider

E-Mail-Dienste

SaaS-Anbieter

Kommunikationsplattformen

Hosting-Provider Der CLOUD Act verpflichtet US-Unternehmen, Daten bereitzustellen, auch wenn diese in einem europäischen Rechenzentrum gespeichert sind. Das heißt, Daten In Europa sind nicht automatisch geschützt. Der CLOUD Act erlaubt keinen freien Zugriff auf Daten. Erforderlich hierfür sind: Gerichtsbeschluss

Vorliegen eines Ermittlungsverfahrens

rechtliche Begründung Das Gesetz schafft also keine automatische Hintertür, sondern definiert eine rechtliche Zugriffsmöglichkeit. Cloud-Anbieter können versuchen: einen Antrag juristisch anzufechten

Konflikte mit ausländischem Recht geltend zu machen Am Ende entscheidet jedoch ein US-Gericht über die Verpflichtung zur Datenherausgabe. Das Gesetz erlaubt sogenannte Executive Agreements. Diese Vereinbarungen ermöglichen es Partnerstaaten, Daten direkt bei US-Unternehmen anzufordern — ohne den klassischen diplomatischen Weg über Rechtshilfeverfahren. Der CLOUD Act ist kein Sicherheitsproblem im technischen Sinn. Er ist ein Governance- und Risiko-Thema. Er betrifft insbesondere: kritische Infrastrukturen

öffentliche Verwaltung

regulierte Branchen

Unternehmen mit sensiblen Daten Selbst bei vollständiger Datenlokalisierung kann eine rechtliche Zugriffspflicht bestehen. Wenn Organisationen davon ausgehen, dass technische Maßnahmen vollständige rechtliche Unabhängigkeit garantieren, entsteht eine gefährliche Lücke zwischen Erwartung und Realität. Diese Lücke zeigt sich oft erst im Krisenfall, zum Beispiel bei einer behördlichen Anfrage bei einem regulatorischen Audit oder wenn geopolitischen Spannungen auftreten. Ein bekanntes Restrisiko ist beherrschbar. Ein unterschätztes Risiko ist es nicht.

Warum Unternehmen dennoch bewusst auf Hyperscaler setzen Die Nutzung globaler Cloud-Plattformen ist selten das Ergebnis von Unwissenheit. Sie ist meist eine rationale Entscheidung. Hyperscaler bieten Eigenschaften, die in vielen Organisationen schwer oder gar nicht selbst zu realisieren sind. Dazu gehören unter anderem: hohe Verfügbarkeit

globale Skalierbarkeit

integrierte Sicherheitsfunktionen

schnelle Innovationszyklen

standardisierte Plattformdienste

wirtschaftliche Effizienz Diese Vorteile sind messbar und operativ relevant. Für viele Organisationen überwiegen sie oft die verbleibenden Souveränitätsrisiken. Allerdings können IT-Entscheider das Thema pragmatisch operationalisieren. Eine sinnvolle Strategie besteht darin, Cloud-Souveränität nicht abstrakt zu definieren, sondern konkret zu prüfen. Hierbei können vier Kernfragen für jede Cloud-Architektur helfen, Risiken zu erkennen. 1. Wo liegen die Daten? Prüfen Sie die geografische Residenz und Replikationsstandorte des Anbieters. 2. Wer betreibt die Systeme? Stellen Sie fest, welche Mitarbeiter Zugriff auf die Daten haben, wie die Zugriffspfade aussehen und welche Support-Strukturen bestehen. 3. Wer kontrolliert die Schlüssel? Überprüfen Sie wer wie viel technische Kontrolle über Verschlüsselung und Zugriffe hat. 4. Welches Recht gilt im Konfliktfall? Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wo die Jurisdiktion des Anbieters liegt. Die ersten drei Fragen sind technisch lösbar, die vierte ist es nicht.

Was ein souveränes Cloud-Design heute realistisch bedeutet In der Praxis besteht Souveränität nicht aus einem einzelnen Feature, sondern aus einem Architektur- und Governance-Modell. Typische Elemente sind: klare Datenklassifizierung

segmentierte Workloads

hybride Deployment-Strategien

definierte Exit-Strategien

regelmäßige Risiko- und Compliance-Reviews Diese Maßnahmen erhöhen die Kontrolle über Systeme - unabhängig vom Anbieter.