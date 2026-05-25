Wie Pipeline as Code (PaC) CI/CD-Pipelines vereinfachen kann

Die Everything as Code-Bewegung hat sich zu einer branchenweiten Best Practice entwickelt, bringt jedoch auch eine Reihe eigener Probleme mit sich.

Entwickler können diesen Ansatz nutzen, um Software über Code bereitzustellen und so ein neues Maß an Geschwindigkeit, Effizienz und Qualität zu erreichen. Gleichzeitig haben sich auch die Pipelines für Continuous Integration und Continuous Deployment (CI/CD) weiterentwickelt, was die Softwarebereitstellung revolutioniert und den Entwicklungslebenszyklus durch Automatisierung verbessert hat.

Zwar ist CI/CD eine etablierte Technik, doch ist die Methodik weniger gut gerüstet, um die Komplexität von Cloud-nativen DevOps-Tools wie GitHub Actions und GitLab CI/CD zu bewältigen. Als Antwort darauf wurde Pipeline as Code (PaC) entwickelt, um CI/CD-Workflows zu ergänzen, und ist zu einem integralen Bestandteil der modernen Softwarebereitstellung geworden. Darüber hinaus haben Entwicklungsteams, die auf hochgradig transparente und kollaborative Prozesse setzen, diese Praxis schnell übernommen.

Die Definition von Pipelines als Code ist jedoch kompliziert, da diese Bereitstellungsmechanismen stetig Funktionen und technische Schulden ansammeln, die mit der Zeit immer komplexer werden und zusätzliche Herausforderungen bei der Wartung mit sich bringen.

Glücklicherweise gibt es eine neue Generation von Tools und Plattformen, die darauf ausgelegt sind, die Transparenz zu verbessern, die Orchestrierung zu optimieren, Pipeline-Ausfälle zu reduzieren und den Softwarebereitstellungsprozess zu rationalisieren. Wir untersuchen die Grenzen der Definition von Pipelines as Code sowie die neuesten Tools wie Argo CD, Pulumi und CodeFresh und zeigen Workarounds auf, mit denen Entwickler ihre Ziele bei der Softwarebereitstellung erreichen können.

Die Rolle von CI/CD verstehen Historisch gesehen umfasste CI/CD einen automatisierten, imperativen Prozess, bei dem Code erstellt, getestet und in relativ statischen Staging-Umgebungen bereitgestellt wurde. Entwickler konnten eng mit dem IT-Betrieb zusammenarbeiten, um Software-Builds zu beschleunigen und die Zuverlässigkeit zu gewährleisten, während sie YAML nutzten, das Datenstrukturen in für Menschen lesbaren Formaten darstellt. YAML-Dateien ermöglichten es, Pipelines neben dem Anwendungscode zu speichern. Sie überbrückten die Lücke zwischen CI- und CD-Zielen. Der Trend zu verteilten Diensten und unabhängig funktionierenden Komponenten, wie beispielsweise Cloud-nativen, hat dieses Prozessmodell jedoch komplizierter gemacht. Das Aufkommen von Infrastructure as Code (IaC) und den dazugehörigen Tools wie Kubernetes, Ansible und Terraform brachte ein enormes Skalierungspotenzial und das Prinzip der Wiederverwendbarkeit mit sich. Diese Konzepte bilden die Grundlage für Pipelines as Code, die projektübergreifende Konsistenz gewährleisten und den Betriebsaufwand reduzieren können. Die Einbindung von YAML-Dateien als Versionskontrollen in die PaC-Konfiguration führt jedoch auch zu Fragmentierung, umgebungsspezifischen Duplikaten und einer übermäßigen Anzahl kleiner Dateien. Mit anderen Worten: YAML-Wildwuchs. Obwohl Untersuchungen zeigen, dass viele Unternehmen weiterhin skriptbasierte imperativische Pipelines einsetzen, müssen sie dennoch PaC nutzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Deklaratives CI/CD bietet nun eine standardisierte Struktur mit inkrementellen Phasen, die einfacher zu verwalten, zu lesen und zu sichern sind. Es bietet zudem einen direkten Weg zu GitOps, das heißt eine Single Source of Truth für den Zustand von Infrastruktur und Anwendungen. Anstelle traditioneller Build-Methoden, bei denen Code-Commits die CI-Pipeline auslösen, um Build/Test/Deployment in einen gewünschten Zustand zu bringen, setzen moderne CD-Workflows heute auf das pull-basierte GitOps-Modell. Agenten wie Argo CD, Flux, Jenkins X und Harness können Änderungen erkennen und die erforderlichen Reaktionen abrufen, anstatt sie an das Zielsystem zu übertragen, was sowohl die Sicherheit als auch die Skalierbarkeit erheblich verbessert. GitOps ist zwar keine Voraussetzung für Pipeline as Code, ergänzt und beschleunigt jedoch deklarative CI/CD-Ansätze und trägt damit zur Optimierung der PaC-Einführung bei.

Pipeline as Code: Vorteile und Einschränkungen Nach der Implementierung können Entwickler Pipeline as Code nutzen, um Builds und Bereitstellungen als Code zu verwalten, der in Jenkins-Dateien gespeichert ist, die sich zusammen mit dem Anwendungscode in Repositorys befinden. Der Quellcode und seine Abhängigkeiten werden dann kompiliert und zu einem bereitstellbaren Artefakt wie einem Docker Image oder einer Binärdatei gepackt, um Tests, Bereitstellungen und eine kontinuierliche Überwachung zu ermöglichen. Pipeline as Code löst komplexe Fragen, die bei der Verwendung imperativer, sequenzieller Textdateien für Builds oft schwer zu klären sind. Dazu gehören die Identifizierung der Verantwortlichen für frühere Änderungen, die Gründe für die durchgeführten Revisionen und die Frage, ob der Workload-Code vor der letzten Änderung funktionierte. DevOps-Teams profitieren zudem von weiteren Vorteilen bei der Bereitstellung, indem sie codebasierte Vorlagenlösungen wie Jenkins Shared Libraries und GitLab CI einsetzen, um modularen, wiederverwendbaren Pipeline-Code zu zentralisieren. Sie können auch auf GitOps-Engines wie ArgoCD, Flux und CodeFresh zugreifen, um mithilfe spezieller Scaffolding-Funktionen sicherzustellen, dass eine Zielumgebung dem in Git gespeicherten Sollzustand entspricht. Schließlich sind in der heutigen Ära der modernen Entwicklung die wichtigsten Vorteile von Pipeline as Code, die nicht unterschätzt werden dürfen, die automatische Durchsetzung von Richtlinien, Rollbacks und die kontinuierliche Compliance, um die Integrität während des gesamten Softwareentwicklungslebenszyklus sicherzustellen. Die durch Pipeline as Code verursachte erhöhte Komplexität birgt jedoch auch das Risiko von Pipeline-Schulden oder Wartungsproblemen, die Konfigurationsdateien, Build-Skripte und Workflows verkomplizieren können. Code, der komplexe bedingte Logik enthält oder auf mehrere Bibliotheken angewiesen ist, kann Herausforderungen bei der Fehlerbehebung mit sich bringen. Darüber hinaus können fehlgeschlagene Pipelines einen erheblichen Zeitaufwand erfordern. Beispielsweise führt ein trivialer YAML-Syntaxfehler oder eine fehlende Umgebungsvariable oft zu langsamen Feedbackschleifen und langen Verzögerungen beim Warten auf das Scheitern eines Builds. Neben erheblichen Lernaufwand beim Management können Entwickler mit einem allgemeinen Mangel an Transparenz in Bezug auf Abläufe und die Beziehungen zwischen Workloads konfrontiert sein. Mangelnde Reproduzierbarkeit stellt ein häufiges Hindernis dar. So können beispielsweise Visualisierungen von Umgebungseinstellungen je nach Gerät – zum Beispiel Workstation, Laptop oder Mobilgerät – erheblich variieren. In Bezug auf die Sicherheit kann das direkte Einbetten sensibler Daten in Pipelines zu kritischen Schwachstellen führen, wie zum Beispiel der Offenlegung von API-Schlüsseln, Passwörtern, Tokens und anderen geheimen Daten. Schließlich kann eine übermäßige Abhängigkeit von Bibliotheken von Drittanbietern innerhalb einer Pipeline neue Schwachstellen und Risiken in der Lieferkette mit sich bringen, wenn diese Abhängigkeiten offengelegt werden.