3 wichtige Anwendungsfälle für Netzwerkanalysen

Netzwerkanalysen können wertvolle Erkenntnisse über die Leistung, Effizienz, Sicherheit und den Betrieb der Infrastruktur liefern. Angesichts der Abhängigkeit von Unternehmen von Konnektivität – angefangen bei der internen Kommunikation über den Kundenservice bis hin zur Produktion – kann die Analyse des Netzwerkverkehrs aus verschiedenen Quellen Einblicke in wichtige Muster und Trends liefern.

Anwendungsfälle für Netzwerkanalysen veranschaulichen daher, wie Unternehmen Konfigurationsprobleme beheben und die Netzwerkeffizienz verbessern konnten. IT-Fachleute können Netzwerkanalysen zudem nutzen, um Betriebskosten zu senken und potenzielle Sicherheitsbedrohungen zu erkennen.

Anwendungsfälle für Netzwerkanalysen

Um den maximalen Nutzen aus Netzwerkanalysen zu ziehen, müssen IT-Fachleute Daten aus unterschiedlichen Quellen innerhalb der gesamten Infrastruktur erfassen und diese anschließend miteinander verknüpfen, um einen durchgängigen Überblick über vorhandene Muster zu erhalten. Dieser Prozess erfordert die Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Systemen. Auch wenn dies oft kompliziert ist, ermöglicht es Netzwerkfachleuten, wichtige Anwendungsfälle für Netzwerkanalysen anzugehen, wie zum Beispiel die folgenden:

Leistungsoptimierung und Kapazitätsplanung, Missbrauch von Anmeldedaten. Cloud-Sicherheit.

Leistungsoptimierung und Kapazitätsplanung

Bei effektiver Umsetzung liefert die Netzwerkanalyse entscheidende Informationen über versteckte Engpässe und andere Probleme im Netzwerkdesign, die den Datenverkehr behindern und die Produktivität beeinträchtigen können. Um einen der Vorteile von Anwendungsfällen der Netzwerkanalyse zu veranschaulichen: Unternehmen stellen fest, dass sich die Nutzung dieser Daten zur Bewertung der laufenden Leistungsoptimierung noch mehr auszahlen kann.

IT-Abteilungen können historische Musterinformationen nutzen, um zukünftige Kapazitätsanforderungen und potenzielle Leistungsprobleme vorherzusagen. Mit diesen Daten können sie die Netzwerkauslastung neu ausbalancieren, Kapazitäten erweitern und Konfigurationsänderungen vornehmen, um sich besser an die Kommunikationsanforderungen anzupassen.

Missbrauch von Anmeldedaten

Netzwerkanalysen können ebenfalls Aufschluss über Sicherheitsprobleme geben. Dazu nutzen sie Netzwerktelemetriedaten zusammen mit anderen Datenquellen, um das Aufspüren von anomalen Mustern, die auf Bedrohungen hindeuten, zu beschleunigen. Der Missbrauch von Anmeldedaten, der durch manuelle Analyse oft schwer zu erkennen ist, lässt sich viel schneller aufdecken, wenn abnormales Verhalten mit einer normalen Basislinie verglichen wird.

Netzwerkanalysen können ungewöhnliche Aktionen kennzeichnen, wie beispielsweise mehrere Anmeldeversuche von verschiedenen Geräten oder Versuche, von einem unerwarteten Gerät aus eine Verbindung zu einer Netzwerkressource herzustellen.

Tritt eine Sicherheitsverletzung auf, können IT-Fachleute mithilfe von Netzwerkanalysen schneller ermitteln, auf welche Ressourcen der unberechtigte Benutzer Zugriff erhalten hat und welche Daten kompromittiert worden sein könnten. Eine beschleunigte Identifizierung von Sicherheitsverletzungen kann dazu beitragen, zukünftige Verluste zu verhindern und die Folgen des Diebstahls zu mindern.

Cloud-Sicherheit

IT-Organisationen können auch Flow-Logs aus Cloud-Umgebungen von Drittanbietern nutzen, um mehr Einblick in die Aktivitäten in ihren On-Demand-Umgebungen zu erhalten – ein gutes Beispiel für Anwendungsfälle der Netzwerkanalyse. Netzwerkanalysen aus der Cloud können Organisationen dabei helfen, die Leistung zu überwachen und fundiertere Entscheidungen zur Kapazitätsplanung für die Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme von Cloud-Ressourcen auf der Grundlage dynamischer Nutzungsanforderungen zu treffen. Zudem können Cloud-Netzwerkanalysen Aufschluss über potenzielle Sicherheitsbedrohungen oder mögliche Schwachstellen geben.