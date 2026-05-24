Leil: Demokratisierung der Hyperscale-Datenspeicherung

Wir leben im Zeitalter der Datenexplosion. Jeden Tag werden weltweit mehr als 330 Millionen Terabyte an neuen Daten erzeugt – eine Menge, die bis 2030 voraussichtlich dreimal so groß sein wird. Um das Ausmaß zu verdeutlichen: Was die Menschheit im gesamten Jahr 2010 an Daten produzierte, entsteht heute in weniger als sechs Tagen. Für Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Rundfunkanstalten und öffentliche Archive bedeutet diese Entwicklung eine wachsende Last aus explodierenden Speicherkosten und steigendem Energieverbrauch.

Hier setzt das estnische Startup Leil Storage an. Das Unternehmen hat eine Softwarelösung entwickelt, die eine bislang nur Technologiegiganten vorbehaltene Festplattentechnologie für den breiten Unternehmensmarkt zugänglich macht – und dabei Speicherkosten drastisch senken sowie den Energieverbrauch um bis zu 70 Prozent reduzieren soll.

Die Gründer Alexander Ragel ist der unternehmerische Kopf von Leil Storage. Gemeinsam mit David Gerstein gründete er zuvor DIAWAY, einen estnischen globalen Systemintegrator, der Software- und Cloud-Unternehmen bei der Planung und dem Betrieb großskaliger, kosteneffizienter Rechenzentrumsinfrastrukturen unterstützt. Mit zusammen über 30 Jahren Erfahrung brachten die beiden Gründer ein tiefes Verständnis für die realen Ineffizienzen im Enterprise-Storage-Markt mit. „Die nächste Welle der Innovation in KI und Wissenschaft bricht unter dem Gewicht und den Kosten ihrer eigenen Daten zusammen. Wir machen Hyperscale-Speicherökonomie für jedes Unternehmen zur Realität – mit erheblichen Kosteneinsparungen, reduziertem ökologischen Fußabdruck und der Gewissheit, dass kritische Daten unter der Kontrolle unserer Kunden bleiben“, beschreibt Ragel die Vision seines Unternehmens. Abbildung 1: Alexander Ragel ist der unternehmerische Kopf und Mitbegründer von Leil Storage.

Die Technologie: SMR-Festplatten für alle Das technologische Herzstück von Leil Storage ist die Shingled Magnetic Recording (SMR)-Technologie. Bei SMR-Festplatten überlappen sich die Schreibspuren wie Schindeln (auf Englisch shingles), was es ermöglicht, rund 20 Prozent mehr Daten pro Festplatte zu speichern als bei herkömmlichen CMR-Laufwerken (Conventional Magnetic Recording). Dieser Zugewinn führt zu niedrigeren Hardwarekosten pro Terabyte und reduziertem Energieverbrauch. Das Problem: SMR-Festplatten erfordern ein komplexes Management bei der Datenbeschreibung, -bewegung und -wiederherstellung über Tausende von Laufwerken hinweg. Dieses Know-how haben bisher nur Hyperscaler wie Google, Amazon Web Services und Microsoft Azure in proprietären internen Systemen aufgebaut – und nie kommerziell vermarktet. Auch Dropbox betreibt bereits rund 90 Prozent seiner Flotte auf SMR-Laufwerken, hat seine Lösung jedoch ebenfalls nicht als Produkt auf den Markt gebracht. Leil Storage hat mit Leil FS (zuvor SaunaFS) ein verteiltes POSIX-Dateisystem entwickelt, das Host-managed SMR (HM-SMR) und Power Pin3 HDD-Unterstützung bietet. Das System ist von Googles internem Google File System (GFS) inspiriert und kombiniert: ein verteiltes Dateisystem mit Reed Solomon Erasure Coding für Datensicherheit

automatisiertes Power- und Spin-Down-HDD-Management zur Energieeinsparung

File-System- und S3-Schnittstellen für nahtlose Integration

Skalierbarkeit bis in den Exabyte-Bereich Eine besondere Funktion ist die sogenannte Infinite Cold Engine (ICE), die bis zu 70 Prozent Energieeinsparungen ermöglichen soll. ICE nutzt die Power-Pin3-Funktion moderner Festplatten, um inaktive Laufwerke vollständig in einen Tiefschlafmodus zu versetzen, während gleichzeitig die Datenverfügbarkeit gewährleistet bleibt. Diese Funktion wird bestehenden Kunden über Software-Updates ausgerollt. Leil Storage arbeitet unter anderem mit Western Digital zusammen und nutzt deren Host-Managed SMR-Laufwerke sowie Power-Management-Technologien. Diese Partnerschaft ermöglicht es dem Startup, auf industriell gefertigte, zuverlässige Hardware zurückzugreifen und gleichzeitig die eigene Softwareintelligenz optimal einzusetzen. Leil ist damit einer der ersten Anbieter, der eine Enterprise-Class-Sekundärspeicherlösung On-Premises auf Basis dieser Festplattentechnologie anbietet.

Schritt für Schritt in den Enterprise-Markt Leil Storage fokussiert sich auf datenintensive Organisationen, die mit dem Problem der Datenmassen kämpfen, darunter: öffentliche Archive und Nationalbibliotheken

nationale Rundfunkanstalten und Medienunternehmen

Forschungsinstitute und Universitäten

KI-Trainingszentren mit Multi-Petabyte-Bedarf

Gesundheitsunternehmen und Regierungsbehörden Das Einstiegskriterium liegt bei Unternehmen mit über 6 Petabyte Speicherbedarf – eine Schwelle, bei der die Kosteneinsparungen durch SMR-Technologie besonders dramatisch werden. Leil Storage bietet zwei Vertriebswege an: Zum einen ein kapazitätsbasiertes Abonnementmodell, bei dem der Preis sich an der gespeicherten Datenmenge orientiert. Zum anderen eine CapEx-Vorabzahlung für nutzbare Kapazität über einen festgelegten Zeitraum, das Hardware, Softwarelizenz und Support umfasst. Ein zentraler Wettbewerbsvorteil des Go-to-Market-Ansatzes ist die Möglichkeit zur schrittweisen Migration: Unternehmen können die Leil-Software neben ihrer bestehenden Infrastruktur betreiben und SMR-Laufwerke nach und nach im Rahmen natürlicher Hardwareerneuerungszyklen integrieren. Dies senkt die Einstiegshürde und ermöglicht eine risikoarme Einführung. Leil Storage verfolgt zudem eine Open-Source-Strategie: Leil FS ist in einer Open-Source-Variante verfügbar, die Kernfunktionen bietet und als Schnittstelle in die Entwickler- und Enterprise-Community dient. Darüber hinaus gibt es kostenpflichtige Editionen, die auf die spezifischen Bedürfnisse verschiedener Kundengruppen zugeschnitten sind. Für den Marktzugang setzt Leil Storage auf Kooperationen mit Systemintegratoren, Unternehmensberatungen und Managed-Service-Providern, die die Lösungen für unterschiedliche Branchen anpassen und implementieren. Diese Partnerstrategie ermöglicht eine skalierbare Marktdurchdringung ohne proportional steigenden direkten Vertriebsaufwand.